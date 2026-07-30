Les lunettes Meta se font bannir des événements, tribunaux et même des navires
De plus en plus de lieux et d’événements interdisent le port des lunettes connectées de Meta. C’est le cas des organisateurs de l’édition 2026 de la DEF CON, qui ouvrira ses portes à Las Vegas la semaine prochaine : ces montures capables d’enregistrer de la vidéo seront interdites dans les travées du grand raout annuel des spécialistes de la cybersécurité, comme le rapporte The Register. « Aucune exception n’est prévue pour les modèles équipés de verres correcteurs. Si vous en avez besoin, pensez donc à emporter une paire de lunettes conforme au règlement », ajoutent les organisateurs.
« Ravi de voir DEF CON adopter une politique “pas de lunettes de pervers” », s’est réjouie dans la foulée Eva Galperin, directrice cybersécurité à l’EFF. L’actualité de ces derniers mois a renforcé les craintes suscitées par ces lunettes, capables d’enregistrer discrètement leur environnement et les personnes qui s’y trouvent.
On a vu ainsi fleurir des vidéos de type « caméra cachée » franchement lourdingues, que ce soit des blagues ou des techniques de drague. Instagram a d’ailleurs annoncé il y a quelques jours le retrait de ces vidéos, sans préciser les moyens techniques qui seront mis en œuvre pour la suppression de ce contenu.
Les lunettes intègrent bien une diode LED pour signaler un enregistrement, mais elle peut être trafiquée. Meta a cependant promis de bloquer les enregistrements. Mais un problème demeure : les personnes filmées peuvent ignorer la signification de cette lumière.
La DEF CON est loin d’être la seule structure à bannir ces lunettes connectées. Monopoly Events, qui organise plusieurs Comic Con au Royaume-Uni, a interdit les lunettes Meta et, plus largement, tout dispositif d’enregistrement porté sur soi. Depuis le 20 juillet, les tribunaux de l’État de New York interdisent (PDF) ces dispositifs à l’intérieur des palais de justice. C’est aussi le cas ailleurs, comme à Philadelphie où les personnes qui refusent d’obtempérer peuvent être expulsées et s’exposent à des poursuites pour outrage.
Dès décembre dernier, MSC Croisières a interdit ces lunettes dans les espaces publics de ses navires. Le règlement parle d’appareils capables « d’enregistrer ou de transmettre des données de manière dissimulée ou discrète ». Dans le même secteur d’activité, Royal Caribbean a adopté une restriction similaire au mois de février.
La liste des interdictions est encore assez réduite, mais elles pourraient faire tâche d’huile au fur et à mesure de la reconnaissance publique de ces appareils, que ce soit grâce à leur succès commercial ou aux dérives qui les accompagnent. À New York et à Londres, une campagne activiste détourne les publicités de Meta dans les abribus. On peut par exemple y voir une photo modifiée de Jeffrey Epstein portant des lunettes, au-dessus du slogan : « Des lunettes pour ceux qui ne s’embarrassent pas du consentement. » Glaçant…
Commentaires (17)
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Aujourd'hui à 09h10
Aujourd'hui à 09h32
Aujourd'hui à 15h02
Aujourd'hui à 09h29
(eût été un sous-titre amusant :p )
Aujourd'hui à 09h30
Maintenant c'est peut-être trop tard pour le faire.
Modifié aujourd'hui à 09h38
Elle se moque donc d'être enregistrée à son insu !
.
..
...
Non ??
Aujourd'hui à 10h19
Mais on ne s'imagine pas à quel point les avis sont différents quand le parti opposé est à portée de mandale...
Aujourd'hui à 14h28
Aujourd'hui à 14h14
Aujourd'hui à 15h16
Ce sont les mêmes personnes qui n'en ont rien à faire de la vie privée quand on essaye de les alerter.
Modifié aujourd'hui à 15h48
Aujourd'hui à 10h24
sed 's/SMART GLASSES/PRIVACY VIOLATION GLASSES/g'
Aujourd'hui à 11h22
Aujourd'hui à 11h32
Puis je me suis dit que la mention "porté sur soi" exclut les smartphones et autres APN.
J’imagine que c'est plus les dispositifs dissimulés (genre fausse boutonnière cachant un dispositif de prise de vue/prise de son) qui ne permettent pas aux gens de s'opposer à la captation.
Aujourd'hui à 11h52
Aujourd'hui à 13h32
Aujourd'hui à 15h04