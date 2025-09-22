Meta a utilisé des photos de vraies jeunes filles en uniforme pour promouvoir Threads

Meta utilise Instagram pour inciter les utilisateurs de ce réseau à utiliser Threads, son réseau social créé pour concurrencer X, Bluesky et Mastodon.

Dans ce cadre, Meta a incité des hommes britanniques qui ont un compte sur Instagram à utiliser Threads en leur présentant des photos de jeunes adolescentes en uniforme prises lors de la rentrée des classes et diffusées par des utilisateurs de son réseau, explique le Guardian.

Ainsi, un homme de 37 ans a expliqué au journal britannique avoir été incité sur Instagram à « obtenir Threads » (« Get Threads », en anglais) avec des posts de photos de jeunes filles en uniformes d'à peine 13 ans « avec leurs visages visibles et, dans la plupart des cas, leurs noms », précise le Guardian. Le journal ajoute que les photos étaient proposées comme des « threads suggérés ».

Pour cet homme, la suggestion de ces photos était « volontairement provocante », avait « un aspect de sexualisation » et « exploitait en fin de compte les enfants et leurs familles ».

Ces photos ont été, la plupart du temps, postées par les parents pour marquer la rentrée des classes. Plusieurs parents ont expliqué au journal qu'ils n'étaient pas au courant que Meta pouvait utiliser leurs publications pour promouvoir ses réseaux sociaux et une mère a précisé que son compte Instagram était privé, mais que les posts étaient republiés automatiquement sur Threads, sur lequel ils étaient publics.

« Pour moi, c'était une photo de ma fille allant à l'école. Je ne savais pas qu'Instagram l'avait reprise et l'utilisait à des fins promotionnelles. C'est absolument révoltant. Elle est mineure », témoigne une des mères dont la photo de la fille de 15 ans est apparue dans l'incitation à « obtenir Threads ».

Au Guardian, Meta affirme que « Get Threads » fait partie de ses outils de recommandation qui peuvent utiliser les publications publiques. « Les images partagées ne violent pas nos politiques et sont des photos de rentrée scolaire publiées publiquement par les parents. Nous avons mis en place des systèmes pour nous assurer que nous ne recommandons pas les fils de discussion partagés par des adolescents ou qui vont à l'encontre de nos directives en matière de recommandation. Les utilisateurs peuvent contrôler si Meta suggère leurs publications publiques sur Instagram », ajoute l'entreprise.

« Pendant plusieurs jours, j'ai reçu à plusieurs reprises des publicités Meta pour Threads qui présentaient exclusivement des photos de filles en uniforme scolaire prises par leurs parents, certaines révélant leur nom. En tant que père, je trouve profondément inapproprié que Meta réutilise ces publications dans le cadre d'une promotion ciblée destinée aux adultes », s'insurge l'homme de 37 ans interrogé par le Guardian.