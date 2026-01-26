L’État veut généraliser « Visio », l’outil de webconf de La Suite Numérique d’ici 2027

Pour montrer que le gouvernement veut sortir de la dépendance aux outils numériques américains, le ministre de la Fonction publique, David Amiel, annonce la généralisation de l'utilisation de l'outil Visio de La Suite numérique et l'abandon des licences Zoom du CNRS.

Le 26 janvier à 17h07

Parfait, il ne reste plus qu'à sortir de GitHub pour aller chez Codeberg (par exemple) et on aura tout bon.

Outscale est-il vraiment "garanti sans morceaux de GAFA" ?
Perso j'ai déjà commencé à utiliser un forgejo hébergé perso pour mirrorer les dépots github que j'utilise - Forgejo permet de faire ça assez facilement.

Alors c'est pas la solution à tout loin de là (déjà tu perds la base documentaire , les tickets,...) et si demain ça devient interdit, bah je serait figé dans la dernière version publiée) mais c'est déjà moins pire que de devoir rester en centralisé et si il faut remonter un github-like en europe au moins tu peux re-pousser l'historique.
Savez-vous si cette initiative est dupliquée dans chaque pays européen ? Ou s'il y a une mutualisation à l'échelle europpéenne ? Que ce soit pour visio, mais aussi pour d'autres outils
Le socle de beaucoup des produits utilisé par l'état est commun et basé sur des logiciels libres modifié/adapté pour l'usage précis.
Genre tchap c'est du matrix derrière.
Visio ça serait du jitsi meet derrière que ça ne m'étonnerait pas.
Visio ça serait du jitsi meet derrière que ça ne m'étonnerait pas.
L'article et le repository parlent de LiveKit.
Ah effectivement je n'avais même pas vu.
Du coup i was wrong.
Si on attend après les allemands, voici le résultats : rien, et on reste sur du US. Donc là c'est à la France d'avancer, puis si des pays sont intéressés ça se discute.
Mais l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie ou le Benelux => faut les oublier, ils ne feront rien pour déplaire.
OpenDesk est en bonne position pour l'Allemagne. Pour les autres je n'en ai pas idée
C'est pas trop tôt... Il faut aller jusqu'à se faire menacer un territoire européen, par le leader de l'alliance militaire censée nous défendre, et taxes dans tous les sens, pour qu'enfin nos zélites comprennent ce qui leur est rabâché depuis 20 ans ! Avec des amis comme celui-là, pas besoin d'ennemis !

Encore un effort et on sortira Windows de tous les postes publics ?
Nos "élites" comme leurs électeurs sont (étaient ?) US béa, biberonnés au Nike, MacDo, Google... Aucun bon sang de sens critique sur les outils, la dépendance, le soft power ou la géopolitique américaine...
Et ce sans parler des àkoibonnistes, et autres égocentriques...

La gauche radicale, à l'inverse de la droite gaulliste qui s'est perdu dans l'affairisme, a toujours dénoncé la main mise US sur nos intérêts nationaux, notre vassalisation consentie.
Mais évidemment ce ne sont que de dangereux bolchéviques / coco / anars / gauchistes / islamo-gauchistes / wokistes, etc, choisissez votre époque...

Bon continuons à nous faire insulter, tant que les positions évoluent dans le bon sens, on se dira qu'il vaut mieux tard que jamais... on ne demandera aucune reconnaissance, ni même d'excuses, ou encore de s'abonner au Monde Diplomatique, pourvu que ça aille dans le sens de l'intérêt général, c'est l'essentiel...
Ça doit être chiant de faire une visoconf avec Visio.
Zoom a d'abord été interdit, puis officialisé, et désormais honni à nouveau.
Sic transit gloria mundi.
Malgré tout je trouve que c'est enfin une bonne idée , concrète.
Car Teams est THE appli utilisée partout dans l'industrie , sans se poser de question. Même les mails peuvent parfois être ailleurs (souvent pour des raisons historique) mais Teams c'est vraiment le cheval de troie.

Reste plus dans un second temps que 1/ une fois que ce sera bien solide, l'ouvrir à toutes les entreprises privées (et moi je le proposerait même gratuitement , histoire de ne pas utiliser le cout de licence comme excuse) puis 2/ de l'imposer dès qu'il y a une interaction entre un service de l'état et une entreprise privée.
(Et plus encore lorsque le sujet abordé est sensible , avec du potentiel espionnage industriel : Contrats, technique spatiale ou aviation. On peux tolérer que la mairie de Moncuq ne l'utilise pas pour négocier avec l'entreprise de BTP du coin qui va refaire le bitume devant la mairie...)
c'est déjà dispo dans les dépôts git, je me suis servi :3
si tu veux une présentation de chaque outil avant de te servir

PS: Visio s'appelle "meet" là-bas.
En fait côté CNRS, ce n'est pas que Visio, voici ce qui est recommandé:
- jusqu’à 50 participants : Rendez-vous (RENATER) ou Webconf (DINUM),
- jusqu’à 150 participants : Visio (DINUM),
- jusqu’à 350 participants : Webinaire (DINUM).

À noter également que l'annonce a été faite fin novembre.
Je comprends pas trop, on utilise déjà webconf de l'état basé sur jitsi et un autre outil webinaire, ils ne convenaient pas ?
votre avatar
selon la cible/interactions et le nombre de participants (je reprends le message de aurel32):
- jusqu’à 50 participants : Rendez-vous (RENATER) ou Webconf (DINUM),
- jusqu’à 150 participants : Visio (DINUM),
- jusqu’à 350 participants : Webinaire (DINUM).
incroyable, une décision intelligente, ça tient presque du miracle
Il me semble que l’Administration est en train de ré-inventer la roue avec cette suite bureautique ! En Open-source n'y aurait-il pas la même chose à faire évoluer (peut-être) ??
Là, on invente un logiciel «visio» mais je me rappelle qu'il y a une vingtaine d'années (ou une trentaine) que j'utilisais un «Microsoft visio» pour faire des ordinogrammes ou diagrammes (plus performant que Dia sous Linux)… bon ici la fonction n'est pas la même mais le nom est sûrement déposé !
En ce qui concerne la bureautique ne peut-on pas se contenter d'un LibreOffice ou OpenOffice d'y ajouter un système permettant le chiffrage si la confidentialité l'exige et imposant au minimum une signature électronique avec les clés gérées par un service de l'état (¿avec la puce de la CNI?).
Pour client courriel, n'ont-ils pas repris les sources d'Eudora (passé en open-source en 2018) ?
Quelle est la garantie que les projets open source en question intègrent dans leur core les fonctionnalités attendues ?

  • 100 % des agents de l'État d'ici 2027

  • Hébergé par Outscale, accompagné par l'ANSSI

