Au Brésil, un juge ordonne la « suspension immédiate » du réseau social X

Mercredi, suite à une enquête débutée en avril, le juge brésilien Alexandre de Moraes avait prévenu le réseau social qu'il suspendrait ses activités s'il ne nommait pas un représentant légal. En guise de réponse, Elon Musk avait publié des tweets contre le juge brésilien, avec des images générées par IA.

La suite n’est donc pas surprenante. Le juge du Tribunal fédéral suprême demande la « suspension immédiate, complète et intégrale du fonctionnement de “ X Brasil internet LTDA ” sur le territoire national », comme le rapporte La Presse.

Alexandre de Moraes demande à l'Agence nationale des télécommunications du Brésil (ANATEL) de prendre « toutes les mesures nécessaires » pour que ce blocage entre en vigueur dans les 24 heures. Il ne s’arrête pas là et demande aussi à Google et Apple d’« introduire des obstacles technologiques capables d’empêcher l’utilisation de l’application X » (sur Android et iOS respectivement) et l’accès au site web.

Et pour les internautes qui continueraient d’accéder au réseau social via un VPN, il est prévu des amendes pouvant aller jusqu’à 50 000 réais, soit un peu plus de 8 000 euros par jour.

Toujours selon nos confrères, cette « suspension restera en vigueur jusqu’à ce que le réseau social se plie aux décisions de la justice brésilienne, paie les amendes qui lui ont été infligées et nomme un représentant légal ».

Le juge était pour rappel déjà passé à l’action jeudi en bloquant les comptes bancaires brésiliens de Starlink, une autre société d’Elon Musk. Ce dernier avait rapidement réagi pour dénoncer cette mesure et expliquer que « SpaceX et X sont deux entreprises complètement différentes avec des actionnaires différents », qualifiant le juge de « dictateur ». Enfin, il précisait que « SpaceX fournira gratuitement un service Internet aux utilisateurs brésiliens jusqu'à ce que cette question soit résolue ».