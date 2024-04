Inclusion dans la tech : critiqué, le CEO de Qovery menace une internaute de poursuites

Critiquant sur Twitter le manque de diversité d'une assemblée d'entrepreneurs et cadres de la tech, la développeuse Anaïs Urlichs a été sommée, par avocats interposés, de supprimer son tweet. Une manœuvre qui laisse les internautes dubitatifs et illustre les risques posés par le « délit d'outrage numérique » créé par la loi SREN.

Fondateur de Qovery, Romaric Philogène, qui travaille habituellement aux États-Unis, était en mars de passage à Paris pour la conférence KubeCon Europe. Il en profite pour dîner avec ses confrères, prend une photo, et décide de la poster sur divers réseaux sociaux (X/Twitter, LinkedIn).

Observant ce cliché où sont rassemblés des fondateurs et dirigeants d’entreprises françaises et internationales, comme Alan, Couchbase, DataDome, Heetch, ou Mailisearch, et, donc, le patron de Qovery, plusieurs internautes soulignent, sur Twitter comme sur LinkedIn, le manque de diversité de l’assemblée.

Sur un réseau comme sur l’autre, les réponses du chef d’entreprise sont relativement sèches, demandant à celles et ceux qui l’interpellent de lui fournir des solutions plutôt que de le critiquer.

L’affaire aurait pu s’arrêter là s'il n’avait pas pris la décision d’envoyer à la développeuse Anaïs Urlichs un courrier d’avocat lui demandant le retrait d’un tweet, dans lequel, capture d'écran de la photo de la publication du chef d'entreprise à l'appui, elle déclarait « je vois que tous les efforts de diversité des femmes pour les femmes fonctionnent franchement bien ».

Le courrier demandait par ailleurs à la développeuse de formuler des excuses publiques, sous peine de poursuites. Ironie de l'histoire, Qovery se présente comme une entreprise qui entend « faciliter la vie des développeurs ».

La jeune femme a obtempéré, précisant qu’elle avait posté son tweet pour parler de manière générale des effets des politiques de diversité dans la tech, et non qu’elle visait précisément Romaric Philogène et Qovery. Contactés par Next, ni Anaïs Urlichs ni Romaric Philogène n'ont souhaité commenter.

I publicly apologise to Romaric Philogène and Qovery for assuming that a formal event they hosted would not support diversity efforts in tech.

I am also sorry that they felt insulted by a subtweet that was addressed at people in general not making an effort to support diversity. pic.twitter.com/AVcmAVEkil

— Anaïs Urlichs (@urlichsanais) April 20, 2024