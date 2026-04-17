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L’IA de Google réécrit des titres d’articles et pages web de façon putaclic et erronée

Google-boulgIA

L’IA de Google réécrit des titres d’articles et pages web de façon putaclic et erronée

Illustration : Flock

Aux États-Unis, Google expérimente le fait « d’identifier, sur une page, le contenu susceptible de constituer un titre utile et pertinent par rapport à la requête d’un utilisateur », avant de re-générer par IA les titres des pages et articles qu’il indexe. Quitte à ce qu’ils racontent le contraire, voire n’importe quoi.

Le 17 avril à 09h00

The Verge a découvert que le moteur de recherche de Google réécrivait par IA les titres de certains articles. « J’ai utilisé l’outil IA “tricher sur tout” et cela ne m’a aidé à tricher sur rien » a par exemple été réduit à seulement cinq mots : « Outil IA “tricher sur tout” », laissant entendre, à tort, que The Verge en ferait la promotion :

« Au cours des derniers mois, plusieurs membres de l’équipe de The Verge ont constaté que des titres que nous n’avions jamais rédigés apparaissaient dans les résultats de recherche Google — des titres qui ne respectaient pas notre ligne éditoriale et sans aucune indication précisant que Google avait remplacé les mots que nous avions choisis. »

Exemples de titres d’articles revus et corrigés par l’IA de Google – The Verge

« Il s’agit d’une expérience « modeste » et « limitée », qui n’a pas encore reçu l’autorisation d’être déployée à plus grande échelle », ont déclaré à The Verge les porte-parole de Google Jennifer Kutz, Mallory De Leon et Ned Adriance.

Ils précisent que l’idée générale était « d’identifier, sur une page, le contenu susceptible de constituer un titre utile et pertinent par rapport à la requête d’un utilisateur ». L’objectif est « de mieux faire correspondre les titres aux requêtes des utilisateurs et de faciliter l’interaction avec le contenu Web », selon Jennifer Kutz. Ned Adriance souligne que ce test « ne concerne pas spécifiquement les publications d’actualité, mais vise à déterminer comment améliorer les titres de manière générale ».

Google a par ailleurs confirmé que le test utilisait l’IA générative, mais Mallory De Leon précise que « si nous devions réellement lancer un produit basé sur cette expérience, celui-ci n’utiliserait pas de modèle génératif et nous ne créerions pas de titres à l’aide de l’IA générative ». Google n’a pas détaillé, cela dit, comment il pourrait remplacer les titres d’articles sans recourir à l’IA générative.

« Nous passons beaucoup de temps à essayer de rédiger des titres qui soient véridiques, intéressants, amusants et dignes de votre attention, sans pour autant recourir au « clickbait », mais Google semble considérer que nous n’avons pas le droit de promouvoir notre propre travail de cette manière », déplore de son côté The Verge.

Nos confrères sont d’autant plus en colère que le lancement de ce « test » intervient après qu’ils aient déjà documenté, par deux fois ces derniers mois, que l’IA de Google « hallucinait » de nombreux titres racoleurs et erronés dans son algorithme de recommandation Discover.

Google nous prive de notre liberté de promouvoir notre propre travail

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Commentaires (15)

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Le risque, c'est pas tant que les gens ne fassent plus confiance à Google (ce qui ne peut pas faire grand mal), mais plutôt que leur confiance dans le journalisme "sérieux" soit encore détérioré.
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Je me suis fait la même réflexion. Les « gens » ont déjà souvent la conviction bien ancré qu’Internet c’est Google et que si Google dit un truc c’est que c’est vrai et ont aussi une énorme défiance dans le journalisme donc c’est assez utopiste de croire que la masse populaire va défendre le journaliste et fuir Google.
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Je n'arrive même pas à comprendre comment une entreprise peut se dire que "Tiens, et si on changeait les titres des articles avant de les présenter à nos clients ?" est une super idée.
Parce que tant qu'à y aller à fond, autant changer aussi le contenu de l'article ... ah, on me dit dans l'oreillette que des centaines/milliers de site sont déjà générés par l'IA et mettent en ligne des articles àlakon.
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C'est rigolo, je viens de voir passer une news Google intitulée "Next démonte l'IA de Google"
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« Je ne vais pas faire confiance à Google bien longtemps s’ils continuent », explique à RSF Sean Hollister,
Tant mieux, que Google continue de se suicider. Un peu de sang frais sur le marché de la recherche en ligne ne fera pas de mal.
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Next en PLS : Google change les sous-titres de ses articles :eeek2:

Bon, j'en rigole, mais je rigole jaune. On peut se demander comment ils ont pu penser que :
1) c'était une bonne idée
2) qu'il n'y allait pas y avoir une fronde de la part des rédacteurs humains (journaliste, créateur de contenu, etc.)
3) que cela n'allait pas non plus poser de problèmes légaux (indexer un article et le reprendre tel quel, c'est loin d'être la même chose que de le modifier, et en le modifiant, Google n'est plus une "simple" plateforme, mais pourrait éventuellement être tenu comme responsable des contenus référencés)

Ce monde se barre vraiment en couille...
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Je me pose surtout la question de : ça leur apporte quoi, à Google, de faire ça ?
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J'imagine qu'ils ont eu la réflexion suivante :
- les gens ne lisent plus les articles, ne mettons qu'un résumé
- les gens ne lisent plus les résumés, ne mettons que le titre
- les gens ne lisent plus les titres, ne mettons qu'un titre abrégé…
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OK, mais Google y gagne quoi ?
Comment ça leur rapporte de l'argent ?
Ça leur permet d'éviter que les gens n'utilisent plus Google ? Si c'est le cas, ils utilisent quoi à la place ?
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C'est un questionnement rationnel - pareil pour moi, à quoi ça peut bien servir?! Meilleure rétention pour vendre de la pub (après tout c'est le business model) ? Ca reste à prouver.

Et puis j'ai eu cette idée : ils font n'importe quoi. Juste ça.
Google gagne l'équivalent d'un PIB, ils dépensent autant, et des concurrents sur l'IA qui sont aussi gros que eux.
Alors maintenant c'est simple : faite n'importe quoi avec de l'IA, tant qu'on est les premiers à le faire. Et dans le lot, y aura bien 2/3 trucs qui vont accrocher.

Et c'est pas une nouveauté chez Google, les projets à la con sans aucune rentabilité ou business model au lancement. Parce qu'ils gagnent (trop) d'argent et s'en foutent.
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J´aime beaucoup le "gloubiboulgia".

Je ne le vois que maintenant. Joli! :yes:
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L'AI slop vient de passer à un niveau supérieur, Merci Google...
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Vive la démocratisation de l'IA pour notre bien.
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Mais vous savez bien que l'IA, c'est super pour la santé ... comme la 5G (référence aux opérations chirurgicales à distance grâce à la 5G).
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Nous passons beaucoup de temps à essayer de rédiger des titres qui soient véridiques
en même temps, la définition de "vérité" est très alambiquée ces derniers temps en idiocracy...