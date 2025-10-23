Peter Thiel, l’antéchrist et les régulations de la tech
Au nom de l'économie, de la tech et de l'intelligence artificielle
Peter Thiel a récemment donné quatre conférences privées sur le potentiel avènement d’un « Antéchrist ». Interrogé, moqué, ce recours au registre religieux relève autant de la trajectoire personnelle de l’entrepreneur que d’une tendance de la Silicon Valley, voire d’une stratégie politique.
Le 23 octobre à 09h30
Jusqu’à ce mois d’octobre, Peter Thiel avait évité les caricatures de South Park. En près de trente ans d’existence, la série d’animation a eu le temps de se moquer de plusieurs personnalités, produits et pratiques de l’industrie numérique, de Steve Jobs à ChatGPT, en passant par l’usage de kétamine dans la Silicon Valley.
Puis l’un des financiers incontournables de cet écosystème – par ailleurs cofondateur de PayPal, de Palantir, et soutien inamovible du camp républicain – a donné au début de l’automne des conférences sur les liens entre technologies et religion. Organisées à huis clos, à San Francisco, ces quatre séances lui ont permis de détailler à son audience ce qui, selon lui, constituait l’Antéchrist, et ce qui risquait de faire advenir l’Apocalypse. Cela valait bien une caricature acerbe au pays d’Eric Cartman.
La fin des temps comme vanité
Ce qui étonne plus, peut-être, est la propension affichée de Peter Thiel aux discours eschatologiques, c’est-à-dire sur la fin des temps. Celle-ci se déploie en effet au moment même où son influence sur le gouvernement états-unien semble avoir atteint de premiers sommets, que ce soit via ses proches placés au cœur du réacteur trumpien, ou dans l’ampleur concrète que prend sa société de surveillance Palantir au sein de l’architecture numérique fédérale, comme à l’international.
Parmi ses hantises, qu’un « luddite qui voudrait stopper la science » parvienne à convaincre – devenant, de fait, ce qu’il qualifie d’Antéchrist. Pour l’entrepreneur, une telle critique des activités technologiques pourrait prendre les traits de l’activiste écologiste et pour les droits humains Greta Thunberg, ou bien ceux d’Eliezer Yudkowsky, promoteur d’une potentielle IA « amicale » devenu récemment critique de tous les projets visant à l’émergence d’une « superintelligence ».
Aujourd'hui à 10h12
Plus sérieusement, on n'a pas le cul sorti des ronces avec des illuminés pareils qui se veulent à la tête du monde.
Aujourd'hui à 10h22
Aujourd'hui à 10h30
Mais c'est peut-être être mon naturel optimiste (lol) qui m'aveugle
Aujourd'hui à 11h24
Et beaucoup de gens sur cette planète avancent loin de ces concepts.
Aujourd'hui à 11h39
Comment prendre au sérieux quelqu'un qui se revendique chrétien (disciple du Christ) alors que Jésus a précisément expliqué qu'il fallait aimer ses ennemis, ne pas juger sur l'apparence, croire en la rédemption de tous, etc... Ces gens devraient s'étouffer tous les matins de leur orgueil de la veille.
Aujourd'hui à 13h45
qui pourrait être la thématique d'une prochaine série de podcast @MathildeSaliou ?
Aujourd'hui à 14h17
Aujourd'hui à 17h02