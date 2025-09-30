#LIDD : « l’avenir de la télévision », une TV gratuite contre des pubs constantes

Le 30 septembre à 08h07

Une certaine vision de l'enfer
Il y a bien deux trois gus qui vont craquer l’os pour supprimer toutes les pubs ?
Attention à ce que signifie la notion de "gratuit". Ce n'est pas dit que le terminal soit la propriété de l'utilisateur. A ce titre, toute modification du terminal pourrait être une infraction conduisant au retrait de la TV et/ou à payer (littéralement, cette fois) la dite TV.
Me fait penser à France télécom...
Ils avaient la gentillesse de fournir des téléphones pour qu'on puisse appeler mes lignes surtaxées qui leur donnait de l'argent... Ils avaient la gentillesse de fournir des minitel pour accéder à mes services surtaxés qui leur donnait de l'argent. :D
Du win/win... comme d'hab' le plus dur c'est de verrouiller la meute de péons qui donne arzen.
C'est comme Hadopi, c'est peut-être faisable, mais ca se retourne contre toi. Que ce soit individuellement (tu peux briquer/te prendre un procès), politiquement (la diffusion d'encore plus de libélralisme toxique), socialement (ce genre de pratique qui rentre peu à peu dans les moeurs en se banalisant...).
le meilleur de l'ultra libéralisme.
le meilleur du hors sujet :smack:
Cette actu est parfaite pour illustrer que "gratuit" signifie qu'on paye autrement qu'en euros.
Je vais ma montrer à toutes les caisses où on me proposera la carte de fidélité, que je refuse, "mais elle est gratuite !", ben non je la paye avec mes données perso.
Ce qui est terrible c'est que la vie privée devient un luxe car pas tout le monde peut refuser les nombreux avantages des cartes de fidélité.
Il y avait déjà eu des précédents dans les années 2000.
Pubs contre rémunération, sûr. Don de matériel je ne me souviens plus.

Il me semblait que tous ces "services" avaient disparus en raison de la contraction du marché de la pub.
Ça veut dire que le marché a repris des couleurs ?
Ça me rappelle certains accès internet dans les années 90, et même un PC “gratuit” de mémoire, avec un bandeau permanent… (largement craquable à l’époque).
« En vertu des conditions d’utilisation de Telly, vous ne pouvez pas recouvrir l’écran »
C'est juste une ligne dans le contrat, ou il y a un empêchement physique ? Du genre une caméra qui détecte si elle voit les spectateurs ou si quelque chose la masque ? :craint:
Tu peux toujours faire un cache avec un petit trou pour la caméra si c'est ça.
Oreka!
Ha, non ça n'a pas tenu face aux offres payantes…

Bon, et cette TV avec une dose de yield management, la bannière de pub occupe plus de place pendant les heures pleines?

Pour les anicens qui auront compris "oreka", souvenez-vous du temps où les heures d'Internet pouvaient être gratuite en échange d'un affiche de pub
Souvenir de 56k. Surf avec l'abonnement classique et lancement d'oreka avec le gestionnaire de téléchargement, moniteur éteint la plupart du temps.
Le cauchemar ...
Ca donne quoi sur un réseau avec AdGuard ou un PiHole ? Ca peut être le bon plan :santa_flock:
Il y a vraiment un public pour ça ?
Ce qui serait encore pire c'est que les publicités ne te concernent pas et qu'elles passent en boucle comme Juvamine : Si Juvabien, c'est juvamine !

Ne me remerciez pas pour avoir gâché votre journée.
C’est très bien ça, plus besoin de hacker l’os pour mettre AdBlock, un morceau de carton sur l’écran secondaire résout le problème !
Jusqu'à ce qu'un modèle ajoute des capteurs de proximité dans cette partie de la dalle...

On va petit à petit approcher du modèle de Fifteen Million Merits (Black Mirror) avec la pub qui se met en pause dès que le spectateur détourne le regard. :pleure:
J'imagine la discussion dans le bureau d'études (marketting) :
« On pourrait trouver de nouvelles idées à la con, mais là, il faudrait vraiment creuser !
– alors, creusez ! »
... et ils creusèrent...

