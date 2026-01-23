Pub, sécurité, cookies : 3,5 millions d’euros d’amende pour Intersport (oups, Société X)

La CNIL, qui enchaine les amendes ces derniers temps, vient d’en annoncer une nouvelle : « une sanction de 3,5 millions d’euros à une société pour avoir transmis les données de membres de son programme de fidélité à un réseau social à des fins de ciblage publicitaire, sans consentement valable ».

Depuis février 2018, et pendant des années, « l’entreprise transmettait les adresses électroniques et/ou les numéros de téléphone des membres de son programme de fidélité à un réseau social. Ces données étaient utilisées afin d’afficher, sur ce réseau, des publicités ciblées visant à promouvoir les articles vendus par la société ».

Intersport : cachez ce nom que je ne saurais voir

De quelle entreprise parle-t-on et vers quel réseau social ? Ce n’est pas précisé car la formation restreinte de la CNIL a décidé de leur accorder l’anonymat. Alors que la raporteure proposait « que cette décision soit rendue publique mais qu’il ne soit plus possible d’identifier nommément la société à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa publication », la formation restreinte a décidé de suivre les demandes de l’entreprise condamnée sur ce point.

Pourquoi ? « Au motif notamment qu’une telle publicité risque de fragiliser son équilibre commercial ainsi que la confiance de ses adhérents, sans pour autant apporter de bénéfice à l’intérêt général et tout en favorisant ses concurrents ».

La formation restreinte enchaine avec un numéro d’équilibriste pour justifier sa décision. D’un côté, elle « considère que la publicité de la présente décision est justifiée au regard des manquements en cause et du nombre de personnes concernées » et qu’il est donc important « d’informer les personnes concernées sur les règles applicables en matière de consentement ». Mais de l’autre, elle « considère toutefois que, dans cette perspective, une publication de la décision sans que la société y soit nommément identifiée est suffisante ».

Dans sa longue délibération publiée sur Légifrance, le nom des entités est donc anonymisé… mais le texte contient suffisamment d'éléments pour remonter à la source : il s’agit d’Intersport pour la société qui a « transmis les données » et de Facebook (Meta) pour le « réseau social Z ».

Comment en sommes-nous arrivés à cette conclusion ? Avec un rapide « voyage dans le temps » et en lisant attentivement la décision de la CNIL. Vous embarquez avec nous ?

La CNIL en mode petit poucet…