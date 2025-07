Mercedes-Benz intègre Teams et Copilot à l’OS de ses voitures

Les promesses d'une productivité accrue serviront-elles de déclencheur au moment de passer un contrat relatif à des véhicules de direction ? C'est le pari que semble faire Mercedes-Benz, qui a annoncé mercredi 16 juillet un accord inédit avec Microsoft, portant sur l'intégration de certains de ses outils professionnels au sein de l'écran principal de ses véhicules, à commencer par sa dernière berline en date, la CLA 2026.

Passer des appels en visio sur Teams tout en conduisant

L'élément le plus visible de cet accord, présenté comme une première dans l'industrie, consiste en une intégration poussée de Microsoft Teams, le client logiciel dédié à la collaboration et aux télécommunications. Sur ce volet, Mercedes-Benz annonce qu'il sera possible de participer à un appel vidéo directement depuis l'écran central de sa voiture, à l'aide d'une caméra embarquée dans l'habitacle.

« Compte tenu de l’accent mis par la marque sur la sécurité, l’utilisation de la caméra est conforme aux lois de chaque pays et a été approuvée pour une utilisation en déplacement », prend soin de souligner le constructeur, sans indiquer dans quels pays la visioconférence au volant via le système de bord sera activée ou non. Il précise en revanche que le flux vidéo des autres participants, affiché sur l'écran central, sera désactivé si le conducteur a activé sa propre caméra. « Ainsi, le conducteur ne verra jamais les écrans ou diapositives partagés et la caméra peut être désactivée à tout moment ».

Qui n'a jamais rêvé de rejoindre une réunion Teams depuis l'écran de sa voiture ?- crédit Mercedes-Benz

L'intégration de Teams passera également par la création d'une sorte de widget au niveau de l'interface de son nouvel environnement embarqué, MB OS, affichant directement les prochaines réunions programmées, ainsi qu'un accès direct aux contacts les plus fréquents. « Il existe également une fonction de chat étendue qui facilite la lecture et l’écriture de messages », décrit encore Mercedes-Benz, avant de mettre l'accent sur les possibilités offertes par les commandes vocales.

Il existait déjà des frontières entre Microsoft Teams et les environnements populaires tels qu'Apple CarPlay ou Android Auto, mais pas avec le niveau d'intégration envisagé ici.

Gestion de flotte dans Intune et IA générative

Si le conducteur est censé utiliser les identifiants de sa messagerie professionnelle pour se connecter à Teams, la logique veut que la voiture soit considérée comme un nouveau terminal, et puisse être administré comme tel par la direction des services informatiques de l'entreprise. Les deux partenaires annoncent de ce fait la prise en charge des futurs véhicules équipés au sein de Microsoft Intune, à la main de l'administrateur.

La fête ne serait pas parfaite sans un peu d'IA générative. À ce niveau, les véhicules Mercedes-Benz éligibles recevront une application Microsoft 365 Copilot, là encore administrée par l'entreprise, pour que le conducteur puisse « résumer les e-mails, récupérer ou interroger les préférences et les détails des clients et gérer les tâches quotidiennes sans distraction ». L'accord conclu entre les deux industriels n'évince toutefois pas les propres travaux de Mercedes en matière d'IA générative : ainsi son application MBUX Notes, hébergée sur le cloud du constructeur mais motorisée par GPT-4o reste proposée, et se voit par ailleurs administrable via Intune.

La course à l'IA générative des fabricants

Cette intégration de Copilot rappelle à quels points l'IA générative est devenue l'un des nouveaux arguments commerciaux des constructeurs automobiles, quitte à multiplier les partenariats. En début d'année, le même Mercedes-Benz annonçait par exemple en grande pompe le renforcement de son partenariat stratégique avec Google, l'ambition étant cette fois d'exploiter Gemini sur Vertex AI (la plateforme cloud dédiée à l'IA de Google) pour étoffer la panoplie des capacités de l'agent virtuel de la marque, MBUX Virtual Assistant.

Au-delà des « conversations » avec un assistant pour déterminer le meilleur endroit où déjeuner, qui reproduisent finalement dans l'habitacle de l'automobile des usages déjà possibles sur d'autres écrans, et conduisent les constructeurs à reproduire la logique de partenariat qui a conduit à l'avènement d'Apple Carplay et d'Android Auto, jusqu'où ira le secteur ?

Une étude de marché centrée sur le marché chinois, parue en juin 2025 et publiée par ResearchInChina, estime que les liens entre systèmes d'infodivertissement des véhicules et intelligence artificielle générative n'ont pas fini de se développer.

Elle décrit la façon dont cette intégration progressive devrait faire basculer la logique de construction des OS d'un modèle basé sur des fonctionnalités vers une approche plus horizontale où c'est l'intention exprimée par l'utilisateur et l'analyse sémantique associées qui primeraient. Déjà possible techniquement, ce niveau d'imbrication serait rapidement suivi par l'arrivée de systèmes d'exploitation décrits comme « nativement IA », au sein desquels un modèle ferait office d'environnement d'exécution et de gestionnaire de ressources pour des « agents IA » plus spécialisés.