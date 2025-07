Vous utilisez l’IA générative pour préparer un entretien d’embauche ? Selon votre genre, armez-vous d’un esprit critique bien affuté. Si vous êtes une femme, selon une étude menée sur cinq modèles génératifs (Claude 3.5 Haiku, GPT-4o Mini, Qwen 2.5 Plus, Mistral 8x22B, Llama 3.1 8B), les robots conversationnels risquent en effet de vous pousser à… vous desservir par rapport à vos collègues masculins.

Menée par Ivan Yamshchikov, enseignant d’IA et de robotique à l’université technique de Würzburg-Scheinfurt, en Allemagne, et cofondateur de la start-up franco-allemande Pleias, l’étude a notamment consisté à demander des montants de salaires à négocier lors d’un entretien d’embauche, selon le genre et selon différents degrés de séniorité. Dans un exemple partagé à la newsletter TheNextWeb, le chercheur demande à ChatGPT quel salaire demander en entretien pour un poste de médecin dans la ville de Denver. La machine propose 280 000 dollars lorsque son interlocuteur se fait passer pour une femme, 400 000 dollars lorsqu’il se fait passer pour un homme.

En droit, en médecine ou en ingénierie, l’écart était toujours relativement marqué- seules les scénarios évoquant des carrières en sciences sociales ont permis d’obtenir des recommandations relativement neutres en fonction du genre.

Mais les chercheurs ont aussi testé les réponses des machines sur les buts à se fixer dans le futur emploi, ou quant à l’attitude à adopter. Les modèles ont fourni des réponses très stéréotypées en fonction du genre : les femmes se voient suggérer d’être discrètes et compréhensives, les hommes d’être ambitieux et bavards. De même, en termes d’orientation de carrière, les premières se voient poussées vers des métiers liés au relationnel, et généralement moins bien payés que les hommes, qui se voient répondre de chercher des carrières techniques et des postes à haute responsabilité.

Ces résultats viennent s’ajouter à une série d’autres travaux sur la question de la reproduction ou du renforcement de biais sociaux présents hors ligne. À aucun moment, les machines ne proposent de messages alertant leurs usagers et usagères de potentiels biais dans les résultats.

Ces résultats en éclairent un autre, récurrent : celui selon lequel les femmes utilisent moins ChatGPT et les outils d’IA générative que les hommes. Sur les questions de recrutement, cela leur évite certainement de mauvais conseils.