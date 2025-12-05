Connexion Abonnez-vous
Microsoft 365 : hausses de prix à venir pour les entreprises et le secteur public

Microsoft procédera à compter du 1ᵉʳ juillet 2026 à une hausse de prix généralisée sur les différentes formules Microsoft 365 commercialisées en volume auprès des entreprises et du secteur public. L'éditeur justifie cette augmentation par l'introduction de nouvelles fonctionnalités et services, principalement liés à l'IA et aux produits Copilot.

Le 05 décembre à 12h12

Le changement n'interviendra qu'à l'été prochain, mais l'éditeur commence dès à présent à préparer le terrain : la plupart des abonnements professionnels Microsoft 365 verront leur prix augmenter à compter du 1ᵉʳ juillet prochain. La hausse varie dans des proportions importantes selon la formule envisagée. L'abonnement d'entrée de gamme Office 365 E1 reste par exemple facturé à 10 dollars, mais l'augmentation varie entre 8 % et 33 % pour les autres licences.

Jusqu'à 33 % de hausse

La hausse la plus notable concerne la licence Microsoft 365 F1, destinée aux « employés de première ligne » (frontline workers), c'est-à-dire les travailleurs qui ne disposent pas d'un poste attitré (vendeur en magasin, personnel hospitalier, etc.).

Microsoft annonce les nouveaux tarifs des licences Microsoft 365, en dollars, valables au 1er juillet 2026

L'annonce a été formulée par l'intermédiaire d'un billet de blog, illustré par des tarifs en dollars, valables aux États-Unis, mais l'éditeur précise bien qu'elle sera répercutée sur tous les marchés, avec toutefois de possibles variations. En Europe, rappelons que toutes ces offres sont également déclinées dans une version dépourvue des outils de communication Teams, au tarif révisé en conséquence.

Pour Microsoft, c'est avant tout l'enrichissement des offres qui justifie cette hausse de prix. L'éditeur annonce en effet que plusieurs produits ou services ont été ou seront bientôt intégrés au bouquet Microsoft 365. Il évoque notamment « des fonctionnalités de sécurité et de gestion supplémentaires, optimisées par l'IA ».

L'éditeur mentionne par exemple l'arrivée récente de Copilot Chat dans les principaux logiciels bureautiques de la suite (Word, Excel, etc.), et rappelle qu'il a annoncé, lors de la conférence Ignite 2025, son introduction à venir dans Outlook, avec la promesse d'outils de gestion adaptés pour les administrateurs systèmes. La suite devrait aussi s'enrichir de nouvelles options de gestion des terminaux et de support au sein des abonnements E3 et E5.

Microsoft annonce également l'introduction d'une option de vérification des URL au niveau des formules d'entrée de gamme, et l'arrivée de nouvelles fonctions de prévention des risques liés aux malwares ou au phishing dans Microsoft Defender au sein des plans d'abonnement les plus courants. Le tableau ci-dessous résume, selon l'éditeur, les ajouts programmés dans les différentes formules.

Copilot Chat s'invite dans toutes les formules entreprise

Hausses de prix en vue pour le secteur public

Les licences destinées au secteur public (gouvernements, institutions, etc.) vont elles aussi faire l'objet d'une hausse de prix, prévient Microsoft par l'intermédiaire d'une autre note d'information. Cette fois encore, la formule Office 365 E1 est épargnée, mais les autres abonnements subissent une hausse comprise entre 5 % et 13 %, résumée dans le tableau ci-dessous. Là encore, la hausse est programmée au 1ᵉʳ juillet 2026, avec toutefois une mise en œuvre en deux temps pour les licences Office 365 E3.

La hausse de 13 % sur les licences Office 365 E3 est appliquée en deux temps, avec une seconde échéance en juillet 2027

Rappelons que les formules Microsoft 365 grand public ont elles aussi fait l'objet d'une augmentation significative en 2025, justifiée principalement par l'intégration des fonctions IA liées à Copilot.

Commentaires (19)

votre avatar
On s'est pris aussi une augmentation sur les licences grand public d'Office. 100 -> 130 parce que l'IA.
J'aimerais bien une version sans IA qui reste a 100 :(
votre avatar
A l'époque, il y avait une option pour ne pas prendre l'augmentation (et refuser l'IA). Je suis en "Microsoft 365 Famille Classique".
votre avatar
J'ai eu le même problème. Tu vas dans ton compte, tu fais "Résilier" et juste avant de confirmer la résiliation ils te proposent plusieurs offres, dont la version "Classique" (comme l'indique @bandan) qui reste à 100€. Ca ma permis d'éviter les +30% en avril dernier.
votre avatar
mdr, ça me fait penser au site du monde qui te propose une offre moins cher quand tu arrêtes ton abonnement annuel. :mrgreen:
votre avatar
Ça existe toujours.
votre avatar
Comment ? Que des gens ne soient pas émerveillés par l'ajout d'IA dans leurs produits du quotidien, moi... ça me sidère !
votre avatar
Pourquoi rajouter des trucs dans Outlook classique s'il est EOL en 2029 et remplacé par le "new" Outlook ?
votre avatar
En parlant de ce nouvel Outlook, j'ai vu ce matin (au boulot, j'ai pas ça chez moi :non: ) qu'ils ont encore cassé le mode sombre.
C'était déjà arrivé il y a 1 mois ou 2. Ils ne prennent même pas la peine de tester démarrer leur application avant de la passer en prod ?
votre avatar
Testé par IA :mrgreen:
votre avatar
La hausse la plus notable concerne la licence "Microsoft 365 F1, destinée aux « employés de première ligne » (frontline workers), c'est-à-dire les travailleurs qui ne disposent pas d'un poste attitré (vendeur en magasin, personnel hospitalier, etc.)."

Celui qui prend la plus grosse hausse est aussi celui qui, j'imagine, est le moins intéressant à profiler et donc rentable ?
Bon sinon y'a les logiciels libres, peut être pas moins cher pour les pros et institutions, mais au moins on garde, la vraie richesse : nos données...
votre avatar
étape 1: Logiciel sans IA
étape 2: Logiciel sans IA + une option payante IA
étape 3: Logiciel avec IA (plus cher)

Logiquement la prochaine étape c'est

étape 4: Logiciel avec IA + une options payante pour désactiver IA
votre avatar
étape 5 : IA uniquement, plus de logiciel....
Le monde est mal barré...

Je retourne sur Libreoffice (tant qu'il resiste à l'IA....)
votre avatar
Microsoft CVP for Enterprise and OS Security Davit Weston believes that the way users interact with the operating system will change. Mouse and keyboard "will feel as alien as it does to GEN-Z to use MS-DOS". The computer, or Windows specifically, will "be able to see what we see, hear what we hear" and we interact with it using speech.

L'étape 5 est bien prévue, mais en plus ambitieux encore.

Ou simplement ils ne vivent plus du tout sur la même planète que nous. Je me vois bien jouer à Counter-Strike avec la voix :D
votre avatar
Bon, après, utiliser 365 c'est chercher les problèmes aussi.
votre avatar
https://www.developpez.net/forums/d2143911-7/general-developpement/algorithme-mathematiques/intelligence-artificielle/microsoft-annonce-l-arrivee-vibe-working-excel-word-agent-mode/#post12102456
06/11/2025
Aujourd'hui, nous avons commencé à contacter nos abonnés Microsoft 365 Personnel et Famille en Australie au sujet d'une alternative d'abonnement que nous aurions pu communiquer plus clairement lorsque nous avons modifié nos tarifs en octobre 2024.
En réponse à la demande d'outils d'IA avancés, nous avons introduit des fonctionnalités d'IA dans les abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille que nous proposons en Australie. Avec le recul, nous aurions pu être plus clairs sur la disponibilité d'une offre sans IA auprès des abonnés, et pas seulement auprès de ceux qui ont choisi de résilier leur abonnement. Dans notre e-mail aux abonnés, nous avons exprimé nos regrets de ne pas avoir été plus clairs au sujet de nos options d'abonnement, nous avons communiqué des informations sur les alternatives moins coûteuses sans IA et nous avons proposé un remboursement aux abonnés éligibles qui souhaitent changer d'abonnement.
votre avatar
Et pour info à partir de mars 2026 Microsoft ne permet plus aux "associations à but non-lucratif" d'avoir des licences "Microsoft 365" gratuitement (auparavant ils proposaient du "Microsoft 365 Business Premium" gratos). A partir de cette date seule la version "Microsoft 365 Business Basic" (donc sans les logiciels installables, mais uniquement en web) sera gratuite, si on veut une autre licence ils appliquent une réduction de 75% sur le prix officiel. Donc même avec les associations ils essayent de gratter ^^' .
votre avatar
Ah, s'il pouvait y avoir des alternatives… :reflechis:
votre avatar
Mais qui aurait pu prévoir ?! 😅
votre avatar
Microsoft est dans le stage ultime de la merdification où le seul but est de faire payer encore plus les mauvais investissements dans l’IA.

