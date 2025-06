Gmail généralise les résumés IA des e-mails

Dans un billet publié le 29 mai, Google a annoncé que les résumés d’e-mails produits par IA sont désormais généralisés. Ce processus, qui s’étale sur environ deux semaines, ne concerne cependant pas tout le monde.

Pour l’instant, cette activation par défaut ne se fait que sur les courriels en anglais, et uniquement pour certaines catégories d’utilisateurs. C’est le cas pour tous les comptes Workspace payants et pour les personnes ayant souscrit un abonnement Google AI Premium, récemment renommée AI Pro. L’entreprise ne dit rien pour l’instant pour les comptes gratuits et les autres langues, mais cette annonce n’est vraisemblablement qu’une étape vers une généralisation complète.

Google ajoute dans son billet que le résumé n’entrera en action que pour les e-mails « pour lesquels un résumé est utile ». La société ne détaille pas ce point, mais on peut le déduire : seuls les courriers d’une certaine taille feront l’objet d’un résumé.

Les résumés eux-mêmes se veulent aussi concis que possible. Il s’agit de simples listes à puces censées représenter les points importants d’un message ou échange. Ces listes sont affichées en haut de l’écran et le cadre correspondant peut être replié pour libérer de la place.

À noter que ces résumés ne peuvent pas être désactivés sans couper l’ensemble des fonctions dites « intelligentes », dont les notifications prioritaires, Smart Compose et Smart Reply, ou encore le suivi de colis. En entreprise, avec les comptes Workspace, la désactivation ne pourra se faire que par l’équipe d’administration.