L’État veut généraliser « Visio », l’outil de webconf de La Suite Numérique d’ici 2027
Zoomcorico
Pour montrer que le gouvernement veut sortir de la dépendance aux outils numériques américains, le ministre de la Fonction publique, David Amiel, annonce la généralisation de l'utilisation de l'outil Visio de La Suite numérique et l'abandon des licences Zoom du CNRS.
Le 26 janvier à 17h07
L'outil de visioconférence « Visio » de la plateforme La Suite numérique devra être utilisé (et donc utilisable) par l'ensemble des services de l'État d’ici 2027, a annoncé le ministère chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État.
100 % des agents de l'État d'ici 2027
« Nous sommes devenus dépendants à Teams, à Zoom. Il faut donc au sein de l’État se désintoxiquer pour assurer la sécurité de nos échanges en toutes circonstances », constatait ce week-end le ministre David Amiel dans la Tribune du Dimanche. Dans son communiqué, le ministère évoque aussi GoTo Meeting ou Webex. Bref, bien trop de solutions de visio propriétaires et gérées par des entreprises américaines. Et, en ces temps où l'on peut se poser la question d'une éventuelle coupure du robinet de la tech US, la souveraineté numérique est sur toute les lèvres.
« Le Premier ministre va ces prochains jours diffuser une circulaire pour l’officialiser : 100 % française, Visio sera progressivement déployée pour 100 % des agents de l’État », expliquait le ministre à nos confrères.
Visio est un outil développé par la Dinum au sein de sa plateforme La Suite numérique. L'outil ne sort pas d'un chapeau. Comme nous l'expliquions déjà en juin 2025, ce système de vidéoconférence (appelé La Suite Meet à l'époque) appuie son code (disponible sur GitHub en licence MIT) sur le travail de LiveKit.
Mais David Amiel annonce donc un passage à une plus grosse échelle pour cet outil de la Dinum. Jusque-là, il comptait 40 000 utilisateurs réguliers. Il va bientôt devoir accueillir 200 000 agents de la fonction publique d'ici peu puisqu'il est censé devenir, d'ici la fin du premier trimestre 2026, la solution de visio du CNRS, de l'Assurance Maladie, de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et du ministère des Armées.
Le ministère en profite pour indiquer que le CNRS va abandonner ses licences Zoom. Les 34 000 agents, 120 000 chercheurs et les unités mixtes de recherche qui dépendent du centre devront officiellement passer par Visio (notons qu'en pratique, rien ne permet d'interdire à une personne du CNRS d'utiliser un autre logiciel).
Rappelons quand même que le CNRS avait aussi un outil interne de visioconférence appuyé sur le logiciel libre de visioconférence Big Blue Button. Mais celui-ci ne semble pas avoir eu le succès que la DSI du CNRS escomptait, peut-être à cause d'une infrastructure n'étant pas capable d'assurer une visioconférence fluide à ses utilisateurs.
Hébergé par Outscale, accompagné par l'ANSSI
C'est d'ailleurs l'enjeu autour de cette généralisation de l'utilisation de Visio à tous les fonctionnaires d'ici 2027 : l'outil de la DINUM sera-t-il déployé avec des moyens adéquats ?
Le ministère précise en tout cas que la solution est déployée « avec l'appui de l'ANSSI » et sera hébergée chez Outscale, filiale de Dassault Systèmes, sur une infrastructure labellisée SecNumCloud.
Visio intègre actuellement un outil de transcription en bêta, selon son GitHub. Le ministère explique que la startup française Pyannote est chargée de le développer. Visio devrait aussi intégrer « d'ici l'été 2026 » un outil de sous-titrage en temps réel développé par Kyutai, l'entreprise de R&D de Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt.
Visio doit aussi « permettre d’économiser plusieurs millions d’euros par an car nous n’aurons plus à renouveler des licences auprès d’acteurs non-européens », selon David Amiel.
Aujourd'hui à 17h18
Outscale est-il vraiment "garanti sans morceaux de GAFA" ?
Aujourd'hui à 19h05
Alors c'est pas la solution à tout loin de là (déjà tu perds la base documentaire , les tickets,...) et si demain ça devient interdit, bah je serait figé dans la dernière version publiée) mais c'est déjà moins pire que de devoir rester en centralisé et si il faut remonter un github-like en europe au moins tu peux re-pousser l'historique.
Aujourd'hui à 17h31
Aujourd'hui à 18h34
Genre tchap c'est du matrix derrière.
Visio ça serait du jitsi meet derrière que ça ne m'étonnerait pas.
Aujourd'hui à 18h38
Aujourd'hui à 18h56
Du coup i was wrong.
Aujourd'hui à 18h42
Mais l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie ou le Benelux => faut les oublier, ils ne feront rien pour déplaire.
Aujourd'hui à 19h33
Aujourd'hui à 17h38
Encore un effort et on sortira Windows de tous les postes publics ?
Aujourd'hui à 20h56
Et ce sans parler des àkoibonnistes, et autres égocentriques...
La gauche radicale, à l'inverse de la droite gaulliste qui s'est perdu dans l'affairisme, a toujours dénoncé la main mise US sur nos intérêts nationaux, notre vassalisation consentie.
Mais évidemment ce ne sont que de dangereux bolchéviques / coco / anars / gauchistes / islamo-gauchistes / wokistes, etc, choisissez votre époque...
Bon continuons à nous faire insulter, tant que les positions évoluent dans le bon sens, on se dira qu'il vaut mieux tard que jamais... on ne demandera aucune reconnaissance, ni même d'excuses, ou encore de s'abonner au Monde Diplomatique, pourvu que ça aille dans le sens de l'intérêt général, c'est l'essentiel...
Aujourd'hui à 18h12
Aujourd'hui à 18h22
Sic transit gloria mundi.
Modifié le 26/01/2026 à 20h57
Car Teams est THE appli utilisée partout dans l'industrie , sans se poser de question. Même les mails peuvent parfois être ailleurs (souvent pour des raisons historique) mais Teams c'est vraiment le cheval de troie.
Reste plus dans un second temps que 1/ une fois que ce sera bien solide, l'ouvrir à toutes les entreprises privées (et moi je le proposerait même gratuitement , histoire de ne pas utiliser le cout de licence comme excuse) puis 2/ de l'imposer dès qu'il y a une interaction entre un service de l'état et une entreprise privée.
(Et plus encore lorsque le sujet abordé est sensible , avec du potentiel espionnage industriel : Contrats, technique spatiale ou aviation. On peux tolérer que la mairie de Moncuq ne l'utilise pas pour négocier avec l'entreprise de BTP du coin qui va refaire le bitume devant la mairie...)
Aujourd'hui à 21h17
si tu veux une présentation de chaque outil avant de te servir
PS: Visio s'appelle "meet" là-bas.
Aujourd'hui à 20h09
- jusqu’à 50 participants : Rendez-vous (RENATER) ou Webconf (DINUM),
- jusqu’à 150 participants : Visio (DINUM),
- jusqu’à 350 participants : Webinaire (DINUM).
À noter également que l'annonce a été faite fin novembre.
Aujourd'hui à 20h15
Aujourd'hui à 21h20
Aujourd'hui à 20h17
Aujourd'hui à 20h33
Là, on invente un logiciel «visio» mais je me rappelle qu'il y a une vingtaine d'années (ou une trentaine) que j'utilisais un «Microsoft visio» pour faire des ordinogrammes ou diagrammes (plus performant que Dia sous Linux)… bon ici la fonction n'est pas la même mais le nom est sûrement déposé !
En ce qui concerne la bureautique ne peut-on pas se contenter d'un LibreOffice ou OpenOffice d'y ajouter un système permettant le chiffrage si la confidentialité l'exige et imposant au minimum une signature électronique avec les clés gérées par un service de l'état (¿avec la puce de la CNI?).
Pour client courriel, n'ont-ils pas repris les sources d'Eudora (passé en open-source en 2018) ?
Aujourd'hui à 21h55