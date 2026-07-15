Grok Build envoyait des dépôts vers le cloud sans le consentement des développeurs
Grouik Grouik
L’assistant dédié au code informatique de SpaceXAI, Grok Build, envoyait des projets entiers vers des serveurs distants, sans consentement préalable des développeurs concernés. L’entreprise et son patron Elon Musk ont reconnu le problème, assurant que les éléments distants seraient supprimés. Le comportement litigieux a été corrigé côté serveur, ce qui laisse donc la porte ouverte à une réactivation ultérieure.
Voilà une publicité dont SpaceXAI se serait sans doute bien passé. Un chercheur en sécurité, connu sous le pseudonyme Cereblab, a documenté le 10 juillet dernier la façon dont l’assistant en ligne de commande (CLI) dédié au code Grok Build envoyait le contenu des dépôts sur lesquels travaille l’utilisateur vers des serveurs distants.
Un assistant IA un peu trop curieux
Pour ce faire, il indique avoir simplement installé un proxy en sortie de sa machine, pour monitorer les échanges réseau. Sur un dossier de travail de 12 Go, il affirme avoir constaté que 5,1 Go de données, pourtant non manipulées lors de la session en cours, ont transité vers un bucket hébergé sur Google Cloud et avaient été « acceptés » par ce dernier.
Dans le lot figurait notamment un fichier .env, envoyé sans caviardage automatique des secrets. Son contenu se révèle pourtant sensible puisqu’il est dédié aux variables d’environnement telles que les clés d’accès aux interfaces de programmation (API) mises en œuvre dans le projet.
Son analyse illustre deux canaux d’échange en parallèle : un canal « modèle » dédié aux traitements, par lequel seuls 192 ko de données ont transité, et un canal « stockage », qui a donc chargé 5,1 Go d’informations. Pour aller plus loin, le chercheur a reproduit la manipulation, mais avec un prompt indiquant explicitement à Grok Build de ne lire aucun fichier. Là encore, il constate qu’un lot complet est expédié vers Google Cloud.
Le chercheur explique ensuite avoir reproduit l’expérience avec Claude Code, Codex d’OpenAI et Gemini, sans constater de transfert de données inapproprié. Il se garde en revanche de spéculer sur la finalité de cet envoi de données. « Rien de tout cela ne prouve que xAI [entraine ses modèles] sur les données. Ce qui est prouvé, c’est la transmission, l’acceptation et le stockage », écrit-il.
Plusieurs témoignages partagés sur les réseaux sociaux abondent dans le sens de ses découvertes. « Une simple commande vous permettra de voir si un fichier a été téléchargé :
cat ~/.grok/logs/unified.jsonl | grep repo_state.upload », précise à ce sujet un développeur.
SpaceXAI a réagi en modifiant le comportement litigieux, comme le souligne Cereblab dans une mise à jour datée du 14 juillet :
« Depuis la publication : xAI a désactivé le chargement côté serveur (
disable_codebase_upload : true) ; a ajouté une option de désactivation de la confidentialité (/privacy) — que j’ai testée et qui s’est avérée être un paramètre de conservation des données, et non un blocage de l’envoi. »
SpaceXAI admet à demi-mots un problème
L’entreprise n’a pas publié de note de version dédiée, mais elle s’est exprimée le 13 juillet sur X, en affirmant qu’aucune donnée n’était conservée pour les entreprises qui avaient fait le choix d’un fonctionnement sans rétention de données (ZDR). Pour les autres, elle indique que le nouveau paramètre /privacy permet de supprimer cette rétention de données directement depuis l’interface en ligne de commande, et que l’activation de cette dernière supprimait les données précédemment synchronisées.
Elon Musk a quant à lui minimisé la portée de l’incident, tout en assurant qu’en guise de mesure de précaution, toutes les données précédemment uploadées par SpaceXAI seraient supprimées. L’examen de la dernière version en date de Grok Build laisse toutefois supposer que la fonction d’envoi reste intégrée au client, ce qui signifie que SpaceXAI n’a pas bloqué en dur cette possibilité, mais simplement modifié à son niveau la politique associée. Un nouveau changement de configuration reste donc possible.
En attendant de voir si SpaceXAI clarifie la situation et propose des garde-fous plus solides, les utilisateurs de Grok Build ont sans doute intérêt à vérifier le statut de leurs propres dépôts et à en modifier les secrets.
Commentaires (8)
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Aujourd'hui à 10h58
Aujourd'hui à 11h06
Aujourd'hui à 11h09
Des champions.
Aujourd'hui à 11h32
Plus sérieusement, avec tous ces agents, il est difficile de savoir ce qui est fait ou non.
Le niveau de détails affiché des action de Claude dans Claude Code n'a pas cessé de diminuer avec les mise à jour successives.
Aujourd'hui à 11h42
Aujourd'hui à 11h50
bien fait pour les pigeons.
quand t'as pas de compas moral
et que tu te fous de la qualité
tu te fais voler l'intégrale
de ton code et t'es baisé.
Aujourd'hui à 11h55
Aujourd'hui à 14h42
Leur outil faisait des requêtes à l'agent pour faire le taf, comme tous les autres agents. Ce sont des requêtes qui contiennent uniquement ce qui fait partie du flux de travail de l'agent.
Mais en plus de ça, un mécanisme séparé et dédié envoyait l'intégralité du repo Git avec tout son historique, indépendamment du travail de l'agent.