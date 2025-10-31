En route pour la bourse, OpenAI brûlerait plus de 11 milliards de dollars par trimestre

On entend souvent parler des projections de revenus d'OpenAI, mais quid de ses dépenses réelles ? La réponse reste pour l'instant un secret savamment gardé par Sam Altman et ses équipes, qui préfèrent, dans les médias, évoquer un horizon à quatre ou cinq ans dans lequel l'entreprise éditrice de ChatGPT serait devenue très rentable.

En attendant, OpenAI consomme du cash à la vitesse grand V. Il faut dire qu'elle a été soutenue, en début d'année, par la promesse d'un investissement à hauteur de 40 milliards de dollars par le groupe japonais Softbank, qui lui donne en principe de quoi voir venir.

11,1 milliards de dollars de pertes sur un trimestre ?

Reste à savoir pour combien de temps. Sur ce point, Microsoft, désormais actionnaire à hauteur de 27 % au capital d'OpenAI, vient peut-être de lever de façon indirecte un coin du voile, à l'occasion de la publication de ses résultats financiers pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2026, clos au 30 septembre dernier.

Pour la première fois, ces résultats mentionnent explicitement la perte financière nette qu'associe Microsoft, sur cette période de trois mois, à sa participation dans OpenAI, comme l'a repéré The Register.