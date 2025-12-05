Microsoft 365 : hausses de prix à venir pour les entreprises et le secteur public
Microsoft procédera à compter du 1ᵉʳ juillet 2026 à une hausse de prix généralisée sur les différentes formules Microsoft 365 commercialisées en volume auprès des entreprises et du secteur public. L'éditeur justifie cette augmentation par l'introduction de nouvelles fonctionnalités et services, principalement liés à l'IA et aux produits Copilot.
Le changement n'interviendra qu'à l'été prochain, mais l'éditeur commence dès à présent à préparer le terrain : la plupart des abonnements professionnels Microsoft 365 verront leur prix augmenter à compter du 1ᵉʳ juillet prochain. La hausse varie dans des proportions importantes selon la formule envisagée. L'abonnement d'entrée de gamme Office 365 E1 reste par exemple facturé à 10 dollars, mais l'augmentation varie entre 8 % et 33 % pour les autres licences.
Jusqu'à 33 % de hausse
La hausse la plus notable concerne la licence Microsoft 365 F1, destinée aux « employés de première ligne » (frontline workers), c'est-à-dire les travailleurs qui ne disposent pas d'un poste attitré (vendeur en magasin, personnel hospitalier, etc.).
L'annonce a été formulée par l'intermédiaire d'un billet de blog, illustré par des tarifs en dollars, valables aux États-Unis, mais l'éditeur précise bien qu'elle sera répercutée sur tous les marchés, avec toutefois de possibles variations. En Europe, rappelons que toutes ces offres sont également déclinées dans une version dépourvue des outils de communication Teams, au tarif révisé en conséquence.
Pour Microsoft, c'est avant tout l'enrichissement des offres qui justifie cette hausse de prix. L'éditeur annonce en effet que plusieurs produits ou services ont été ou seront bientôt intégrés au bouquet Microsoft 365. Il évoque notamment « des fonctionnalités de sécurité et de gestion supplémentaires, optimisées par l'IA ».
L'éditeur mentionne par exemple l'arrivée récente de Copilot Chat dans les principaux logiciels bureautiques de la suite (Word, Excel, etc.), et rappelle qu'il a annoncé, lors de la conférence Ignite 2025, son introduction à venir dans Outlook, avec la promesse d'outils de gestion adaptés pour les administrateurs systèmes. La suite devrait aussi s'enrichir de nouvelles options de gestion des terminaux et de support au sein des abonnements E3 et E5.
Microsoft annonce également l'introduction d'une option de vérification des URL au niveau des formules d'entrée de gamme, et l'arrivée de nouvelles fonctions de prévention des risques liés aux malwares ou au phishing dans Microsoft Defender au sein des plans d'abonnement les plus courants. Le tableau ci-dessous résume, selon l'éditeur, les ajouts programmés dans les différentes formules.
Hausses de prix en vue pour le secteur public
Les licences destinées au secteur public (gouvernements, institutions, etc.) vont elles aussi faire l'objet d'une hausse de prix, prévient Microsoft par l'intermédiaire d'une autre note d'information. Cette fois encore, la formule Office 365 E1 est épargnée, mais les autres abonnements subissent une hausse comprise entre 5 % et 13 %, résumée dans le tableau ci-dessous. Là encore, la hausse est programmée au 1ᵉʳ juillet 2026, avec toutefois une mise en œuvre en deux temps pour les licences Office 365 E3.
Rappelons que les formules Microsoft 365 grand public ont elles aussi fait l'objet d'une augmentation significative en 2025, justifiée principalement par l'intégration des fonctions IA liées à Copilot.
J'aimerais bien une version sans IA qui reste a 100 :(
C'était déjà arrivé il y a 1 mois ou 2. Ils ne prennent même pas la peine de
testerdémarrer leur application avant de la passer en prod ?
Celui qui prend la plus grosse hausse est aussi celui qui, j'imagine, est le moins intéressant à profiler et donc rentable ?
Bon sinon y'a les logiciels libres, peut être pas moins cher pour les pros et institutions, mais au moins on garde, la vraie richesse : nos données...
étape 2: Logiciel sans IA + une option payante IA
étape 3: Logiciel avec IA (plus cher)
Logiquement la prochaine étape c'est
étape 4: Logiciel avec IA + une options payante pour désactiver IA
Le monde est mal barré...
Je retourne sur Libreoffice (tant qu'il resiste à l'IA....)
L'étape 5 est bien prévue, mais en plus ambitieux encore.
Ou simplement ils ne vivent plus du tout sur la même planète que nous. Je me vois bien jouer à Counter-Strike avec la voix
