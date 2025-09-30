LIDD : « l’avenir de la télévision », une TV gratuite contre des pubs constantes

Nos confrères de The Verge ont passé trois mois devant une télévision de 55 pouces « gratuite ». Non pas qu’il s’agisse d’un exemplaire destiné à la presse pour des tests, mais bien d’une télé gratuite pour tout un chacun qui en fait la demande.

Vous vous en doutez bien, il y a un mais : en dessous de la télévision, un second écran permet d’afficher des widgets ou des informations supplémentaires, mais aussi et surtout des publicités en permanence. Oui, la coupure pub ne vient pas interrompre les programmes, les pubs vidéos sont diffusées désormais en même temps.

L’écran des publicités « reste allumé à tout moment, pendant que vous regardez des émissions, des films, des vidéos YouTube et jouez à des jeux vidéo. Même lorsque vous éteignez le téléviseur en appuyant sur le bouton d’alimentation de la télécommande, l’écran secondaire reste en marche. Il ne s’éteindra que si vous maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant trois secondes », explique The Verge.

Le fabricant a prévu le coup : « En vertu des conditions d’utilisation de Telly, vous ne pouvez pas recouvrir l’écran » et, selon nos confrères, « ce ne serait tout simplement pas pratique, car vous avez besoin de l’écran secondaire pour naviguer ».

La pub n’est pas la seule contrainte de la télévision gratuite, cette dernière est aussi un aspirateur à données personnelles, comme on pouvait s’en douter. On vous laisse découvrir la suite chez nos confrères de The Verge.