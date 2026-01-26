L’État veut généraliser « Visio », l’outil de webconf de La Suite Numérique d’ici 2027

L'outil de visioconférence « Visio » de la plateforme La Suite numérique devra être utilisé (et donc utilisable) par l'ensemble des services de l'État d’ici 2027, a annoncé le ministère chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État.

100 % des agents de l'État d'ici 2027

« Nous sommes devenus dépendants à Teams, à Zoom. Il faut donc au sein de l’État se désintoxiquer pour assurer la sécurité de nos échanges en toutes circonstances », constatait ce week-end le ministre David Amiel dans la Tribune du Dimanche. Dans son communiqué, le ministère évoque aussi GoTo Meeting ou Webex. Bref, bien trop de solutions de visio propriétaires et gérées par des entreprises américaines. Et, en ces temps où l'on peut se poser la question d'une éventuelle coupure du robinet de la tech US, la souveraineté numérique est sur toute les lèvres.

« Le Premier ministre va ces prochains jours diffuser une circulaire pour l’officialiser : 100 % française, Visio sera progressivement déployée pour 100 % des agents de l’État », expliquait le ministre à nos confrères.

Visio est un outil développé par la Dinum au sein de sa plateforme La Suite numérique. L'outil ne sort pas d'un chapeau. Comme nous l'expliquions déjà en juin 2025, ce système de vidéoconférence (appelé La Suite Meet à l'époque) appuie son code (disponible sur GitHub en licence MIT) sur le travail de LiveKit.

Mais David Amiel annonce donc un passage à une plus grosse échelle pour cet outil de la Dinum. Jusque-là, il comptait 40 000 utilisateurs réguliers. Il va bientôt devoir accueillir 200 000 agents de la fonction publique d'ici peu puisqu'il est censé devenir, d'ici la fin du premier trimestre 2026, la solution de visio du CNRS, de l'Assurance Maladie, de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et du ministère des Armées.

Le ministère en profite pour indiquer que le CNRS va abandonner ses licences Zoom. Les 34 000 agents, 120 000 chercheurs et les unités mixtes de recherche qui dépendent du centre devront officiellement passer par Visio (notons qu'en pratique, rien ne permet d'interdire à une personne du CNRS d'utiliser un autre logiciel).

Rappelons quand même que le CNRS avait aussi un outil interne de visioconférence appuyé sur le logiciel libre de visioconférence Big Blue Button. Mais celui-ci ne semble pas avoir eu le succès que la DSI du CNRS escomptait, peut-être à cause d'une infrastructure n'étant pas capable d'assurer une visioconférence fluide à ses utilisateurs.

Hébergé par Outscale, accompagné par l'ANSSI

C'est d'ailleurs l'enjeu autour de cette généralisation de l'utilisation de Visio à tous les fonctionnaires d'ici 2027 : l'outil de la DINUM sera-t-il déployé avec des moyens adéquats ?

Le ministère précise en tout cas que la solution est déployée « avec l'appui de l'ANSSI » et sera hébergée chez Outscale, filiale de Dassault Systèmes, sur une infrastructure labellisée SecNumCloud.

Visio intègre actuellement un outil de transcription en bêta, selon son GitHub. Le ministère explique que la startup française Pyannote est chargée de le développer. Visio devrait aussi intégrer « d'ici l'été 2026 » un outil de sous-titrage en temps réel développé par Kyutai, l'entreprise de R&D de Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt.

Visio doit aussi « permettre d’économiser plusieurs millions d’euros par an car nous n’aurons plus à renouveler des licences auprès d’acteurs non-européens », selon David Amiel.