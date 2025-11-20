Une start-up de 8 employés publie 3 000 podcasts par semaine, générés par IA

Inception Point AI se targue sur son site web d'avoir créé « le plus grand réseau de podcasts indépendants au monde ». Quiet Please (c'est son nom, « Du calme s'il vous plait » en français) a d'ores et déjà créé « plus de 4 000 émissions », diffuse « en moyenne 3 000 nouveaux épisodes par semaine », de 15 à une quarantaine de minutes chacun, et compte se lancer dans l'édition de courtes vidéos, de livres « et bien plus encore ».

Cette start-up ne compte pourtant que huit employés : 4 informaticiens et 4 producteurs, relevait le mois dernier La tech la première, le podcast de Stéphane Jourdain, rédacteur en chef numérique de France Inter. Cette hyperproductivité s'explique par le fait que ces podcasts sont tous entièrement générés par IA, sans supervision humaine.

L'entreprise produit par exemple de nombreux podcasts consacrés à l'indice de pollen dans toutes les grandes villes américaines, afin d'attirer des publicités pour des antihistaminiques. Mais également des podcasts dédiés au jardinage, aux actus people, à la méditation, à la ménopause, aux stations de ski, plages, aux assassins, aux sous-marins nucléaires, à l'économie, la démocratie, le socialisme et même le communisme (entre autres).

Le coût de revient d'un podcast ? 1 $, rentabilité dès le 20ᵉ auditeur

Pour Inception Point AI, les « influenceurs IA » constituent « la prochaine frontière à un milliard de dollars », dans la mesure où ils peuvent travailler tout le temps, sans avoir besoin de dormir, et offrent « une qualité supérieure à ~1/25000 du coût » d'un influenceur humain.

Un épisode de podcast ne leur coûterait en effet que 1 $ seulement. Ce qui leur permet de privilégier la quantité à la qualité, d'autant qu'il suffit de 20 auditeurs pour qu'un épisode soit rentable. Et tant pis si les yeux de certaines de ces influenceuses synthétiques sont quelque peu bâclés.

Captures d'écran du compte de @vvsteeleip, influenceuse IA

D'après The Wrap (« le seul média indépendant dédié à l'industrie hollywoodienne »), Quiet Please aurait d'ores et déjà publié plus de 175 000 épisodes sur des plateformes comme Spotify ou Apple, enregistré 12 millions de téléchargements d'épisodes depuis sa création, et compterait 400 000 abonnés.

« La richesse se trouve dans les niches », explique à The Wrap Jeanine Wright, co-fondatrice et CEO de la start-up et ancienne directrice des opérations de Wondery, la division podcast d'Amazon. « Mes amis dans l'industrie du podcasting me demandent : "As-tu une émission qui figure dans le top 10 ? Comment se classent tes émissions ?" Nous ne voyons pas les choses sous cet angle », précise-t-elle :

« Au lieu de se concentrer uniquement sur la création des prochains Kelce Brothers, Crime Junkie ou Joe Rogan, ces émissions à grand succès, vous pourriez vous adresser à des publics de niche et à des micro-communautés. C'est un modèle économique totalement différent. »

Selon Riverside, plus de 584 millions de personnes ont écouté des podcasts en 2025, et ce chiffre devrait atteindre 619 millions d'ici 2026. D'après Edison Research, le temps passé à écouter des podcasts a augmenté de 355 % au cours des dix dernières années. 34 % des Américains écoutent en moyenne 8,3 épisodes de podcast par semaine, et 83 % y consacrent plus de 9 heures par semaine. Le marché pourrait atteindre une valeur de 17,59 milliards de dollars d'ici 2030. Même Netflix se lance dans le podcasting, en concluant un partenariat avec Spotify et The Ringer pour des podcasts vidéo dans le cadre de sa stratégie 2026, souligne The Wrap.

Une salle de rédaction, mais sans journalistes humains

Inception Point, qui se présente comme la « version audio de Reddit ou Wikipédia », a créé 120 « influenceurs IA », associés à des niches et contenus hyper-spécialisés. La société évite soigneusement les sujets controversés qui pourraient poser problème, précise The Wrap, « de sorte qu'aucune révision humaine n'est nécessaire pour chaque épisode », d'autant qu'il est matériellement impossible aux 8 employés de la start-up de pouvoir les écouter avant qu'ils ne soient mis en ligne :

« Inception Point AI fonctionne presque comme une salle de rédaction, mais sans journalistes humains. Les modèles d'IA scannent Internet et proposent à l'équipe des listes d'idées intéressantes, et les employés voient ce qui leur convient. Avec sa petite équipe de huit personnes, il faut une journée pour passer d'une idée à un épisode complet. Une fois le sujet choisi, un membre de l'équipe l'associe à une personnalité et la machine peut commencer à générer l'épisode, ce qui prend environ une heure. »

Sur son profil LinkedIn, la start-up, créée en 2023, avance que « Dans un avenir proche, la moitié de la population mondiale sera constituée d'IA ». « Les "personnes" générées par l'IA devraient-elles avoir des droits humains ? » s'interrogeait Jeanine Wright, qui se définit elle-même comme une « maximaliste de l'IA », dans AI Proof, un podcast destiné aux parents et aux éducateurs qui entend aider les enfants à se préparer à « un avenir imprégné d'intelligence artificielle ».

« Je pense que très rapidement, nous arriverons à un stade où l'IA sera le moyen par défaut de créer du contenu, non seulement dans le domaine audio, mais aussi à la télévision, au cinéma, dans les publicités, dans l'imagerie et dans tous les autres domaines », explique Jeanine Wright à The Wrap. « Et alors, nous indiquerons quand les contenus ne sont pas créés à l'aide de l'IA, plutôt que de préciser qu'ils ont été créés à l'aide de l'IA. Mais pour l'instant, nous sommes parfaitement heureux d'ouvrir la voie. »