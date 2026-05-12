Pour améliorer l’éthique de leurs systèmes, les constructeurs d’IA se tournent vers les religions

Alors que le monde catholique attend la première encyclique du pape Léon XIV, qui devrait notamment se pencher sur le déploiement à grande échelle de l’intelligence artificielle, le monde de l’IA lui-même se tourne vers les diverses autorités religieuses de la planète. Le but ? Trouver de nouvelles pistes et conseils sur la manière de développer leurs technologies de manière éthique, voire morale

Ces derniers jours, le mouvement s’est traduit dans le « Faith-AI Covenant », une réunion organisée à New-York par l’ONG genevoise Interfaith Alliance for Safer Communities. Sur place, des représentants de la Société du temple hindouiste d’Amérique du Nord, de la Communauté internationale baha’ie, de la coalition sikh, de l’archidiocèse grec orthodoxe d’Amérique du Nord ou encore de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (mieux connue sous le nom de mormonisme) ont échangé avec des représentants d’OpenAI ou encore d’Anthropic.

Des réunions à travers la planète

Cette première réunion est vouée à être reproduite ailleurs sur la planète, à commencer par Pékin, Nairobi et Abu Dhabi. Actrice clé du mouvement, la baronne Joanna Shields (ex-Google et Facebook) indique à AP que le but de l’initiative est d’aboutir à un jeu de « normes et des principes informés par les différents groupes et religieux, des chrétiens aux sikhs en passant par les bouddhistes, auxquels les entreprises se plieraient ».

Avec des milliards de croyants à travers le monde, les chefs religieux ont « une expertise dans le fait d’emmener la population vers la sécurité morale », explique-t-elle, un enjeu à part entière alors que la régulation « ne parvient pas à suivre » le développement de l’IA.

Parmi les principaux acteurs du domaine, Anthropic est celle qui a sollicité le plus ouvertement les chefs religieux. Dès le départ, l’entreprise a été créée sur la promesse de fabriquer des IA dites « alignées » sur l’intérêt humain, en contestation de la manière dont OpenAI se développait. Un positionnement en recherche de valorisation morale qui s’est renforcé fin février, alors que le Pentagone tentait de forcer l’entreprise à enlever les garde-fous qu’elle avait appliqués à ses systèmes, notamment pour obliger une supervision humaine à ses usages militaires.

Écrite avec l’aide de chefs religieux, la « Constitution de Claude » créée par Anthropic présente les « intentions détaillées » de l’entreprise « en termes de valeurs et de comportement » du système d’IA. Elle indique notamment que Claude doit réagir comme une « personne profondément éthique le ferait si elle se trouvait dans la position » du robot.

Ancien chancelier britannique, le directeur du programme « OpenAI for Countries » George Osborne a de son côté rencontré plusieurs dignitaires catholiques au Vatican il y a quelques jours. La rencontre concernait principalement la question du futur du travail.

Une nouvelle diversion ?

Pour certains critiques, dont la chercheuse et fondatrice de l’ONG Humana Intelligence Rumman Chowdhury, ce nouvel intérêt pour les religions n’est qu’une forme de diversion. Auprès d’AP, l’experte y décrit une réponse à la thèse « très naïve » qui a un temps couru dans la Silicon Valley, selon laquelle « il serait possible d’atteindre certains principes éthiques universels » à appliquer à l’IA. Constatant que ce projet est impossible, les constructeurs du domaine se tourneraient désormais vers les cultes pour trouver des manières « de gérer des situations qui ne sont ni toutes noires, ni toutes blanches en termes éthiques ».

Les constructeurs d’IA affirment « nous allons construire toutes ces technologies » et promettent de se soucier de la manière de le faire bien, enchérit le directeur de recherche du Distributed AI Research Institute Dylan Baker. Ce faisant, ils empêchent de s’interroger sur la mesure dans laquelle la société veut construire des systèmes d’IA. La critique fait écho à d’autres, formulées au fil des ans, qui voient dans la course à l’IA une fuite en avant ne se souciant que trop peu des retombées économiques, environnementales et sociales déjà présentes du domaine.

Pour autant, de plus en plus de religions travaillent à faire émerger des positionnements sur le développement de l’IA. Ainsi de l’Église catholique, donc, dont l’encyclique du pape reste attendue, et de l’Église mormone, qui a déclaré que si « l’IA ne peut pas remplacer le don de l’inspiration divine », elle peut être un outil « utile pour renforcer l’apprentissage et l’enseignement ».

C’est aussi le cas de certains courants bouddhistes. En Corée du Sud, il y a quelques jours, un robot nommé Gabi (un prénom qui fait référence à la clémence) a ainsi été intégré à une cérémonie d’initiation, lors de laquelle les croyants affirment leur dévotion au Bouddha et à ses enseignements. En début d’année, le président de l’Ordre Jogye du bouddhisme coréen avait affirmé vouloir incorporer l’IA à la tradition bouddhiste – une volonté dont d’autres leaders bouddhique se font l’écho.