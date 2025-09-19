Nouvelle attaque contre NPM, cette fois à une cadence industrielle

Les temps modernes

Alors que le dépôt NPM était déjà marqué par une importante attaque le 8 septembre, une autre attaque est en cours depuis 48 heures. Plusieurs centaines de paquets ont été compromis, les pirates à l’origine de la campagne ayant industrialisé le processus, au point de l'avoir transformé en ver. Explications.

Le 19 septembre à 09h25

si Trufflehog detecte les secrets et les envoie, pourquoi github/gitlab/NPM ne bloque pas tous les dépôts qui ne sont pas "verified without leaked secret" ?
Comme dit Daniel Stenberg, le développeur de curl : « Who could have figured out that automatically downloading half the internet and ten thousand always-changing dependencies every time you build could actually be a weakness? »
Des développeurs qui se font encore avoir par du phishing, ils ne doivent pas être très compétents ou alors ils vivent depuis 10 ans dans une caverne sans accès internet ...
Ou bien ils sont continuellement sous pression et dans l'urgence…
Ça rappelle quelque chose à ceux qui bossent dans l'IT ? 😉
Prévisible, prévu, arrivu.

Même si on me disait "mais nonnnnnnnnn y'a aucun problème avec cette façon de codeeeeeeeer" 🔥
J'aime beaucoup le JavaScript, mais je ne supporte plus son écosystème... On peut plus lancer le moindre projet JS sans se récupérer plus d'un millier de dépendances (et même plusieurs versions des mêmes dépendances bien souvent)...

Et parfois pour des bouts de codes qui tiennent dans 1 tweet (ou dans un quart de toot suivant votre unité de mesure ^^)... Quand je dis ça j'ai des trucs comme isarray, leftpad (qui avait causé un sacré bazar à une époque), ou encore is-even (qui dépend de is-odd qui dépend de is-number) qui pourrait s'écrire en moins de 10 caractères...

Bref, l'écosystème JS actuel me rend fou /o\
La principale est de voler des informations d’authentification et de les publier sur GitHub dans des dépôts créés pour l’occasion et rendus publics, afin que tout le monde puisse piocher dedans.
Je vois pas l'intérêt pour le hacker de faire ça car il perd en discrétion.
Quelqu'un peut m'éclairer là-dessus ?

  • Que fait Shai-Hulud ?

  • Un mécanisme performant de propagation

  • Encore et toujours du phishing

  • Vers une empreinte durable ?

