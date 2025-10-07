Connexion

Qualcomm rachète Arduino, qui montre son Uno Q, une carte « double cerveau »

Prochain achat la commande sudo ?

Qualcomm rachète Arduino, qui montre son Uno Q, une carte « double cerveau »

Coup de tonnerre : Qualcomm se paye Arduino, spécialiste des cartes avec micro-contrôleur. Les deux en profitent pour annoncer une nouvelle carte Arduino Uno Q (avec un Q comme Qualcomm) « dual » : elle peut se brancher à un ordinateur, ou fonctionner de manière autonome grâce à un SoC et Linux.

Le 07 octobre à 15h15

Promis, Arduino « conservera sa marque, ses outils et sa mission indépendants »

Qualcomm vient d’annoncer rien de moins que « la signature d’un accord pour acquérir Arduino, entreprise leader dans le matériel et les logiciels open source ». Le géant explique que « cette opération accélère la stratégie de Qualcomm Technologies visant à renforcer le pouvoir des développeurs en facilitant l’accès à son portefeuille inégalé de technologies et produits d’informatique en périphérie (edge) ».

De son côté, Arduino « conservera sa marque, ses outils et sa mission indépendants, tout en continuant à prendre en charge une large gamme de microcontrôleurs et microprocesseurs de différents fabricants de semi-conducteurs ». Bien évidemment, cette acquisition est soumise aux habituelles autorisations réglementaires.

Après l’Uno R4 voici l’Uno Q

Arduino et Qualcomm profitent de cette annonce pour présenter une nouvelle carte : Arduino Uno Q, avec évidemment une puce Qualcomm au cœur. Arduino propose depuis de nombreuses années des micro-contrôleurs, prisés par les amateurs de bidouilles en tout genre. La dernière plateforme en date est l’Aduino UNO R4, qui succédait début 2023 à l’UNO R3. Il ne s’agit par contre que d’un micro-contrôleur, pas d’un (micro-)ordinateur.

Commentaires (9)

votre avatar
Comprendront-ils que ce qui a fait la force du Raspberry Pi n'est pas seulement le matériel ou le prix mais surtout la simplicité du logiciel dessus et le support qui va avec ? À suivre...
votre avatar
Ben l'arduino canal historique, pour le coup, c'est plus simple que le RPi ... je dirais même que l'arduino est à un niveau de simplicité que les utilisateurs de RPi n'ont pas l'habitude de voir...

Maintenant, des "arduino" avec 2Go de ram, ça a un petit côté tricycle à pédale avec crochet pour caravane.
votre avatar
Forcément un uC c'est plus simple qu'une Pi.
Mais là on a un linux complet, avec wifi, bluetooth, un GPU… C'est, comme indiqué, un concurrent à la fois de la Pi et de la Pi pico, qui elle concurrence l'Arduino
votre avatar
On parle d'Arduino, pas de Raspberry.

Mais oui, il faut être prêt à des cartes avec licence qui empêche les clones, et à un SDK payant super verrouillé.
votre avatar
Connaissant Qualcomm, ce n'est pas très rassurant...
Bientôt le retour des Genuino ?
votre avatar
RIP Arduino. C'en est fini de l'open source.
votre avatar
Non faut pas déconner, pas RIP du tout, rien n'interdit les clones des précédents, c'est même super facile d'assembler son propre "arduino" avec des contrôleurs STM achetés au kilo.

Si qualcomm fait le con, la communauté pivotera.
votre avatar
Mais il partiront avec le nom ce qui est pas rien.
votre avatar
Comme OpenOffice ? :D

