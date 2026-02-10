Contenus sensibles : Discord va étendre la vérification de l’âge à tous les utilisateurs

« Notre travail en matière de sécurité n'est nulle part plus important que lorsqu'il s'agit d'utilisateurs adolescents », affirme Discord. Lundi, le réseau social a annoncé la généralisation d'une mesure déjà en vigueur au Royaume-Uni et en Australie : la vérification systématique de l'âge de l'utilisateur ou, à défaut, l'activation d'un « mode adolescent » (teen mode) dans lequel les paramètres liés notamment aux contenus sensibles (à caractère sexuel ou violent) sont masqués ou floutés.

Vérification d'âge pour tous

Le changement devrait intervenir début mars et concerner l'ensemble des utilisateurs de Discord, comptes existants comme nouveaux inscrits. Après ce déploiement, une simple déclaration ne sera donc plus suffisante pour activer l'accès aux contenus sensibles. Le floutage des contenus sensibles, l'accès limité aux espaces considérés comme adultes, l'acheminement des nouveaux contacts vers une boîte de réception séparée et les restrictions liées aux salons vocaux seront paramétrés sur tous les comptes.

Pour s'affranchir de ces restrictions, il faudra donc faire vérifier son âge. Sur ce volet, Discord indique qu'il sera possible de procéder à une estimation de l'âge par reconnaissance faciale, ou de fournir un document attestant de son âge à un service de vérification partenaire. L'entreprise américaine ne liste pas, pour l'instant, les partenaires en question, et n'indique pas non plus si ces derniers varieront selon les pays.

Elle promet en revanche que la vérification par reconnaissance faciale est opérée en local (au niveau de l'appareil de l'utilisateur), et que les documents d'identité fournis aux services tiers sont supprimés « rapidement » de leurs serveurs. Le statut âge vérifié d'un compte constitue par ailleurs un paramètre confidentiel, invisible des autres utilisateurs, affirme Discord.

Ces différents modes opératoires rappellent les mesures techniques de vérification d'âge à l'efficacité contestable mises en place, en France, pour limiter l'accès aux sites pornographiques. Dans le cas de Discord, le contournement par VPN (pour simuler la connexion au site visé depuis l'étranger) ne devrait toutefois pas constituer une option valide, puisque la plateforme instaure ces nouvelles règles dans le monde entier.

Un modèle d'inférence d'âge

Outre ces méthodes déjà mises en œuvre dans l'industrie des contenus pornographiques, Discord évoque également l'implémentation d'un modèle d'inférence, présenté comme « un nouveau système fonctionnant en arrière-plan pour aider à déterminer si un compte appartient à un adulte, sans exiger systématiquement des utilisateurs qu'ils vérifient leur âge ».

À l'inverse, le modèle pourrait-il analyser que l'utilisateur se comporte comme un mineur, et rétablir les restrictions dans l'attente d'une nouvelle vérification d'âge ? Discord ne le dit pas explicitement, mais l'hypothèse semble plausible : « Il se peut que certains utilisateurs soient invités à utiliser plusieurs méthodes si des informations supplémentaires sont nécessaires pour déterminer une tranche d'âge », indique la plateforme.

En attendant, Discord semble satisfait des expériences déjà menées sur le sujet : « L'année dernière, Discord a lancé avec succès une expérience par défaut pour les adolescents au Royaume-Uni et en Australie, et ce déploiement mondial s'appuie sur cette approche pour offrir des protections cohérentes et adaptées à l'âge dans le monde entier. »

L'entreprise, qui cherche peut-être à donner des gages de sérieux en vue de sa prochaine introduction en bourse, devra peut-être fournir des garanties supplémentaires quant à la sécurité des systèmes de vérification d'âge. En octobre dernier, Discord a en effet été victime d'une fuite de données imputée à un prestataire tiers. Les informations dérobées incluaient notamment « un petit nombre de documents d'identité officiels (par exemple, permis de conduire, passeport) d'utilisateurs ayant fait appel d'une décision de détermination de l'âge. »

Cette annonce de la vérification d'âge systématique intervient à l'occasion de l'Internet Safer Day (10 février), rendez-vous annuel de sensibilisation aux usages du numérique à destination des jeunes créé par l'UE en 2004. En 2025, Discord avait à cette même date présenté sa nouvelle fonction ignorer, visant à protéger des risques de harcèlement.

Rappelons qu'en France, l'Assemblée nationale a adopté fin janvier une proposition de loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, mesure que le président de la République affirme vouloir mettre en œuvre à la rentrée de septembre.