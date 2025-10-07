Qualcomm rachète Arduino, qui montre son Uno Q, une carte « double cerveau »

Promis, Arduino « conservera sa marque, ses outils et sa mission indépendants »

Qualcomm vient d’annoncer rien de moins que « la signature d’un accord pour acquérir Arduino, entreprise leader dans le matériel et les logiciels open source ». Le géant explique que « cette opération accélère la stratégie de Qualcomm Technologies visant à renforcer le pouvoir des développeurs en facilitant l’accès à son portefeuille inégalé de technologies et produits d’informatique en périphérie (edge) ».

De son côté, Arduino « conservera sa marque, ses outils et sa mission indépendants, tout en continuant à prendre en charge une large gamme de microcontrôleurs et microprocesseurs de différents fabricants de semi-conducteurs ». Bien évidemment, cette acquisition est soumise aux habituelles autorisations réglementaires.

Après l’Uno R4 voici l’Uno Q

Arduino et Qualcomm profitent de cette annonce pour présenter une nouvelle carte : Arduino Uno Q, avec évidemment une puce Qualcomm au cœur. Arduino propose depuis de nombreuses années des micro-contrôleurs, prisés par les amateurs de bidouilles en tout genre. La dernière plateforme en date est l’Aduino UNO R4, qui succédait début 2023 à l’UNO R3. Il ne s’agit par contre que d’un micro-contrôleur, pas d’un (micro-)ordinateur.