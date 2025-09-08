Plus de 16 millions d’euros : le ZEvent 2025 a largement battu son record

Le 08 septembre à 16h07

Commentaires (8)

bravo à eux!
des défis (parfois franchement loufoques) sont lancés, les entertainers dormant très peu
Certains défis (la percussion du premier et le jet de peinture par exemple) et cette info sur le manque de sommeil me mettent mal à l'aise après la mort du streamer relatée ici.
Les « défis » ("donation goals") sont décidés par les "streamers" eux-même vis-à-vis de leurs "viewers". Ces « défis » ressemblent plus à l'émission Interville qu'à une emprise psychologique ou un harcèlement. Mais oui, le manque de sommeil (hors torture, hors éveil imposé par une tierce personne) est mauvais pour la santé et peut aussi provoquer des accidents.
Impressionnant ce chiffre ! Vu qu'il s'agit de ventes, je présume que ce sont des dons vraiment versés, et pas des promesses comme au Téléthon ?
Oui ce sont des dons vraiment versés. Les ventes ne concernent "que" 3 millions et quelques. Il s'agit du reversement d'un certain pourcentage du chiffre d'affaires (30-40%) de la boutique du Zevent.
Oui, en gros on paye par carte et les dons sont reçus directement par la Fondation de France.
A chaque don, j'avais un reçu de la Fondation de France.
Pour le merch, je ne sais pas par ou ça passe.
Ce serait intéressant de connaître le nombre de donateurs ou le don moyen, histoire de voir si ce sont les riches streamers qui ont donné ou vraiment leurs followers.

En tout cas, le montant est assez pharaonique pour un milieu finalement très peu représenté par les médias traditionnels.
Il y a des statistiques des anciennes éditions sur https://astucesweb.fr/projets/zevent/, montant moyen du don à 20€.

