Meta a utilisé des photos de vraies jeunes filles en uniforme pour promouvoir Threads

Le 22 septembre à 11h15

Le 22 septembre à 11h15

Commentaires (26)

votre avatar
Les gens vont apprendre un jour que mettre ces gosses sur des post publiques de n'importe quel RS expose à ce genre de truc ?

Une décennie qu'on préviens ....
votre avatar
Tu te trompes de cible là, non ?
Il y a une différence entre savoir quelque chose et appliquer ce savoir. Ce n'est pas aussi binaire (et la psychologie cognitive explique très bien cela avec "l'intention–behavior gap").

La faute relève encore et toujours de Meta en premier lieu.
votre avatar
Je dirais que la menace à évoluée

Publier des photos en public sur ces applications, c'est effectivement courrir le risque que des personnes avec un comportement toxiques utilisent ces photos sans contrôle, là en l'occurrence c'est l'entreprise elle même qui a un comportement toxique, et elle ne respecte même pas la notion (illusoire ?) de compte privé
une mère a précisé que son compte Instagram était privé
votre avatar
Oui, c'est d'ailleurs l'objet d'un hoax qui est devenu un quasi mème sur Facebook et qui revient régulièrement : « Je n'autorise pas Facebook ni aucune entité associée à Facebook à utiliser mes photos, informations, messages ou publications, passés et futurs. Avec cette déclaration, j'avise Facebook qu'il est strictement interdit de divulguer, copier, distribuer ou prendre toute autre mesure contre moi sur la base de ce profil et/ou de son contenu. » On connait la nature de l'activité commerciale de Meta. On a vu aussi ce qu'il en était avec le développement de Meta AI (la procédure pour permettre à l'utilisateur de refuser l'exploitation de ses données personnelles est surréaliste).

En même temps, une victime n'est jamais responsable de l'action qu'elle subit. Ce n'est pas individuellement qu'on fait face à ce genre d'atteinte à la personne, c'est à l'échelle d'un Etat. Si une multinationale se donne des prérogatives illégales ou qui menacent des individus, c'est étrange d'en appeler à une sorte de sélection naturelle, de loi du plus fort, de responsabilité individuelle alors que l'individu n'a pas les outils pour se faire respecter (ne pas utiliser les services Meta n'est pas une option crédible).
votre avatar
Deux décennies :cap:
Parfait argument contre ceux qui pensent que les données des boites de meta ne se mélangent pas
votre avatar
C'est beau comme jour après jour l'actualité me conforte toujours un peu plus dans mon choix de ne pas utiliser facebook et compagnie.
Facebook explique quand même clairement qu'appâter des hommes adultes avec des photos de gamines en uniformes pour les attirer sur Threads ne viole pas ses politiques. Elles m'ont l'air sacrément ouvertes leurs politiques pour considérer ça comme une campagne publicitaire normale...
votre avatar
Facebook explique quand même clairement qu'appâter des hommes adultes avec des photos de gamines en uniformes pour les attirer sur Threads ne viole pas ses politiques.
Ça viole peut être autre chose :D
votre avatar
Que sont les simples lois des Hommes quand on est au dessus ?
votre avatar
Alors que poster un message contre un génocide a l'air de violer ses politique.
votre avatar
j'avais signalé à Facebook un message reçu (à travers la messagerie de l'outil) d'une personne qui se faisait passer pour un administrateur Facebook, et m'invitait à "valider" mon compte en cliquant sur un lien.
Réponse du service concerné : "on a vérifié le message, il ne viole pas les standards de notre communauté".
La vérité : quand un signalement est fait, il y a quelqu'un chez Meta qui lance un D100 et décide, en fonction du résultat, si le message ou la photo viole effectivement les standards. Toute explication alternative me semblerait trop incohérente...
votre avatar
C'est parti !
Partage à un maximum de personnes qui ont la comprenette un peu molle sur les risques des RS.
Ca va peut-être en faire réfléchir qq'un(e)s. :reflechis:

Et peut-être ramener des abo à Next :iloveyou:
votre avatar
Le côté positif, c'est que ce ne sont pas de fausses photos générées par IA. :fumer:
votre avatar
Au vu de l'hystérie autour de ce sujet, ça aurait presque pu être là vraie raison d'un scandale.

Le fait que ce soit à nous les petites anglaises version appeau à Pedobear aurait été annexe.
votre avatar
:photo:
--- ˃ [ ] déjà sorti
votre avatar
Même pas de sous-titre. :pleure:
Il y avait du potentiel avec les écolières, loli, école buissonnière etc.
votre avatar
Tu parles de sous-titres qui auraient été déplacés par rapport à ce que la brève dénonce ? :reflechis:
En plus, il n'y a pas de sous-titre sous les brèves. C'est comme cela qu'on les reconnaît.
votre avatar
Et toujours pas de photos pour étayer... ou bien c'est @SébastienGavois qui se les garde au chaud ? :D
votre avatar
il avait oublié de recharger les batteries de ses nouvelles Ray-Ban © Meta ©
votre avatar
J'avais vu la chose sur X, je pensais que c'était un fake tant c'était énorme.

Bon... Je comprends mieux pourquoi Threads a autant de comptes ouverts alors que personne n'en parle...
votre avatar
Bon... Je comprends mieux pourquoi Threads a autant de comptes ouverts alors que personne n'en parle...
L'une des employés de Bluesky (à prendre donc avec des pincettes) avec pointé la différence d'engagement des utilisateurs sur les posts entre leur plateforme et Theads. Apparemment, avec 1 million et des patates d'abonnés pour The Guardian sur l'outil de Meta, l'engagement est quasi nul comparé à un nombre bien plus faible sur Bluesky.

Ce que ça peut sous entendre, c'est que Threads est potentiellement une pâture à bots ou à personnes très passives.

(ça reste évidemment une info issu d'un concurrent, donc à prendre comme tel)
votre avatar
:photo:
:humour: Juste parce que cela fait trop longtemps que je n'ai pas mis ce gif.
votre avatar
"Horreur: Des gens découvrent avec effroi que dans les CGU qu'ils ont accepté sans lire, ils donnaient un droit d'exploitation total des photos qu'ils ont posté"...
votre avatar
Parce que tu lis l'entièreté des CGU en permanence ?

Cf https://www.designboom.com/readers/dima-yarovinsky-visualizes-facebook-instagram-snapchat-terms-of-service-05-07-2018/
votre avatar
Pis c'est connu que les CGU sont pas du tout écrites de manière à t'embrouiller.
votre avatar
Un homme de 37 ans a expliqué au journal britannique avoir été incité sur Instagram à « obtenir Threads » (« Get Threads », en anglais) avec des posts de photos de jeunes filles en uniformes d'à peine 13 ans. Pour cet homme, la suggestion de ces photos était « volontairement provocante », avait « un aspect de sexualisation » et « exploitait en fin de compte les enfants et leurs familles ».
A quand la vérification d'âge pour voir les publicités...
votre avatar
Ben là le problème c'est surtout que l'homme en question a l'âge d'être éligible à une publicité provocante.

En revanche, c'est la construction de la "publicité" par Meta qui pose problème, puisqu'ils ont pioché des contenus de posts publics, sur des comptes de personnes majeures, des photos de jeunes filles pour les transposer dans un contexte "provocant", sûrement via un recadrage/zoom suggestif (en tout cas je vois pas ce que ça pourrait être d'autre si la photo d'origine est classique).

C'est d'autant moins excusable que Meta maîtrise parfaitement les formats de visuels qu'il permet des deux côtés : sur Threads pour les posts en question, et sur Instagram pour les invitations à rejoindre Threads. Sachant en plus que ce format n'existe sur Instagram que pour cet usage (jamais rien vu d'autres que les promos de Threads dans ces blocs, aucune pub ou autre). Ils ne peuvent donc pas vraiment la jouer "oui mais on a une contrainte de ratio qui convenait mal à ces photos" puisqu'ils l'ont construit sur mesure pour cet objectif.

Meta a utilisé des photos de vraies jeunes filles en uniforme pour promouvoir Threads

Fermer