Intel met un coup d’arrêt soudain à la distribution Clear Linux OS

« Toutes les bonnes choses ont une fin : arrêt de Clear Linux OS », titre Arjan van de Ven, principal architecte et pilote du développement de cette distribution Linux historiquement portée par Intel. Dans un message qu'on imagine difficile à écrire, il indique qu'à compter de la publication de ce billet daté du 18 juillet, Intel ne fournira plus ni correctifs de sécurité, ni mises à jour pour Clear Linux OS. Son dépôt GitHub est dans le même temps passé en lecture seule.

La fin d'une distribution Linux portée par Intel

« Soyez assuré qu'Intel reste profondément investi dans l'écosystème Linux, en soutenant et en contribuant activement à divers projets open source et distributions Linux, de façon à assurer la compatibilité et optimiser les composants Intel », prend soin de préciser Arjan van de Ven, avant de remercier la communauté qui s'est impliquée dans Clear Linux OS depuis dix ans.

Ces accents corporate ne cachent pas la façon dont cet arrêt s'impose de façon très immédiate : les utilisateurs de Clear Linux OS sont en effet invités à migrer sans délai vers une autre distribution. « Sérieusement ? Pas de période de grâce, les utilisateurs sont censés migrer instantanément ? Franchement, ce n'est pas très sérieux », lâche en réponse un utilisateur dépité. « Serait-il possible d'en faire un projet communautaire ? » s'enquiert un autre.

Lancée à l'occasion de OpenStack Summit 2015, Clear Linux se voulait une distribution Linux optimisée à la fois pour les performances et pour la sécurité. Initialement pensée pour les environnements cloud, elle a évolué au fil des années pour répondre à des scénarios d'usage élargis, tout en conservant sa philosophie de mise à jour en continu (rolling release). Elle a aussi et surtout gardé sa logique d'optimisations pour les matériels x86, présentées comme adressées en priorité aux processeurs Intel mais également efficaces sur les puces concurrentes d'AMD.

Clear Linux OS prônait par ailleurs une approche stateless, selon laquelle le système d'exploitation doit pouvoir fonctionner indépendamment de tous les éléments de configuration.

Arjan van de Ven présentait les nouveautés de Clear Linux OS en 2019 (vidéo source)

Réduction des coûts tous azimuts

Combien d'ingénieurs le projet Clear Linux OS pouvait-il bien mobiliser au quotidien chez Intel ? Leur nombre était probablement marginal, surtout si l'on considère que le rythme de développement semblait avoir ralenti depuis 2021. Il est cependant probable que la distribution ait fait les frais du grand plan de restructuration engagé par Lip Bu Tan, le CEO d'Intel.

Annoncé en avril dernier, ce chantier prévoit pour mémoire de remettre à plat l'organisation interne du groupe, principalement pour en réduire les coûts de fonctionnement, et donc en améliorer théoriquement l'efficacité. Dans le cadre de ce plan, Lip Bu Tan avait également laissé entendre que le géant des semi-conducteurs tirerait un trait sur un certain nombre d'activités jugées non stratégiques.

Michelle Johnston Holthaus, CEO de la branche Intel Products, a résumé cette approche début juin lors d'une conférence organisée par Bank of America en affirmant qu'Intel n'avait pas vocation à assigner des ingénieurs à des projets non susceptibles de générer au moins 50 % de marges.

Intel, qui présentera le 24 juillet ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2025, prévoyait d'après Bloomberg de supprimer quelque 20 000 emplois dans le cadre de cette restructuration. Les grandes manœuvres associées semblent avoir déjà commencé : mi-juillet, Intel a par exemple rempli les déclarations préalables relatives à quelque 2 000 suppressions d'emploi sur ses sites de Folsom et Santa Clara, et d'autres vagues de licenciements sont engagées dans l'Oregon, le Texas et l'Arizona.

Plusieurs ingénieurs Linux ont quitté le navire

L'annonce de l'arrêt de Clear OS intervient quelques jours après que plusieurs ingénieurs spécialistes de GNU/Linux ont quitté la firme de Santa Clara, remarque Phoronix. C'est le cas notamment de Kirill Shutemov, contributeur historique du noyau Linux, qui a annoncé son départ sur LinkedIn.