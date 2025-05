Redémarrages en boucle : Windows 10 et 11 pris dans un feu croisé

En fin de semaine dernière, nos confrères de Neowin relataient l’apparition de nombreux témoignages de redémarrages en boucle depuis l’arrivée des derniers correctifs de sécurité de Microsoft. Le problème venait plus précisément de la mise à jour KB5058379, qui entrainait notamment des demandes répétées de récupération de la part de BitLocker, responsable du chiffrement intégral du disque. Le bug affectait aussi bien Windows 11 que Windows 10.

Microsoft avait rapidement publié un article sur le sujet, évoquant une possible incompatibilité avec Intel TXT (Trusted Execution Technology). Cette technologie, disponible sur tous les processeurs compatibles vPro du fondeur, permet d’exploiter la sécurité matérielle (dont la puce TPM) pour sécuriser les données et les applications. La solution donnée était alors efficace, mais frustrante : se rendre dans les paramètres du BIOS et désactiver TXT.

La fiche a depuis été mise à jour. On peut y lire que l’incompatibilité entraine un plantage du processus lsass.exe (Local Security Authority Server Service), utilisé pour authentifier les utilisateurs en appliquant les politiques locales de sécurité. Le plantage entraine automatiquement le lancement d’Automatic Repair pour tenter de restaurer le fonctionnement nominal de la machine, ce qui réclame la clé BitLocker… pour laquelle lsass.exe et Intel TXT se battent, sans se mettre d’accord.

Comme l’indique Microsoft, la mise à jour peut tenter plusieurs fois de s’installer, avant que Startup Repair prenne le relai et revienne à la mise à jour précédente. En cas d’échec de l’opération, une boucle de redémarrage se met en place, revenant systématiquement à l’écran de récupération BitLocker.

Microsoft dit travailler en urgence à un correctif logiciel. Le problème ne devrait concerner que les entreprises, auxquelles sont destinés les processeurs compatibles vPro d’Intel.