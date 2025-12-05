Microsoft 365 : hausses de prix à venir pour les entreprises et le secteur public

Le changement n'interviendra qu'à l'été prochain, mais l'éditeur commence dès à présent à préparer le terrain : la plupart des abonnements professionnels Microsoft 365 verront leur prix augmenter à compter du 1ᵉʳ juillet prochain. La hausse varie dans des proportions importantes selon la formule envisagée. L'abonnement d'entrée de gamme Office 365 E1 reste par exemple facturé à 10 dollars, mais l'augmentation varie entre 8 % et 33 % pour les autres licences.

Jusqu'à 33 % de hausse

La hausse la plus notable concerne la licence Microsoft 365 F1, destinée aux « employés de première ligne » (frontline workers), c'est-à-dire les travailleurs qui ne disposent pas d'un poste attitré (vendeur en magasin, personnel hospitalier, etc.).

Microsoft annonce les nouveaux tarifs des licences Microsoft 365, en dollars, valables au 1er juillet 2026

L'annonce a été formulée par l'intermédiaire d'un billet de blog, illustré par des tarifs en dollars, valables aux États-Unis, mais l'éditeur précise bien qu'elle sera répercutée sur tous les marchés, avec toutefois de possibles variations. En Europe, rappelons que toutes ces offres sont également déclinées dans une version dépourvue des outils de communication Teams, au tarif révisé en conséquence.

Pour Microsoft, c'est avant tout l'enrichissement des offres qui justifie cette hausse de prix. L'éditeur annonce en effet que plusieurs produits ou services ont été ou seront bientôt intégrés au bouquet Microsoft 365. Il évoque notamment « des fonctionnalités de sécurité et de gestion supplémentaires, optimisées par l'IA ».

L'éditeur mentionne par exemple l'arrivée récente de Copilot Chat dans les principaux logiciels bureautiques de la suite (Word, Excel, etc.), et rappelle qu'il a annoncé, lors de la conférence Ignite 2025, son introduction à venir dans Outlook, avec la promesse d'outils de gestion adaptés pour les administrateurs systèmes. La suite devrait aussi s'enrichir de nouvelles options de gestion des terminaux et de support au sein des abonnements E3 et E5.

Microsoft annonce également l'introduction d'une option de vérification des URL au niveau des formules d'entrée de gamme, et l'arrivée de nouvelles fonctions de prévention des risques liés aux malwares ou au phishing dans Microsoft Defender au sein des plans d'abonnement les plus courants. Le tableau ci-dessous résume, selon l'éditeur, les ajouts programmés dans les différentes formules.

Copilot Chat s'invite dans toutes les formules entreprise

Hausses de prix en vue pour le secteur public

Les licences destinées au secteur public (gouvernements, institutions, etc.) vont elles aussi faire l'objet d'une hausse de prix, prévient Microsoft par l'intermédiaire d'une autre note d'information. Cette fois encore, la formule Office 365 E1 est épargnée, mais les autres abonnements subissent une hausse comprise entre 5 % et 13 %, résumée dans le tableau ci-dessous. Là encore, la hausse est programmée au 1ᵉʳ juillet 2026, avec toutefois une mise en œuvre en deux temps pour les licences Office 365 E3.

La hausse de 13 % sur les licences Office 365 E3 est appliquée en deux temps, avec une seconde échéance en juillet 2027

Rappelons que les formules Microsoft 365 grand public ont elles aussi fait l'objet d'une augmentation significative en 2025, justifiée principalement par l'intégration des fonctions IA liées à Copilot.