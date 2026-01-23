Pub, sécurité, cookies : 3,5 millions d’euros d’amende pour Intersport (oups, Société X)
La CNIL condamne Intersport – pardon, une « société X » – à 3,5 millions d’euros d’amende pour des manquements au RGPD et à la loi Informatique et libertés. Le nom de l’entreprise n’est pas donné pour ne pas « fragiliser son équilibre commercial ainsi que la confiance de ses adhérents », mais la piste est relativement facile à remonter. On vous explique comment.
Le 23 janvier à 11h50
La CNIL, qui enchaine les amendes ces derniers temps, vient d’en annoncer une nouvelle : « une sanction de 3,5 millions d’euros à une société pour avoir transmis les données de membres de son programme de fidélité à un réseau social à des fins de ciblage publicitaire, sans consentement valable ».
Depuis février 2018, et pendant des années, « l’entreprise transmettait les adresses électroniques et/ou les numéros de téléphone des membres de son programme de fidélité à un réseau social. Ces données étaient utilisées afin d’afficher, sur ce réseau, des publicités ciblées visant à promouvoir les articles vendus par la société ».
Intersport : cachez ce nom que je ne saurais voir
De quelle entreprise parle-t-on et vers quel réseau social ? Ce n’est pas précisé car la formation restreinte de la CNIL a décidé de leur accorder l’anonymat. Alors que la raporteure proposait « que cette décision soit rendue publique mais qu’il ne soit plus possible d’identifier nommément la société à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa publication », la formation restreinte a décidé de suivre les demandes de l’entreprise condamnée sur ce point.
Pourquoi ? « Au motif notamment qu’une telle publicité risque de fragiliser son équilibre commercial ainsi que la confiance de ses adhérents, sans pour autant apporter de bénéfice à l’intérêt général et tout en favorisant ses concurrents ».
La formation restreinte enchaine avec un numéro d’équilibriste pour justifier sa décision. D’un côté, elle « considère que la publicité de la présente décision est justifiée au regard des manquements en cause et du nombre de personnes concernées » et qu’il est donc important « d’informer les personnes concernées sur les règles applicables en matière de consentement ». Mais de l’autre, elle « considère toutefois que, dans cette perspective, une publication de la décision sans que la société y soit nommément identifiée est suffisante ».
Dans sa longue délibération publiée sur Légifrance, le nom des entités est donc anonymisé… mais le texte contient suffisamment d'éléments pour remonter à la source : il s’agit d’Intersport pour la société qui a « transmis les données » et de Facebook (Meta) pour le « réseau social Z ».
Comment en sommes-nous arrivés à cette conclusion ? Avec un rapide « voyage dans le temps » et en lisant attentivement la décision de la CNIL. Vous embarquez avec nous ?
La CNIL en mode petit poucet…
Modifié le 23/01/2026 à 12h25
Aujourd'hui à 12h17
En fait si je m'inquiète, et après je le vois que ces données sont utilisées, notamment par le spam.
Aujourd'hui à 12h06
Aujourd'hui à 12h26
Aujourd'hui à 13h34
Pourtant, sur le site de la CNIL, ils disent bien d'utiliser SHA-2, dont fait partie SHA-256 si je ne m'abuse...
Ils reprochent quoi à SHA-256 ?
C'est pas plutôt un manque de salage qui aurait posé problème ?
Aujourd'hui à 14h09
Donc oui si on ajoute un sel ça permet déjà de dégager la méthode de la table, mais le bruteforce reste possible pour la plupart des mots de passe courants, dès lors qu'on connait le sel. Ce sera juste plus long.
Bref, on utilise blake, bcrypt ou argon de nos jours, qui sont faits justement pour être très lents pour sortir un hash. Ce sont des fonctions faites pour le stockage des mots de passe.
Aujourd'hui à 14h19
On utilise effectivement BCrypt de notre côté pour les mots de passe, mais je savais pas que SHA-256 était déconseillé pour ça. Avec ton explication, c'est limpide. 😉
Aujourd'hui à 14h18
Modifié le 23/01/2026 à 14h23
Modifié le 23/01/2026 à 15h52
bcrypt est le plus ancien (et toujours pas cassé), utilisé a l'origine pour chiffrer les mots de passes des comptes sous linux ou les pages d'auth basic dans apache
scrypt j'ai pas vu passer de mémoire
Argon2 et PBKDF2 sont un peu plus récent et sont utilisés dans des trousseaux comme bitwarden ou keepass par exemple