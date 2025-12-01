Nouvelle fuite de données chez France Travail, 1,6 million de comptes concernés

Bis repetita placent

Nouvelle fuite de données chez France Travail, 1,6 million de comptes concernés

Flock

Le 01 décembre à 20h31

Commentaires (8)

votre avatar
Décidément...
Le best-of du 31 décembre sera bien différent cette année, s'il faut compter le nombre d'incidents similaires
votre avatar
France Travail à fond sur l'opendata de données personnelles !
votre avatar
Et si les bases de tout ces organismes et entreprises étaient juste grand ouvert, toutes ces données vaudraient elles encore quelques choses ? 😅
Faut croire que non, puisque ça semble être déjà le cas 😭
votre avatar
Si le responsable de gestion de compte en question est un profil avec MFA, ça veut dire dans ce cas qu'il y a eu le bon vieux PC non verrouillé laissé à l'abandon ?

Parce que là, visiblement, on était dans les bonnes pratiques pour des profils à privilèges.

On pourrait évoquer les timeout de session et j'en passe, mais là on tombe dans le très difficile dosage entre la sécurité et la dégradation de l'expérience utilisateur. Si c'est pour se reconnecter toutes les 10 minutes et perdre son travail à chaque fois, autant dire que ça n'ira pas.
votre avatar
C'était pour être sûr que notre article de cet aprem dédié aux risques associés à ces multiples fuites ait du succès, merci France travail !
votre avatar
Il paraît que la plateforme francetravail.fr demandera aux canditat(e)s et employeurs un code reçu par mail ou sms pour se connecter à partir de fin janvier 2026. C'est tellement fou que France Travail commence un peu à parler de double-authentification. Alors que la base de données de France Travail, c'est un peu comme celle du compteur Linky, c'est démentiel.
votre avatar
Ce qui n'a absolument rien à voir avec le problème énoncé ici. Les fuites de données massives ne sont jamais dus à la sécurité des comptes utilisateurs, la MFA dessus n'y changera rien. C'est soit via des failles exploitées, soit via des comptes administrateurs, et en plus là même la MFA qui était active n'a rien empêcher, comme quoi c'est pas la solution magique.
votre avatar
Y'a un truc que je ne comprends pas : pourquoi un utilisateur aurait la possibilité de lister autant de personnes ?
Je veux dire : il serait possible de limiter le nombre de "fiches personnelles" disponibles sur un temps donné (genre pas plus de 10 par jour) : ça réduirait vachement les risques...

Nouvelle fuite de données chez France Travail, 1,6 million de comptes concernés

  • 1,6 million de comptes de jeunes inscrits à la mission locale

  • Ouverture contre sécurité

  • Quatrième vol de données en deux ans

Fermer