UE : le projet d’application de vérification d’âge intègre un outil Google

Le 14 juillet, la Commission européenne dévoilait les détails de son projet de protection des mineurs en ligne, prototype d’application de vérification de l’âge inclus. Dans les prochains mois, la France, qui soutenait le projet depuis plusieurs années, le Danemark, l’Italie, l’Espagne et la Grèce pourront intégrer l’outil à leurs propres applications nationales d’identification, ou choisir de créer une application indépendante.

Mais il y a un hic. Sur Github et sur Reddit, plusieurs internautes critiquent la direction prise par le prototype open source, à la fois pour des raisons techniques et d’autonomie stratégique. En effet, le projet d’application repose pour le moment sur l’API Play Integrity de Google pour la vérification des applications et des appareils.

Play Integrity, une API Google

Le rôle de Play Integrity est de vérifier que le système d’exploitation est sous licence Google, et que l’application que vous téléchargez l’est depuis le Play Store, rappelle Neowin. Autrement dit, si vous décidiez de télécharger les applications nationales recourant à l’outil de vérification d’âge de la Commission européenne depuis un système Android qui n’est pas sous licence Google, alors celle-ci ne fonctionnerait pas.

Par ailleurs, la présence même d’un acteur états-unien comme Google hérisse plus d’un internaute. Sur le fil Reddit « BuyFromEu » (achetez européen), un internaute précise : « bien qu’il soit utile de vérifier la sécurité de l’appareil », le recours à cette solution précise « lie fortement l’application à de nombreux services et propriétés de Google, car ces vérifications ne passeront pas avec un système d’exploitation Android alternatif, pas même avec ceux qui améliorent considérablement la sécurité comme GrapheneOS (…). Cela signifie également que même si vous pouvez compiler l’application, vous ne pourrez pas l’utiliser car elle ne proviendra pas du Play Store et le service de vérification l’âge la rejettera. »

Recourir à des services européens ?

Sur Reddit, plusieurs internautes soulignent que des problématiques similaires existent avec des applications nationales de vérification d’identité (MitID au Danemark, BankID en Norvège). Les solutions qu’ils indiquent pouvoir utiliser – tout en redoutant que cela ne dure pas sur le long terme – consistent généralement à passer par une clé physique.

Pour parer la problématique spécifique au projet d’outil de vérification d’âge, certains internautes recommandent des outils européens, parmi lesquels l’application hollandaise Yivi, déjà dédiée à de la vérification d’âge. À l’heure actuelle, les développeurs du projet européen n’ont pas fait de commentaire sur le sujet.