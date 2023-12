MIA : l’IA d’enseignement de Gabriel Attal pour faire oublier le classement PISA

Le classement PISA, vaste enquête de l'OCDE sur le niveau des élèves partout dans le monde publiée mardi 5 décembre, affiche une baisse « sans précédent » des résultats des élèves français, notamment en mathématiques. La solution pour Le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal : dès la rentrée 2024, les élèves de seconde auront accès à un nouveau dispositif nommé "Modules interactifs adaptatifs" ou "MIA" mis au point par l'entreprise EvidenceB.

« Tous les élèves entrant au lycée seront désormais accompagnés, à la maison, d’un outil d'IA de remédiation ou d’approfondissement en français et en mathématiques » précise Gabriel Attal dans un mail transmis aux personnels de l’Éducation nationale et consulté par BFMTV.

Cet assistant informatique pour l'aide aux devoirs et la remise à niveau est mis en place alors que l'Éducation nationale a de plus en plus de mal à attirer des candidats pour des postes d'enseignants devant les élèves.

La plateforme devrait proposer des exercices à l'élève avec une progression de niveau au cours de son utilisation. C'est cette progression « qui va être articulée par l'intelligence artificielle, grâce à un "algorithme de renforcement" » selon BFMTV.

Selon le site du logiciel, le « moteur d’intelligence artificielle » articule « plusieurs algorithmes créés par le Laboratoire INRIA (sic) et Sorbonne Université ». Aucune information n'est donnée sur ces algorithmes.

De son côté, le Ministre évoque un « logiciel souverain » (sic) « construit avec des chercheurs et des enseignants, propriété du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse » sans pour autant dire si une évaluation scientifique du dispositif a été effectuée.

Le ministre ne dit pas non plus si une éventuelle publication du code source du logiciel est prévue ou s'il faudra attendre autant de péripéties que pour celle du code source de Parcoursup (qui n’est toujours pas publié en intégralité).