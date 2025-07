Peter Thiel, Palmer Luckey et plusieurs milliardaires de la tech créent la banque Erebor

La faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) a laissé un vide, dans l’écosystème de la Silicon Valley, pourquoi ne pas la remplacer par une autre banque dont le nom serait plus fun… au hasard, en le tirant des écrits de J.R.R. Tolkien ?

C’est peu ou prou le raisonnement que semblent avoir suivi Palmer Luckey, le cofondateur de la société de technologies militaires Anduril, soutenu par le Founders Fund de Peter Thiel.

Ce dernier est connu pour avoir lancé de multiples projets nommés d’après l’œuvre de l’auteur du Seigneur des Anneaux (Palantir, Anduril, les fonds Valar Ventures, Narya Capital et Mithril Capital, les holdings Rivendell One et Lembas Capital, etc…). En l’occurrence, la nouvelle banque serait nommée Erebor, comme la Montagne Solitaire de la Terre du Milieu.

Elle aurait pour mission, comme la SVB jusqu'en 2023, de financer start-ups et acteurs des cryptoactifs. Le projet est aussi soutenu par le cofondateur de Palantir et fondateur de la société de capital-risque 8VC Joe Lonsdale.

Pendant la campagne présidentielle, Palmer Luckey et Joe Lonsdale ont été de gros soutiens financiers pour Donald Trump, souligne le Financial Times.

En préparation depuis la chute de la SVB, leur projet viendrait soutenir un écosystème dans lequel le président des États-Unis est désormais très investi.

Erebor sera dirigée par deux CEO : Jacob Hirschman, un ancien du groupe crypto Circle, et Owen Rapaport, co-fondateur de la société Aer Compliance. La présidence devrait par ailleurs être assumée par l’ancien vice-président de la SVB, Mike Hagedorn.