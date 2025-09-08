Plus de 16 millions d’euros : le ZEvent 2025 a largement battu son record
Le 08 septembre à 16h07
La 9e édition de l’évènement caritatif s’est terminée la nuit dernière, à 1 h du matin. Organisée par le streamer ZeratoR (Adrien Nougaret), elle avait lieu une nouvelle fois à Montpellier. Après une trois années d’affilée à avoir atteint les 10 millions d’euros, l’année 2025 écrase le record, avec plus 16 179 096 euros précisément.
L’évènement s’est étalé comme d’habitude sur trois jours, réunissant des dizaines de streamers et streameuses sur place. Pendant toute la durée, des défis (parfois franchement loufoques) sont lancés, les entertainers dormant très peu jusqu’au décompte final. Cette année, pour la première fois, ils étaient rejoints par 250 streamers et streameuses en ligne, qui participaient également à la levée de fonds.
Cette année, les 16 millions incluent la vente de produits via une boutique dédiée. On pouvait y trouver de nombreux articles offerts par des célébrités. Une « tombola des légendes », organisée par le streamer Domingo, réunissait des articles signés donnés par des sportifs. On y trouvait par exemple des raquettes de ping-pong signées par les frères Lebrun, un maillot signé par Tony Parker, des maillots signés par Antoine Griezmann et Sakina Karchaoui, ou encore un maillot de bain que portait Léon Marchant aux derniers JO.
Comme les éditions précédentes, le choix des associations s’est fait avec la Fondation de France : l’Association Française des Aidants, Helebor, la Ligue Contre le Cancer, Nightline et Pôle enfance. Les fonds récoltés seront intégralement reversés la Fondation de France qui gérera la répartition entre les associations sélectionnées.
Modifié le 08/09/2025 à 17h00
