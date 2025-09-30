#LIDD : « l’avenir de la télévision », une TV gratuite contre des pubs constantes
Le 30 septembre à 08h07
Nos confrères de The Verge ont passé trois mois devant une télévision de 55 pouces « gratuite ». Non pas qu’il s’agisse d’un exemplaire destiné à la presse pour des tests, mais bien d’une télé gratuite pour tout un chacun qui en fait la demande.
Vous vous en doutez bien, il y a un mais : en dessous de la télévision, un second écran permet d’afficher des widgets ou des informations supplémentaires, mais aussi et surtout des publicités en permanence. Oui, la coupure pub ne vient pas interrompre les programmes, les pubs vidéos sont diffusées désormais en même temps.
L’écran des publicités « reste allumé à tout moment, pendant que vous regardez des émissions, des films, des vidéos YouTube et jouez à des jeux vidéo. Même lorsque vous éteignez le téléviseur en appuyant sur le bouton d’alimentation de la télécommande, l’écran secondaire reste en marche. Il ne s’éteindra que si vous maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant trois secondes », explique The Verge.
Le fabricant a prévu le coup : « En vertu des conditions d’utilisation de Telly, vous ne pouvez pas recouvrir l’écran » et, selon nos confrères, « ce ne serait tout simplement pas pratique, car vous avez besoin de l’écran secondaire pour naviguer ».
La pub n’est pas la seule contrainte de la télévision gratuite, cette dernière est aussi un aspirateur à données personnelles, comme on pouvait s’en douter. On vous laisse découvrir la suite chez nos confrères de The Verge.
Ils avaient la gentillesse de fournir des téléphones pour qu'on puisse appeler mes lignes surtaxées qui leur donnait de l'argent... Ils avaient la gentillesse de fournir des minitel pour accéder à mes services surtaxés qui leur donnait de l'argent.
Du win/win... comme d'hab' le plus dur c'est de verrouiller la meute de péons qui donne arzen.
Je vais ma montrer à toutes les caisses où on me proposera la carte de fidélité, que je refuse, "mais elle est gratuite !", ben non je la paye avec mes données perso.
Pubs contre rémunération, sûr. Don de matériel je ne me souviens plus.
Il me semblait que tous ces "services" avaient disparus en raison de la contraction du marché de la pub.
Ça veut dire que le marché a repris des couleurs ?
Ha, non ça n'a pas tenu face aux offres payantes…
Bon, et cette TV avec une dose de yield management, la bannière de pub occupe plus de place pendant les heures pleines?
Pour les anicens qui auront compris "oreka", souvenez-vous du temps où les heures d'Internet pouvaient être gratuite en échange d'un affiche de pub
On va petit à petit approcher du modèle de Fifteen Million Merits (Black Mirror) avec la pub qui se met en pause dès que le spectateur détourne le regard.
« On pourrait trouver de nouvelles idées à la con, mais là, il faudrait vraiment creuser !
– alors, creusez ! »
... et ils creusèrent...