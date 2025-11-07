Meta tirerait 10% de ses revenus d’arnaques et de publicités frauduleuses

Cui bono

Meta tirerait 10% de ses revenus d’arnaques et de publicités frauduleuses

Des documents internes à Meta révèlent que le groupe de Mark Zuckerberg prévoit de générer 10 % de son chiffre d'affaires annuel, soit environ 16 milliards de dollars, à partir de publicités enfreignant ses conditions d'utilisation. Plutôt que de bannir les fraudeurs, Meta préfère leur facturer un supplément, dopant ainsi d'autant ses propres revenus.

Le 07 novembre à 14h15

Commentaires (5)

votre avatar
En France aussi, les opérateurs tirent des revenus des numéros surtaxés.
votre avatar
J'ai vu ce truc par Eric Freyssinet. Pas surpris du tout en fait.
votre avatar
Il manque un 0 dans la news :mrgreen:
votre avatar
1994 : "On peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes"
2025 : "On peut tromper infiniment plus de fois infiniment plus de personnes (et même être payé pour ça)"
Mark 1 - Émile 0
votre avatar
Analogie physique avec une piscine municipale :

Entrée 3€
Vous avez un caméscope ? Barrez-vous pervers !
Vous avez un smartphone et un miroir ? Du coup ça sera 5€.

Meta tirerait 10% de ses revenus d’arnaques et de publicités frauduleuses

  • À qui profite le crime ?

  • Meta minimise le phénomène

Fermer