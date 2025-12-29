Plus de 20 % des contenus recommandés par YouTube sont générés par IA

Plus de 20 % des vidéos recommandées par l'algorithme de YouTube aux nouveaux utilisateurs sont des « AI slop » (ou bouillie d'IA en français), du nom donné à ces contenus bas de gamme générés par intelligence artificielle et conçus pour cumuler les vues afin de les monétiser par la publicité, rapporte The Guardian..

AI Slop sur YouTube : des millions d’abonnés, des milliards de vues

La société de montage vidéo Kapwing a en effet analysé 15 000 chaînes YouTube (les 100 plus populaires de chaque pays), et constaté que 278 ne contenaient que de l'AI slop. Elles avaient accumulé plus de 63 milliards de vues, et combinaient 221 millions d'abonnés, pour des revenus cumulés estimés à 117 millions de dollars par an.

Les chiffres varient en fonction des pays. Plus de 20 millions de personnes sont abonnées aux 8 chaînes d'AI slop espagnoles, 18 millions aux 14 chaînes égyptiennes, et 14,5 millions aux neuf chaînes états-uniennes. Kapwing ne précise pas combien de chaînes françaises figurent dans le Top100 de YouTube, mais indique que la France arrive en 16ᵉ position (sur 20) avec 4 millions d'abonnés.

La France ne figure pas, par contre, dans le classement des pays enregistrant le plus grand nombre de vues, dominé par la Corée du Sud (8,45 milliards de vues, dont plus de 2 milliards par une seule chaîne, lui permettant de générer 4 millions de dollars de revenus par an), suivie par le Pakistan (5,3) et les États-Unis (3,4), l'Espagne y figurant en cinquième position avec 2,5 milliards de vues.

Classements des chaînes YouTube d'AI slop cumulant le plus de vues et de revenus

Kapwing a également créé un nouveau compte YouTube, et constaté que 104 (21 %) des 500 premières vidéos recommandées dans son flux étaient des contenus AI slop. 165 (33 %) des 500 vidéos relevaient de la catégorie « brainrot » (littéralement « pourriture du cerveau » ou « pourriture cérébrale »), qui comprend les contenus AI slop et autres contenus de mauvaise qualité créés dans le but de monétiser l'attention.

Gagner de l’argent avec les pubs et les formations AI slop

« Il y a toute une foule de gens sur Telegram, WhatsApp, Discord et les forums qui échangent des conseils, des idées [et] vendent des cours sur la manière de créer du contenu suffisamment attrayant pour gagner de l'argent », explique au Guardian Max Read, un journaliste qui a beaucoup écrit sur le contenu généré par l'IA.

Nombre d'entre eux viennent de pays anglophones bénéficiant d'une connexion Internet relativement bonne, et où le salaire médian est inférieur à ce qu'ils peuvent gagner sur YouTube précise-t-il : « Il s'agit principalement de pays à revenu intermédiaire comme l'Ukraine, mais aussi de nombreux habitants de l'Inde, du Kenya, du Nigeria et d'un nombre important de Brésiliens ».

À l'instar de ce qui se passe avec les influenceurs et créateurs de contenus, si certains gagnent effectivement leur vie grâce à leurs chaines YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok ou Facebook, une bonne partie en vivent en vendant des formations surfant sur la tendance, sans forcément vivre eux-mêmes de leurs propres chaînes.

« L'IA générative est un outil, et comme tout outil, elle peut être utilisée pour créer du contenu de haute ou de basse qualité », rétorque un porte-parole de YouTube au Guardian :