Musique et IA : le « plus grand vol de propriété intellectuelle de l’histoire », pour l’ICMP

Google, Microsoft et OpenAI, Meta, X… Certaines des plus grandes sociétés numériques de la planète ont commis le « plus grand vol de propriété intellectuelle de l’histoire », évalue le directeur général de la Confédération internationale des éditeurs de musique (ICMP).

Pendant deux ans, cet organisme représentant l’ensemble des majors, 76 associations commerciales et des milliers de labels indépendants s’est attelé à l’analyse de bases d’entraînement de systèmes d’IA en open source, de registres commerciaux, de travaux de recherches et d’experts et de documents ayant fuité. Elle a partagé les résultats de ces travaux auprès de Billboard, démontrant le recours de morceaux des Beatles, de Mariah Carey, de The Weeknd, Beyoncé, Ed Sheeran ou encore Bob Dylan.

Outre fournir des preuves « exhaustives et claires » de l’utilisation non autorisée de musique et d’images pour entraîner les systèmes génératifs, cette enquête démontre également que l’ampleur de l’entraînement réalisé sur ces contenus est plus large qu’envisagé précédemment.

Parmi ses résultats, l’ICMP constate que les applications de création de musique Udio et Suno ont récupéré illégalement des morceaux sous propriété intellectuelle disponibles sur YouTube, ou encore que les modèle Llama de Meta, Claude d’Anthropic, Copilot (Microsoft) et Gemini (Google), DeepSeek de la société du même nom et l’application Jukebox d’Open AI avaient tous été entraînés sur des morceaux signés Childish Gambino pour le premier, Lynyrd Skynyrd pour le deuxième, Jay Z pour le troisième, Michael Jackson, Elton John, et ainsi de suite pour les suivants.

Par ailleurs, des modèles de génération d’image comme Midjourney copient et génèrent des répliques directes de couvertures d’albums de Gorillaz, Dr. Dre et d’autres artistes.

Installée à Bruxelles, l’ICMP a partagé des éléments de ses recherches avec divers gouvernements au fil des 18 derniers mois.

« Ce n’est pas un crime sans victime », déclare un porte-parole de Concord à Billboard. Décrivant le détournement de flux de redevances créé par ce système, la personne ajoute : « Même si les paroles générées par les grands modèles de langage n’auront peut-être jamais la créativité d’un être humain (…) leur ampleur et leur économie vont nuire à la motivation de créer de nouvelles œuvres artistiques, qui est la mission fondamentale du droit d’auteur. »