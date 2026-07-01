Microsoft lance ses conteneurs WSL (Linux) en préversion
C'est contre-naturaaaaaaan
Durant sa conférence Build 2026, Microsoft a présenté « WSL container », une intégration native de gestion de conteneurs Linux dans WSL (Windows Subsystem for Linux). L’outil est désormais disponible en préversion, avec une version finale prévue pour l’automne.
L’objectif est de fournir un moyen intégré – et prêt pour l’entreprise – de créer, exécuter et gérer des conteneurs Linux sur Windows, sans nécessiter d’outillage tiers supplémentaire. La préversion publique est disponible depuis ce 29 juin. On peut la récupérer via la commande «
wsl --update --pre-release » ou en la téléchargeant directement depuis GitHub, en version 2.9.3.
Pour le CLI et les applications
La fonction se déploie à travers deux composants. Le CLI d’abord (wslc.exe), via un nouveau binaire ajouté au PATH lors de la mise à jour. Il permet de gérer l’intégralité du flux de travail pour le développement de conteneurs Linux, avec exécution, débogage, tests et autres. Ensuite, une API conteneurs, via un paquet NuGet qui permet aux applications Windows natives d’utiliser des conteneurs Linux dans leur logique. Les langages C, C++ et C# sont pris en charge. Cette API s’intègre aussi avec MSBuild et CMake, permettant d’automatiser le build/déploiement de conteneurs dans le pipeline.
L’arrivée de cette fonction provoque également d’autres changements. Par exemple, le plugin Microsoft Defender for Endpoints (MDE) est mis à jour pour couvrir aussi les événements de conteneurs Linux, via une nouvelle version en préversion privée. Dans Intune, on trouve de nouveaux paramètres de gestion permettant de contrôler l’usage des distributions et conteneurs WSL. Signalons encore le support de wslc dans Visual Studio Code Dev Containers, pour l’instant en préversion 0.462.0. On peut l’activer en modifiant le paramètre « Docker Path » vers « wslc ».
Un nouveau système de fichiers
Plusieurs évolutions techniques importantes sont aussi de la partie. La plus significative est sans doute virtiofs, un nouveau système de fichiers par défaut qui rend l’accès aux fichiers Windows deux fois plus rapide, selon Microsoft. Il est pour l’instant limité aux conteneurs WSL, mais devrait être répercuté plus tard dans tout WSL.
Autre ajout majeur : un nouveau mode réseau. Baptisé « Consomme », il permet de relayer le trafic réseau Linux à travers Windows pour que les applications Linux bénéficient du même environnement réseau, des mêmes politiques de sécurité et des mêmes intégrations entreprise que les applications Windows. Enfin, Microsoft évoque de meilleures techniques de libération progressive de la mémoire vers l’hôte Windows « quand elle n’est pas utilisée par la machine virtuelle Linux ».
La disponibilité en version finale est fixée à l’automne 2026, donc dans quelques mois. Microsoft précise dans son billet de blog que des outils tiers existants comme Docker Desktop, Podman Desktop et Rancher Desktop, qui s’appuient sur WSL, « bénéficieront de tous de ces changements de plateforme de bas niveau ».
Commentaires (13)
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Aujourd'hui à 11h06
Aujourd'hui à 11h28
Y aller progressivement est pire: une licence linux redhat c'est le prix de 2 licences Windows.
Aujourd'hui à 11h35
Modifié aujourd'hui à 13h39
Aujourd'hui à 14h32
Aujourd'hui à 14h47
Modifié aujourd'hui à 15h29
Après on est pas obligé d'aller sur un modèle à base de licences on peut souscrire à du support directement ou assurer le support soit même (ce qui semble être la majorité des cas).
Dans les gros bloquant, en générale il y a aussi souvent tous les outils de gestions entreprise / ISO 27001 à revoir pour supporter la distribution Linux choisi (et en générale il faut refaire le travail si on change de distro).
Aujourd'hui à 11h26
Je rajouterais « La colère de Balmer va s’abattre sur le libraaah »
Aujourd'hui à 11h26
Aujourd'hui à 13h48
De toutes les façons on a déjà les deux. En plus il faut de la RAM en masse pour tout ça... ...
Modifié aujourd'hui à 14h07
C'est déjà le cas aujourd'hui, sauf qu'il faut Docker Desktop et que l'exe sous Windows s'appelle docker.exe
Aujourd'hui à 14h57
Aujourd'hui à 15h32