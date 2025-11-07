En novembre, une enquête révélait que Meta estimait, en interne, que les publicités frauduleuses dans leur ensemble pourraient représenter quelque 10 % de son chiffre d’affaires annuel, soit 16 milliards de dollars.

En décembre, une seconde enquête dévoilait qu’entre 2022 et 2024, les revenus publicitaires de Meta en Chine avaient plus que doublé, passant de 7,5 milliards de dollars à 18,4 milliards de dollars, pour atteindre près de 10 % du chiffre d’affaires global du groupe. Elle notait également que Shein et Temu étaient les deux plus gros clients publicitaires de Meta dans le monde en 2024, devant Amazon.

L’enquête révélait aussi et surtout que près d’une publicité sur cinq (19 %) sur Facebook, Instagram et consorts depuis la Chine, faisait la promotions d’arnaques, de jeux illégaux, ou encore de produits interdits.

Meta, qui aurait gagné près de 3 milliards de dollars en diffusant via ses systèmes publicitaires des contenus promouvant des arnaques, de la pornographie ou d’autres contenus illégaux, estimait aussi que l’équivalent du quart de toutes les publicités frauduleuses diffusées dans ses systèmes venait de Chine, pays qualifié sur certaines présentations de Meta de principal « pays exportateur d’escroqueries ».

Intitulée « The Scam Ad Machine » (la machine à publicités frauduleuses), une étude de cinq chercheurs du Gen Threat Labs publiée début février avance que près d’une publicité Meta sur trois (30,99 %) diffusée en Europe et contenant du texte publicitaire en anglais renvoie vers une arnaque, un lien frauduleux, une tentative d’hameçonnage ou un logiciel malveillant.

Ils ont également découvert que dix annonceurs seulement étaient responsables de plus de 56 % de toutes les publicités frauduleuses observées. Et qu’ils étaient associés à des systèmes de paiements et à des infrastructures communs liés à la Chine et à Hong Kong, laissant entendre qu’il s’agirait d’opérations organisées à l’échelle industrielle plutôt que d’acteurs malveillants isolés.

Si, comme l’auteur de ces lignes, vous n’aviez jamais entendu parler de Gen Threat Labs, sachez qu’il émane de Gen Digital, du nom du consortium formé par la fusion de Symantec avec Avast, en 2022, plus connu pour ses marques Norton, LifeLock, Avira, AVG, ReputationDefender et CCleaner.

« Nous disposons de l’un des plus grands réseaux de cybersécurité grand public au monde », résume Gen Digital sur son site, où elle avance bloquer plus de 27 700 attaques par minute en moyenne, en avoir bloqué plus de 4,5 milliards l’an passé, et revendique près de 500 millions d’utilisateurs.

Si les vendeurs d’antivirus et autres produits de (cyber)sécurité ont souvent intérêt à faire peur pour vendre leurs « solutions » censées protéger leurs utilisateurs, reste que leur expertise, et l’ampleur des menaces auxquelles ils sont confrontés, leur donne accès à des volumes de données que peu d’organismes peuvent traiter et analyser de la sorte.

Le malvertising représente aussi 41 % de toutes les cyberattaques…