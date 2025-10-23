Peter Thiel, l’antéchrist et les régulations de la tech

Peter Thiel a récemment donné quatre conférences privées sur le potentiel avènement d’un « Antéchrist ». Interrogé, moqué, ce recours au registre religieux relève autant de la trajectoire personnelle de l’entrepreneur que d’une tendance de la Silicon Valley, voire d’une stratégie politique.

Le 23 octobre à 09h30

Moi qui espérait voir sortir un nouveau jeu Deus Ex, y'a plus besoin là, on y est. Bientôt, on va voir les Illuminatis et les Majestic 12 sortir du bois :mad2:
Plus sérieusement, on n'a pas le cul sorti des ronces avec des illuminés pareils qui se veulent à la tête du monde.
ils "se veulent" à la tête, ou ils y sont déjà ? :embarassed:
J'irais pas jusque là quand même, même s'ils semblent s'en approcher dangereusement :stress:
Mais c'est peut-être être mon naturel optimiste (lol) qui m'aveugle :embarassed:
D'un certain monde seulement, le leur, pas le mien c'est sûr.
Et beaucoup de gens sur cette planète avancent loin de ces concepts.
C'est fou comment la religion sert encore de faire valoir à ses idées. Puisque ses idées sont d'ordre pseudo religieux alors c'est garant d'une raison divine. Cela permet de ne pas se remettre en question, même pas un poil.
Comment prendre au sérieux quelqu'un qui se revendique chrétien (disciple du Christ) alors que Jésus a précisément expliqué qu'il fallait aimer ses ennemis, ne pas juger sur l'apparence, croire en la rédemption de tous, etc... Ces gens devraient s'étouffer tous les matins de leur orgueil de la veille.
Super article, merci !
qui pourrait être la thématique d'une prochaine série de podcast @MathildeSaliou ?
Prochaine série audio, rien d'évident pour le moment, mais prochain épisode unitaire de podcast, il y a tout à fait moyen de l'envisager !
La phrase de Sam Altman
pour avoir du succès en tant que fondateur d’entreprise, le but est de créer une religion
m'a fait penser à Apple et Steve Jobs, avec l'image souvent véhiculée de secte (Apple fanboys) et de gourou (le Steve).

Peter Thiel, l’antéchrist et les régulations de la tech

  • La fin des temps comme vanité

  • Une foi historiquement mêlée aux intérêts business

  • Mauvais étudiant de philosophie

  • Du religieux dans la Silicon Valley

  • Opportunisme politique ?

