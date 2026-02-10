Contenus sensibles : Discord va étendre la vérification de l’âge à tous les utilisateurs

Discord a annoncé lundi le déploiement prochain d'un système de vérification d'âge à grande échelle. Par défaut, tous les comptes seront basculés vers le « mode ado », qui désactive les contenus sensibles, et il faudra passer par l'une des méthodes de contrôle proposées pour que « Discord s'adapte à la tranche d'âge vérifiée ».

Le 10 février à 08h28

Donc les gens qui ont un abonnement Nitro à 100€/an avec une CB seront considérés comme des enfants?
Ah bah zut, vu que je suis un gosse, il faudra que j'arrête mon abonnement :/
Ah ça donne envie avec le piratage de leur prestataire
Non y voilà... Fichage pour tout le monde.


[mode cynique]
Je n'ai pas souvenir qu'on demande une pièce d'identité pour rentré dans un supermarché pourtant on n'y vends de la bière et du vin en libre accès....
Non mais t'es quand même vérifié visuellement à la caisse à la sortie. Ceci dit cette vérification n'a pas de persistance, et laisse place à une certaine complaisance liée à l'humain qui est censé vérifier. L'analogie a ses limites :D
On ne le vérifie pas à l'entrée, mais à la sortie.
"Discord indique qu'il sera possible de procéder à une estimation de l'âge par reconnaissance faciale"

...............

Toujours plus profond dans la bêtise.
Mon challenge : génère du deep fake lol
« Papa, tu peux venir voir mes devoirs sur l'ordi, stp. Regarde bien là vers le haut. Merci ! »
Pas une mauvaise nouvelle, il faut bien bouger sur ce sujet. Il n'y a pas que sur le web qu'il faut protéger nos têtes blondes.
Reste plus qu'à savoir si leur méthode d'inférence comportementale va réussir à départager les adultes qui jouent à LoL des mineurs....
Une CB marche très bien, et ça fonctionne sûrement mieux que de l'IA de merde.
Heureusement que j'ai Death Stranding.
Je ne sais pas s'il est mieux de donner son nom et adresse (via la CB) ou sa photo sans rien d'autre. Quant à l'IA "de merde", je dois dire que j'en ai pas grand chose à taper de la fiabilité du machin. Et comme c'est présenté on a l'impression que n'importe qui peut valider le compte de n'importe qui.
Ma fille est mineure et a un CB donc ça ne marche pas.
Ok, donc il faut une solution qui marche à 100% sinon, on ne met rien en place. :D
Ma fille est mineure et a un CB donc ça ne marche pas.
je ne savais pas qu'un mineur pouvait légalement posséder une CB. Pour ma part, rien eu avant 20 ans.
Comment ça pas une mauvaise nouvelle ? Je vois pas pourquoi je devrais abandonner mon pseudonymat parce que des parents manquent d autorité .

Et bon c est génial parce qu’en plus ils mettent en danger leurs données clients en demandant des cartes d’identités . Ils se sont déjà fait pirater .



On va contourner cette daube en produisant du deep fake IA et après ils feront quoi pour vérifier l’âge ?

Bouger sur le sujet en mettant en place des solutions délétère pour tout le monde c est pas bien bouger sur le sujet
Il n'y a pas que sur le web qu'il faut protéger nos têtes blondes
c'est le role des parents, pas de la plateforme ! bientot vérifier l'age quand la télé passe un film -12?
Bon ben je serais un mode ado 🤷‍♂️
Moi aussi !
Après .... Héberger un serveur Teamspeak ou Mumble (ou autre) chez soi, comme je fais depuis 20 ans, ça fonctionne aussi, ça vérifie pas l'âge, ça fait pas transiter de données via une boite extérieure (qui peut espionner), c'est privé selon les règles que je décide, etc....
Et si tu sais pas faire, bah tu apprends par exemple ? Tu verras ça te servira pour toute ta vie de savoir gérer tes informations numériques et notamment de les héberger chez toi ou chez un tiers de confiance.
C est une bonne idée et j ai essayé : personne à part les gros nerds veulent venir dessus parce qu il y a whatsapp , discord …
C est une bonne idée et j ai essayé : personne à part les gros nerds veulent venir dessus parce qu il y a whatsapp , discord …
t'as pas viré de ton entourage les fanboys whatsapp? pour moi c'est comme ceux de google : la solution est de ne plus communiquer avec eux, zéro regret.
C'est tellement pas une solution...
Le problème ici c'est qu'on se focus sur discord comme si c'était un problème déconnecté. Mais le sujet est plus global. Ils mettent ça en place à cause de la législation qui devient de plus en plus restrictive et qui exigent (cf la France actuellement) une verif de l'âge.

Peut être qu'il reculeront maintenant. Mais demain, quand la loi (française mais pas que) les obligerons eux et toutes les app similaires, on fera quoi ?
On utilisera des deep fake pour les vérifications vidéo et de faux document d identité généré par IA . Et on fera un jeu du chat et a la souris permanent .

J ai lu sur Reddit une proposition de contournement :
- donner de l argent à un SDF ou quelqu un dans le besoin pour qu il fasse la video a votre place
Le problème est encore plus global. On vit dans une société qui ne permet plus aux enfants de vivre leur vie d'enfant sans les polluer de choses pour lesquels ils ne sont pas préparés. Ces restrictions ne sont que les excroissances de ce problème de fond.
Oui et non, Il y a qlq centaines d'années l'enfant n'était pas forcement concidéré comme un enfant mais comme un adulte en miniature.

fr.wikipedia.org Wikipedia
(je sais wikipedia n'est pas une source en soi, mais au moins il y a un début d'élément).

PS : je pensais que le changement de paradygme c'était fait courant 19e s.
Une récente vidéo de Blast en parle : youtu.be YouTube
Est-ce que c'est pas un peu fantasmé cette "vie d'enfant" ? Et qui décide ce à quoi ils sont préparé ou pas ? Toi ? Moi ?

Il y a 30 ans les profs pouvaient frapper les enfants, c'était accepté, et même les enfants prenaient une seconde mandale à la maison quand ils étaient convoqués.

La violence n'était pas moins présente qu'actuellement - certes pas par écrans interposés.
Et je te parle même pas des périodes encore plus noires de l'histoire.

Beaucoup de parent sont très content que les ados passent leur temps derrière leur smartphone ou leur PC, car comme ça ils rentrent à la maison le + vite possible dès les cours finis , donc ne trainent pas dans la rue, donc sont en "sécurité".

C'est sur que c'est à mettre en relation avec la santé mentale qui se dégrade depuis quelques années. Mais c'est moins visible et leur gamin ne revient pas entre 2 képi à la maison....

Il y a aussi le fait qu'une partie des jeunes ne voient plus l'intérêt de jouer le jeu de la séquence "études longue + carrière" et se disent que végéter devant le PC au crochet des parents c'est pas si mal.
Soient à l'inverse visent le FIRE quitte à cumuler les bullshit-job.
Tout ça fait pas l'affaire des politiciens & des actionnaires...



J'pense surtout que sans une remise en question plus globale de la société (ce que tu appelles les problèmes de fond) , bah on va juste continuer toujours plus dans la même direction peu enviable.
Toute la différence et la gravité réside dans ce que tu mets après le tiret : certes pas par écran interposés.
C'est la facilité d'accès à la violence mais aussi au sexe qui demande une réaction. C'est ce qui ce fait dans la cas d'espèce
votre avatar
votre avatar
ici SIP, XMPP, ou email sinon pas de communication.

