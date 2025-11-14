Extension Next : des alertes sur 8 500 sites GenAI et contre les attaques par homographes

L’extension développée par Next – avec de l’IA générative – pour signaler des sites avec des contenus rédigés en tout ou partie par de l’IA générative signale désormais plus de 8 500 domaines. Nous en profitons pour ajouter une nouvelle fonction : une alerte contre des sites potentiellement malveillants utilisant des homoglyphes. Surfez couvert avec Next !

Le 14 novembre à 10h29

Commentaires (14)

Es ce qu'il est possible d'obtenir une liste pour uBlock Origin et AdGuard Home plutôt que d'installer une autre extension ? Merci
Et bien j’allais demander exactement la même chose pour ajouter cette liste à mon Pi Hole 😁
Apparemment Next ne souhaite pas rendre la liste publique : github.com GitHub
Je ne pense pas car nous ne publions la liste en clair. La liste obfsuquée (filtre bloom) est par contre dispo ainsi que l’algorithme pour vérifier si une url est dans la liste, mais je pense que uBlock and co ont besoin d’une liste en claire ?
Notre extension alerte sur les homoglyphes !
Stop homoglyphobie !
Sympa l'exemple sur le site de la pomme :
- Safari ne se pose pas de question et ouvre la page
- Edge (sur macOS) affiche un beau message d'alerte et demande si je veux vraiment ouvrir la page
L'alerte de problème de synchro a bien fonctionné sur Android via le système des notifications.

Il y a un tout de même un détail qui peut poser un problème pour des personnes néophytes, c'est le cheminement à effectuer pour résoudre le problème.

Quand je clique sur l'extension, j'accède au panneau qui m'indique qu'il y a un problème de synchro et m'invite à le résoudre en cliquant sur "ouvrir les paramètres".
Je clique donc sur "ouvrir les paramètres" et il ne se passe rien visuellement car le panneau conserve le focus et l'onglet des paramètres reste donc en arrière-plan.
Par réflexe, on retente la manip mais cela ne fait qu'ouvrir des onglets supplémentaires toujours en arrière-plan.

Merci pour ce super outil en tout cas :yes:
"sur Android" : pour la version Firefox ?
Parce qu'à notre connaissance, la version Chrome n'est (paradoxalement) pas utilisable sur Android :(
Ah oui désolé j'ai oublié cette information, c'est bien Firefox pour Android.
L'outil me fait de plus en plus d'alerte dès que je ne suis pas dans mes sites connus.
Vraiment très utile, merci pour votre taf :)
Une initiative vraiment intéressante ! Le moteur de recherche Kagi vient d'annoncer une initative pour identifier les contenus (noms de domaines, chaines youtube...) de mauvaise qualité générés par une IA. Le terme AI Slop commence à gagner en visibilité sur le sujet. Kagi propose un score d'AI slop dans ses résultats de recherche. Cela pourrait être intéressant d'intégrer les résultats de GenAI dans Kagi https://blog.kagi.com/slopstop

De même, parmi les listes alimentant l'extension, on pourrait imaginer de proposer aux utilisateurs de rajouter les sites de manipulations d'informations de réseaux d'ingérence étrangère type Matriochka dont les listes sont publiées par Viginum github.com GitHub https://www.rts.ch/info/monde/2025/article/faux-sites-d-info-locale-la-propagande-pro-russe-s-infiltre-en-france-29040599.html ou même https://www.irsem.fr/storage/file_manager_files/2025/10/focus-3-charon-a4-ok.pdf
Pas eu le temps de me pencher sur l'initiative de Kagi, mais l'extension intègre aussi les 144 sites (en français) de CopyCop, et la dizaine de sites chinois Baybridge PAPERWALL des rapports du CitizenLab et de l'IRSEM
https://www.recordedfuture.com/research/copycop-deepens-its-playbook-with-new-websites-and-targets
https://citizenlab.ca/2024/02/paperwall-chinese-websites-posing-as-local-news-outlets-with-pro-beijing-content/
Top ! Merci beaucoup Jean-Marc !
Liste d'exceptions
Domaines à ne jamais signaler (faux positifs, sites légitimes, etc.)
Nombre d'éléments: 50
La liste d'exceptions est en clair/filtre de Bloom/hash ?

