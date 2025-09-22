Meta a utilisé des photos de vraies jeunes filles en uniforme pour promouvoir Threads
Meta utilise Instagram pour inciter les utilisateurs de ce réseau à utiliser Threads, son réseau social créé pour concurrencer X, Bluesky et Mastodon.
Dans ce cadre, Meta a incité des hommes britanniques qui ont un compte sur Instagram à utiliser Threads en leur présentant des photos de jeunes adolescentes en uniforme prises lors de la rentrée des classes et diffusées par des utilisateurs de son réseau, explique le Guardian.
Ainsi, un homme de 37 ans a expliqué au journal britannique avoir été incité sur Instagram à « obtenir Threads » (« Get Threads », en anglais) avec des posts de photos de jeunes filles en uniformes d'à peine 13 ans « avec leurs visages visibles et, dans la plupart des cas, leurs noms », précise le Guardian. Le journal ajoute que les photos étaient proposées comme des « threads suggérés ».
Pour cet homme, la suggestion de ces photos était « volontairement provocante », avait « un aspect de sexualisation » et « exploitait en fin de compte les enfants et leurs familles ».
Ces photos ont été, la plupart du temps, postées par les parents pour marquer la rentrée des classes. Plusieurs parents ont expliqué au journal qu'ils n'étaient pas au courant que Meta pouvait utiliser leurs publications pour promouvoir ses réseaux sociaux et une mère a précisé que son compte Instagram était privé, mais que les posts étaient republiés automatiquement sur Threads, sur lequel ils étaient publics.
« Pour moi, c'était une photo de ma fille allant à l'école. Je ne savais pas qu'Instagram l'avait reprise et l'utilisait à des fins promotionnelles. C'est absolument révoltant. Elle est mineure », témoigne une des mères dont la photo de la fille de 15 ans est apparue dans l'incitation à « obtenir Threads ».
Au Guardian, Meta affirme que « Get Threads » fait partie de ses outils de recommandation qui peuvent utiliser les publications publiques. « Les images partagées ne violent pas nos politiques et sont des photos de rentrée scolaire publiées publiquement par les parents. Nous avons mis en place des systèmes pour nous assurer que nous ne recommandons pas les fils de discussion partagés par des adolescents ou qui vont à l'encontre de nos directives en matière de recommandation. Les utilisateurs peuvent contrôler si Meta suggère leurs publications publiques sur Instagram », ajoute l'entreprise.
« Pendant plusieurs jours, j'ai reçu à plusieurs reprises des publicités Meta pour Threads qui présentaient exclusivement des photos de filles en uniforme scolaire prises par leurs parents, certaines révélant leur nom. En tant que père, je trouve profondément inapproprié que Meta réutilise ces publications dans le cadre d'une promotion ciblée destinée aux adultes », s'insurge l'homme de 37 ans interrogé par le Guardian.
Une décennie qu'on préviens ....
Il y a une différence entre savoir quelque chose et appliquer ce savoir. Ce n'est pas aussi binaire (et la psychologie cognitive explique très bien cela avec "l'intention–behavior gap").
La faute relève encore et toujours de Meta en premier lieu.
Publier des photos en public sur ces applications, c'est effectivement courrir le risque que des personnes avec un comportement toxiques utilisent ces photos sans contrôle, là en l'occurrence c'est l'entreprise elle même qui a un comportement toxique, et elle ne respecte même pas la notion (illusoire ?) de compte privé
En même temps, une victime n'est jamais responsable de l'action qu'elle subit. Ce n'est pas individuellement qu'on fait face à ce genre d'atteinte à la personne, c'est à l'échelle d'un Etat. Si une multinationale se donne des prérogatives illégales ou qui menacent des individus, c'est étrange d'en appeler à une sorte de sélection naturelle, de loi du plus fort, de responsabilité individuelle alors que l'individu n'a pas les outils pour se faire respecter (ne pas utiliser les services Meta n'est pas une option crédible).
Parfait argument contre ceux qui pensent que les données des boites de meta ne se mélangent pas
Facebook explique quand même clairement qu'appâter des hommes adultes avec des photos de gamines en uniformes pour les attirer sur Threads ne viole pas ses politiques. Elles m'ont l'air sacrément ouvertes leurs politiques pour considérer ça comme une campagne publicitaire normale...
Réponse du service concerné : "on a vérifié le message, il ne viole pas les standards de notre communauté".
La vérité : quand un signalement est fait, il y a quelqu'un chez Meta qui lance un D100 et décide, en fonction du résultat, si le message ou la photo viole effectivement les standards. Toute explication alternative me semblerait trop incohérente...
Partage à un maximum de personnes qui ont la comprenette un peu molle sur les risques des RS.
Ca va peut-être en faire réfléchir qq'un(e)s.
Le fait que ce soit à nous les petites anglaises version appeau à Pedobear aurait été annexe.
--- ˃ [ ] déjà sorti
Il y avait du potentiel avec les écolières, loli, école buissonnière etc.
En plus, il n'y a pas de sous-titre sous les brèves. C'est comme cela qu'on les reconnaît.
Bon... Je comprends mieux pourquoi Threads a autant de comptes ouverts alors que personne n'en parle...
Ce que ça peut sous entendre, c'est que Threads est potentiellement une pâture à bots ou à personnes très passives.
(ça reste évidemment une info issu d'un concurrent, donc à prendre comme tel)
Juste parce que cela fait trop longtemps que je n'ai pas mis ce gif.
Cf https://www.designboom.com/readers/dima-yarovinsky-visualizes-facebook-instagram-snapchat-terms-of-service-05-07-2018/
En revanche, c'est la construction de la "publicité" par Meta qui pose problème, puisqu'ils ont pioché des contenus de posts publics, sur des comptes de personnes majeures, des photos de jeunes filles pour les transposer dans un contexte "provocant", sûrement via un recadrage/zoom suggestif (en tout cas je vois pas ce que ça pourrait être d'autre si la photo d'origine est classique).
C'est d'autant moins excusable que Meta maîtrise parfaitement les formats de visuels qu'il permet des deux côtés : sur Threads pour les posts en question, et sur Instagram pour les invitations à rejoindre Threads. Sachant en plus que ce format n'existe sur Instagram que pour cet usage (jamais rien vu d'autres que les promos de Threads dans ces blocs, aucune pub ou autre). Ils ne peuvent donc pas vraiment la jouer "oui mais on a une contrainte de ratio qui convenait mal à ces photos" puisqu'ils l'ont construit sur mesure pour cet objectif.