Qualcomm rachète Arduino, qui montre son Uno Q, une carte « double cerveau »
Prochain achat la commande sudo ?
Coup de tonnerre : Qualcomm se paye Arduino, spécialiste des cartes avec micro-contrôleur. Les deux en profitent pour annoncer une nouvelle carte Arduino Uno Q (avec un Q comme Qualcomm) « dual » : elle peut se brancher à un ordinateur, ou fonctionner de manière autonome grâce à un SoC et Linux.
Le 07 octobre à 15h15
Promis, Arduino « conservera sa marque, ses outils et sa mission indépendants »
Qualcomm vient d’annoncer rien de moins que « la signature d’un accord pour acquérir Arduino, entreprise leader dans le matériel et les logiciels open source ». Le géant explique que « cette opération accélère la stratégie de Qualcomm Technologies visant à renforcer le pouvoir des développeurs en facilitant l’accès à son portefeuille inégalé de technologies et produits d’informatique en périphérie (edge) ».
De son côté, Arduino « conservera sa marque, ses outils et sa mission indépendants, tout en continuant à prendre en charge une large gamme de microcontrôleurs et microprocesseurs de différents fabricants de semi-conducteurs ». Bien évidemment, cette acquisition est soumise aux habituelles autorisations réglementaires.
Après l’Uno R4 voici l’Uno Q
Arduino et Qualcomm profitent de cette annonce pour présenter une nouvelle carte : Arduino Uno Q, avec évidemment une puce Qualcomm au cœur. Arduino propose depuis de nombreuses années des micro-contrôleurs, prisés par les amateurs de bidouilles en tout genre. La dernière plateforme en date est l’Aduino UNO R4, qui succédait début 2023 à l’UNO R3. Il ne s’agit par contre que d’un micro-contrôleur, pas d’un (micro-)ordinateur.
Commentaires (9)
Qualcomm rachète Arduino, qui montre son Uno Q, une carte « double cerveau »
-
Promis, Arduino « conservera sa marque, ses outils et sa mission indépendants »
-
Après l’Uno R4 voici l’Uno Q
-
Contrôleur STMicroelectronics, SoC Qualcomm Dragonwing
-
Nouvel IDE App Lab
-
Open hardware et logiciel
-
39 euros pour l’UNO Q avec 2 Go de mémoire et 16 Go de stockage
-
Ce n’est que le début…
Aujourd'hui à 15h45
Aujourd'hui à 16h09
Maintenant, des "arduino" avec 2Go de ram, ça a un petit côté tricycle à pédale avec crochet pour caravane.
Aujourd'hui à 18h06
Mais là on a un linux complet, avec wifi, bluetooth, un GPU… C'est, comme indiqué, un concurrent à la fois de la Pi et de la Pi pico, qui elle concurrence l'Arduino
Aujourd'hui à 16h20
Mais oui, il faut être prêt à des cartes avec licence qui empêche les clones, et à un SDK payant super verrouillé.
Aujourd'hui à 15h49
Bientôt le retour des Genuino ?
Aujourd'hui à 16h15
Aujourd'hui à 17h03
Si qualcomm fait le con, la communauté pivotera.
Aujourd'hui à 18h02
Aujourd'hui à 19h15