Plus de 20 % des contenus recommandés par YouTube sont générés par IA
La merdification plaît, et paie
Les contenus générés par des intelligences artificielles sans réel contrôle continuent d’inonder Internet. Ce phénomène n’épargne évidemment pas les réseaux sociaux et plateformes de streaming. Une étude révèle l’étendue des dégâts sur YouTube.
Le 29 décembre à 17h11
Plus de 20 % des vidéos recommandées par l'algorithme de YouTube aux nouveaux utilisateurs sont des « AI slop » (ou bouillie d'IA en français), du nom donné à ces contenus bas de gamme générés par intelligence artificielle et conçus pour cumuler les vues afin de les monétiser par la publicité, rapporte The Guardian..
AI Slop sur YouTube : des millions d’abonnés, des milliards de vues
La société de montage vidéo Kapwing a en effet analysé 15 000 chaînes YouTube (les 100 plus populaires de chaque pays), et constaté que 278 ne contenaient que de l'AI slop. Elles avaient accumulé plus de 63 milliards de vues, et combinaient 221 millions d'abonnés, pour des revenus cumulés estimés à 117 millions de dollars par an.
Les chiffres varient en fonction des pays. Plus de 20 millions de personnes sont abonnées aux 8 chaînes d'AI slop espagnoles, 18 millions aux 14 chaînes égyptiennes, et 14,5 millions aux neuf chaînes états-uniennes. Kapwing ne précise pas combien de chaînes françaises figurent dans le Top100 de YouTube, mais indique que la France arrive en 16ᵉ position (sur 20) avec 4 millions d'abonnés.
La France ne figure pas, par contre, dans le classement des pays enregistrant le plus grand nombre de vues, dominé par la Corée du Sud (8,45 milliards de vues, dont plus de 2 milliards par une seule chaîne, lui permettant de générer 4 millions de dollars de revenus par an), suivie par le Pakistan (5,3) et les États-Unis (3,4), l'Espagne y figurant en cinquième position avec 2,5 milliards de vues.
Kapwing a également créé un nouveau compte YouTube, et constaté que 104 (21 %) des 500 premières vidéos recommandées dans son flux étaient des contenus AI slop. 165 (33 %) des 500 vidéos relevaient de la catégorie « brainrot » (littéralement « pourriture du cerveau » ou « pourriture cérébrale »), qui comprend les contenus AI slop et autres contenus de mauvaise qualité créés dans le but de monétiser l'attention.
Gagner de l’argent avec les pubs et les formations AI slop
« Il y a toute une foule de gens sur Telegram, WhatsApp, Discord et les forums qui échangent des conseils, des idées [et] vendent des cours sur la manière de créer du contenu suffisamment attrayant pour gagner de l'argent », explique au Guardian Max Read, un journaliste qui a beaucoup écrit sur le contenu généré par l'IA.
Nombre d'entre eux viennent de pays anglophones bénéficiant d'une connexion Internet relativement bonne, et où le salaire médian est inférieur à ce qu'ils peuvent gagner sur YouTube précise-t-il : « Il s'agit principalement de pays à revenu intermédiaire comme l'Ukraine, mais aussi de nombreux habitants de l'Inde, du Kenya, du Nigeria et d'un nombre important de Brésiliens ».
À l'instar de ce qui se passe avec les influenceurs et créateurs de contenus, si certains gagnent effectivement leur vie grâce à leurs chaines YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok ou Facebook, une bonne partie en vivent en vendant des formations surfant sur la tendance, sans forcément vivre eux-mêmes de leurs propres chaînes.
« L'IA générative est un outil, et comme tout outil, elle peut être utilisée pour créer du contenu de haute ou de basse qualité », rétorque un porte-parole de YouTube au Guardian :
« Nous continuons à nous concentrer sur la mise en relation de nos utilisateurs avec du contenu de haute qualité, quelle que soit la manière dont il a été créé. Tout contenu téléchargé sur YouTube doit respecter nos règles communautaires, et si nous constatons qu'un contenu enfreint une politique, nous le supprimons. »
Commentaires (9)
Signaler un commentaire
Voulez-vous vraiment signaler ce commentaire ?
Plus de 20 % des contenus recommandés par YouTube sont générés par IA
-
AI Slop sur YouTube : des millions d’abonnés, des milliards de vues
-
Gagner de l’argent avec les pubs et les formations AI slop
Hier à 17h50
Espérons que l'écoeurement arrivera.
Hier à 18h06
Aussi longtemps qu'il y aura des annonceurs pour payer ces plateformes et une audience pour téter l'anus de l'algorithme, ça perdurera.
Je suis toujours aussi content d'être hermétique à ces supports et ces médias. Quand je vois comment tout le monde est stressé avec la consommation massive de ces contenus merdique, ça me conforte dans mon choix d'être un marginal observant la civilisation s'autodétruire.
Modifié le 29/12/2025 à 18h37
Hier à 20h54
Hier à 18h10
Hier à 19h02
J'en croise assez souvent sur Youtube (même en ayant aucun compte).
Hier à 19h19
Hier à 20h02
YouTube
Modifié le 29/12/2025 à 21h39
divdes suggestions et des stories. Ça m'évite de voir passer ces merdes.