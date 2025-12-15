iRobot et son Roomba déposent le bilan, rachetés par leur sous-traitant chinois

Roy Lewis aurait apprécié

Robot aspirateur iRobot – crédit Unsplash

iRobot Corporation, maison-mère des célèbres robots aspirateurs, a annoncé dimanche se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis. Cette démarche doit donner le temps au groupe de finaliser l'acquisition de l'intégralité de son capital par le sous-traitant chinois qui fabriquait pour son compte les fameux robots Roomba.

Ca me fait penser aux "visionnaires" (a.k.a. ignards) des années 90 qui pensaient avoir une industrie "fabless" en ne gardant que l'ingéniérie en Europe/US et en faisant tout fabriquer en Chine. Et bien voilà, les types là-bas sont pas plus bêtes qu'ailleurs et reproduisent très bien ce qu'on leur sous-traite.
Alcatel est en le triste exemple.
Aaaah merci ! je cherchais à me souvenir de quelles boites françaises avaient misées là-dessus ! J'avais Thomson CSF en tête, mais oui c'est surtout Alcatel qui s'est pris les pieds dans ce tapis-là.
IRobot, la seule marque qui avait encore un peu de maitrise hors Chine est finie ...

Tout le marché est maintenant contrôlée par la Chine, merci l'UE ...
merci l'UE
Y-dit-qu'il voit pas le rapport. Boite américaine, faillite américaine
C'est écrit dans la brève : la vente à Amazon a échoué car l'EU si est opposée.
/s Hum... c'est vrai, c'est bien dommage, on devrait favoriser les monopoles de crevards états-uniens. Encore une fois la loi empêche les bonnes idées.

Une boite ricaine s'est endormie sur ses lauriers et sa marque, n' a pas/peu innové, s'est débarassasé/n'a pas développé son outil industriel, a laissé ses sous-traitants lui piquer sa propriété industrielle,.. le tout jusqu'à faire faillite lamentablement. Mais non c'est la faute de l'UE?? Ce qu'il faut pas entendre.

(EDITs: typos)
L'UE a refusé le rachat, donc bon, dire que la faute vient absolument des US, c'est beau.
Ouaip d'ailleurs le fait que les droits de douane décrétés unilatéralement par Trump représentaient près de 10% du CA n'a strictement rien à avoir avec la faillite.

C'est beau...
Je ne suis pas sûr que ça soit le facteur prépondérant mais ça n'a pas dû aider.

Ça leur a coûté 18 millions de dollars sur l'année 2025 mais ils avaient un crédit de 188 millions de $ devant être remboursé en juillet prochain et s'ajoute 29 millions de dollars d'impayés envers leur sous-traitant pour la fabrication.

Si la concurrence leur fait du mal avec des produits moins chers, ils avaient beau être la référence du marché, ils ne pouvaient probablement pas continuer longtemps et la Commission de l'UE a dû rajouter des problèmes comme Amazon a abandonné le rachat à cause d'elle.
Ils avaient manifestement besoin de cash et le retrait d'Amazon a pu être fatal.
Ce n'est pas exactement ce qui est écrit... L'UE a vu d'un mauvais œil cette acquisition, a émis des réserves et demandé des garanties à Amazon qui a refusé de les apporter...
Mais ça reste une entreprise US qui rachetait une entreprise US, donc l'UE a bon dos... ça ressemble à une justification moisie pour dire "on a changé d'avis et on cherchait une justification". Surtout qu'on sait que la FTC étudiait aussi le dossier en parallèle mais que l'annulation par Amazon est arrivée avant la décision du gendarme US.
Vente qui n'aurait absolument rien changé. Amazon aurait liquidé le reste de la boîte (et ses employés) tout aussi vite.
t'es au board Amazon pour lancer ça ?
C'est vrai que l'histoire ne nous a jamais prouvé que Amazon n'avait aucune hésitation quand il fallait licencier, ou fermer une filiale ou un produit qui se vend moyennement bien (Alexa et leur filiale de jeux vidéo, par exemple).
Il reste Vorwerk avec son VR7 (j'ai un Kobold VR200 depuis plus de 10 ans, qui a vécu le pire - fonctionné dans une cuisine avec un lave-vaisselle qui a débordé, mais aussi dans de l'eau mêlée de farine...), que j'ai chaque fois pu réparer moi-même (je l'ai même pimpé, parce que j'ai cassé deux attaches plastique de ressorts lors du premier démontage, remplacées par des vis à bois, ça n'a pas bougé depuis :D)
Ils sont peut-être moins à la pointe de la technologie que la concurrence qui présente de nouvelles gammes tous les deux mois, mais pour quiconque veut un appareil conçu pour durer, ça le fait ! Depuis son achat, j'ai changé les brossettes une fois, et la batterie de même.
Effet collatéral d'une certaine politique douanière ? y en aurait-il d'autres à suivre le même chemin ?
Boîte qui n'a pas fait un seul modèle bandant depuis 10 ans...
Une faillite sur ce genre de grosses boîtes ne se "crée" pas en un an.
Si j'ai bien compris, iRobot Corporation n'était qu'un revendeur de matériel fabriqué par un concurrent. Pas vraiment besoin d'être un génie pour se dire que ça ne tiendrait pas très longtemps.
Depuis 2025 oui, sinon iRobot est l'inventeur de l'aspirateur robot.
Non, c'est Electrolux avec son Trilobite (1996)
Non, c'est le Tomy Dustbot (1985) . :D
Et évidemment, aucun produit iRobot n'est compatible Matter.
Donc si les serveurs ferment, les robots perdent leurs fonctionnalités.
Yep c'est vraiment la merde.
Et même si le concurrent chinois conserve le cloud ou il y a tout (les cartes des logements notamment) je suis pas vraiment certain de vouloir laisser chez moi une caméra branché sur un cloud CN (et je ne parle même pas de l'accès à mon RZO domestique).
Ce qui est triste aussi c'est que si ça trouve c'était déjà le cas.... Je vais revendre mon Roomba. QQ’un est intéressé ? :D
Pour les robots chinois, il y a ce projet https://valetudo.cloud/.
Ne semble pas compatible avec IRobot.
Mon Saros 10 n'est pas compatible. :(
@gg40 ça fonctionne tellement bien aussi, après, que ce soit une caméra chinoise ou américaine....
... perdent leurs fonctionnalités "connectées" :cap:

J'ai un iRobot qui ne sentira pas la différence, car il non connecté, donc il conserve 100% de ses fonctionnalités malgré cette faillite.
Ton iRobot non-connecté aura du coup les mêmes fonctionnalités que les autres iRobot connectés si les serveurs sont éteints.
Farpaitement ! Sauf que je ne l'ai pas payé le prix d'un connecté :D
Les (normalement) connectés vont quand même fonctionner quand les serveurs seront coupés, ou bien ils se mettront en erreur ?
Je m'étais justement posé la question, j'ai un Neato, dont les serveurs vont fermer fin d'année, et rien de prévu pour le rentre utilisable sans cloud, j'ai regardé un peu le marché pour ne pas refaire la même erreur, il n'y a absolument aucun robot n'ayant pas de cloud obligatoire.
J'étais tombé sur Valetudo, mais c'est quand même pas si simple à mettre en place concrètement, et les robots récent sont tous assez fortement verrouillés.
C'est vraiment un "first world problem" ce truc.
On se demande si notre aspirateur arrêtera de fonctionner si des serveurs… en Chine sont arrêtés.
C'est comme toutes ces personnes "bloquées" lors de pannes Cloudflare, car leur sonnette connectée Ring ne fonctionnait plus. Heu ... il suffit d'aller voir à la porte hein ;-)
Revenons sur terre
Revenons sur terre
C'est avant tout un souci d'analyse de défaillance qui, s'il me parait basique à moi parce que ça rentre vaguement dans un cadre pro, n'est pas évident pour tout le monde (et du coup pas de jetage de pierre indu).
- Que se passe-t-il si le serveur déconne ? "Je peux plus rentrer chez moi" et non pas "je peux plus ouvrir ma porte à distance pour que le livreur Amazon dépose le colis"
- Que se passe-t-il si le serveur est hacké ? "La clé de chez moi est en vente sur le dark web".
- Que se passe-t-il si l'abonnement coûte 3x plus cher du jour au lendemain ou si chaque ouverture/verrouillage coûte 12c€ ? "j'ai le choix ? je suis bien obligé de rentrer chez moi" ( vendor lock-in le plus littéral jamais vu)
- Que se passe-t-il si le constructeur se fait racheter ? "All of the above". Combo-kamoulox.
Depuis la boîte qui a bloqué la porte de garage connectée d'un client pas content, on sait que ce genre de produit est de la merde qui te met à la merci du fournisseur. Si les gens cons continuent d'en acheter, quoiqu'il leur arrive, c'est tant pis pour eux.
Ce n'est pas pareil, iRobot ne va pas déconnecter les serveurs pour faire pression lors d'un conflit.

Pour l'obsolescence connectée, les exemples sont nombreux : Nabaztag, Sense, Withings, sans oublier des meuporgs plus assez rentables, les Amazon Dash,...

D'où le besoin impératif de n'utiliser que des produits avec du code ouvert. Cela ne sauvera pas forcément les utilisateurs du produit, mais au moins il y a un mince espoir.
+1 c'est tellement ça FMEA en veux tu en voila.
et sinon il y encore une liste longue comme le bras d'autre mode de défaillance incluant le fait que le fabricant à intégré dans le logiciel du robot une date limite ou durée max de fonctionnement (coucou le robot dyson démonté par deus ex silicium)
si ce n'est pas dans le robot ça peut être dans le bms de la batterie pour t'obliger à racheter une batterie d'origine
etc etc
Pour le Dyson je trouve sa conclusion bien trop affirmative pour le diagnostic qu'il a fait, et je suis assez surpris car ce n'est pas dans ces habitudes. C'est une possibilité, mais il aurait fallu tester beaucoup plus de choses pour ne serait-ce que dire que c'est la cause la plus probable. Et il est impossible d'en être certain vu qu'on n'aura jamais le code.

Franchement il pourrait se prendre un procès pour dire ça sans plus d'arguments. J'espère que ça n'arrivera pas. Sinon le reste de sa chaîne est top.

