En route pour la bourse, OpenAI brûlerait plus de 11 milliards de dollars par trimestre
Alors que des rumeurs insistantes prêtent à OpenAI l'intention de préparer son introduction en bourse, les résultats financiers de Microsoft révèlent que l'éditeur de ChatGPT a considérablement accéléré ses dépenses. Ses pertes représenteraient plus de 11 milliards de dollars sur le dernier trimestre.
Le 31 octobre à 12h24
On entend souvent parler des projections de revenus d'OpenAI, mais quid de ses dépenses réelles ? La réponse reste pour l'instant un secret savamment gardé par Sam Altman et ses équipes, qui préfèrent, dans les médias, évoquer un horizon à quatre ou cinq ans dans lequel l'entreprise éditrice de ChatGPT serait devenue très rentable.
En attendant, OpenAI consomme du cash à la vitesse grand V. Il faut dire qu'elle a été soutenue, en début d'année, par la promesse d'un investissement à hauteur de 40 milliards de dollars par le groupe japonais Softbank, qui lui donne en principe de quoi voir venir.
11,1 milliards de dollars de pertes sur un trimestre ?
Reste à savoir pour combien de temps. Sur ce point, Microsoft, désormais actionnaire à hauteur de 27 % au capital d'OpenAI, vient peut-être de lever de façon indirecte un coin du voile, à l'occasion de la publication de ses résultats financiers pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2026, clos au 30 septembre dernier.
Pour la première fois, ces résultats mentionnent explicitement la perte financière nette qu'associe Microsoft, sur cette période de trois mois, à sa participation dans OpenAI, comme l'a repéré The Register.
Aujourd'hui à 12h40
Aujourd'hui à 12h44
Aujourd'hui à 12h49
Aujourd'hui à 13h05
Il est fort probable qu'il y ait une bulle de l'IA mais quand elle éclatera, il y aura quand même des gagnants et OpenAI sera probablement de ceux-là. Il n'y a qu'à se rappeler d'Amazon et ses pertes pendant très longtemps pour voir que derrière, il peut y avoir un champion mondial.
Voir cet article qui approfondit le sujet et qui rappelle la chute de la valeur de l'action Amazon en 2000 et sa valeur actuelle.
Donc, oui, il y aura probablement un éclatement d'une bulle, mais ce n'est pas le cas OpenAI qui permet de le prévoir comme tu l'as fait dans ton premier commentaire.
Aujourd'hui à 13h21
Amazon et OpenAI, les deux me paraissent quand même difficilement comparable. Amazon répondait à un réel besoin.
Avec la course à l'IA, le besoin n'est pas vraiment là. Beaucoup n'en veulent tout simplement pas, et pourtant, elle est poussée dans tous les produits (même le bloc note de Windows à de l'IA maintenant !).
Le poussage de l'IA dans tous les produits se fait en pénalisant de manière plus ou moins marqués, l'usage que peut avoir les utilisateurs.
Alors bien sûr, il y a des cas où l'IA sert (je ne vais pas dire le contraire). Mais cela me donne comme une impression de déjà vu (le NoSQL, la blockchain, le tout cloud, le nocode, etc.). Il y a un effet de mode, et après, le soufflet retombe.
Le cas de l'IA est particulier, car c'est un domaine extrêmement prometteur (bien plus que les autres que j'ai cité juste avant). Mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient, et il y a plusieurs plafonds/freins qui sont actuellement atteints.
Il y a eu une course à l'IA, car personne ne voulait rester derrière et rater le coche. Et si les progrès ont effectivement été spectaculaires en l'espace de quelques années, on constate malgré tout un ralentissement (enfin, en tout cas, c'est comme cela que je le perçois). Il y a toujours quelques progrès, mais qui se font à des coûts toujours plus exorbitants (financier + électricité + temps de calcul).
Et là, je n'ai même pas aborder la question de l'accès aux ressources, et de l'impact que cela peut avoir sur les populations (prix de l'électricité qui augmente, pollution, consommation d'eau, etc.).
Il y a tellement de raisons que cela éclate, que je ne vois pas comment cela ne peut pas ne pas éclater. Et vu les sommes qui sont mises en jeu chaque jour, je me dis que le plus tôt sera le mieux....
Aujourd'hui à 14h34
Les investisseurs acceptent d'emmener de l'argent alors que la société perd de l'argent, parce qu'ils considérent qu'à moyen terme, elle sera capable soit de créer un nouveau marché (Vusiongroup et ses étiquettes connectées pour les supermarchés), soit de bousculer un marché existant en gagnant rapidement des parts de marché.
On a beaucoup de ces valeurs de croissance dans la santé (il faut parfois des milliards et des années avant qu'une startup prometteuse n'accouche du médicament qui va faire sa fortune) ou dans l'énergie (il faut des sommes énormes pour construire des parcs photovoltaiques ou éoliens, et la rentabilité n'arrive que sur le long terme)
OpenAI est sans doute LA valeur de croissance par essence si tu penses que l'IA va changer le monde.
Parfois, les valeurs de croissance se vautrent lamentablement dans le caniveau aussi, ça arrive
Dans les grandes entreprises plus personne n'arrive à se passer de l'IA pour faire une recherche ou rédiger un email.
Autour de moi plus personne n'utilise Google, ChatGPT est le tool de recherche numéro 1. Quand je suis dans une file d'attente en vacances dans un musée, je vois tout le monde de 25 à 60 ans demander à chatGPT ce qu'il ne faut pas louper lors d'une "visite de 1h".
Tout LinkedIn est cadrillé de posts rédigés avec l'IA et Reddit commence à y ressembler tout autant.
Je pense sincèrement que ce n'est que le début, les gens n'arriveront pas à revenir en arrière, l'effort leur semblera insurmontable une fois habitués pendant plusieurs années, on ne pourra pas le leur retirer.
Aujourd'hui à 15h37
Je me permets de répondre avec cette prémise :
L'analogie avec les éclatements de bulles prédecements vécues ?
Effectivement, n'étant ni économiste, ni expert, il y a des éléments qui doivent surement me passer à côté.
Cependant, les montants dépensés et mobilisés sont telles alors que ce ne sont que des promesses, a de quoi rendre inquiet.
D'autan plus que le progrès attendu ne semble pas forcement profitable pour l'ensemble de l'humanité.
PS :
Quoi je pense aux progrès attendu, je pense un peu à la série Real Humains difussé sur Arte.
Surtout l'épisode, ou il y a un gars qui s'inquiété de perdre son boulôt étant le denier humain biologique travaillant dans son usine. tout les autres postes ayant été remplacé par des androïdes.
PPS: D'un autre côté ça me fait penser un sketch de Coluche, parlant des travailleurs remplacer par les robots dans les usines et disant que les robots s'était formidable, car ça n'a pas besoin de piser, manger, dormir et ça tombe pas malade mais surtout ça n'a pas besoin de travailler...
Aujourd'hui à 13h23
Aujourd'hui à 13h33
Pou reprendre une expression d'une autre époque.
Dans la ruée pour l'or, ce sont les vendeurs de pioches et de boites d'haricots qui s'enrichent, rarement les mineurs.
Aujourd'hui à 13h19
Aujourd'hui à 13h35
In the rich man's world"
Moi qui croyait qu'ils dissant "In the --ruthless--' world".
Aujourd'hui à 15h02
Aujourd'hui à 15h42