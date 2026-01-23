S3 1 To
Pub, sécurité, cookies : 3,5 millions d'euros d'amende pour Intersport (oups, Société X)

Flock

La CNIL condamne Intersport – pardon, une « société X » – à 3,5 millions d’euros d’amende pour des manquements au RGPD et à la loi Informatique et libertés. Le nom de l’entreprise n’est pas donné pour ne pas « fragiliser son équilibre commercial ainsi que la confiance de ses adhérents », mais la piste est relativement facile à remonter. On vous explique comment.

Le 23 janvier à 11h50

La CNIL, qui enchaine les amendes ces derniers temps, vient d’en annoncer une nouvelle : « une sanction de 3,5 millions d’euros à une société pour avoir transmis les données de membres de son programme de fidélité à un réseau social à des fins de ciblage publicitaire, sans consentement valable ».

Depuis février 2018, et pendant des années, « l’entreprise transmettait les adresses électroniques et/ou les numéros de téléphone des membres de son programme de fidélité à un réseau social. Ces données étaient utilisées afin d’afficher, sur ce réseau, des publicités ciblées visant à promouvoir les articles vendus par la société ».

Intersport : cachez ce nom que je ne saurais voir

De quelle entreprise parle-t-on et vers quel réseau social ? Ce n’est pas précisé car la formation restreinte de la CNIL a décidé de leur accorder l’anonymat. Alors que la raporteure proposait « que cette décision soit rendue publique mais qu’il ne soit plus possible d’identifier nommément la société à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa publication », la formation restreinte a décidé de suivre les demandes de l’entreprise condamnée sur ce point.

Pourquoi ? « Au motif notamment qu’une telle publicité risque de fragiliser son équilibre commercial ainsi que la confiance de ses adhérents, sans pour autant apporter de bénéfice à l’intérêt général et tout en favorisant ses concurrents ».

La formation restreinte enchaine avec un numéro d’équilibriste pour justifier sa décision. D’un côté, elle « considère que la publicité de la présente décision est justifiée au regard des manquements en cause et du nombre de personnes concernées » et qu’il est donc important « d’informer les personnes concernées sur les règles applicables en matière de consentement ». Mais de l’autre, elle « considère toutefois que, dans cette perspective, une publication de la décision sans que la société y soit nommément identifiée est suffisante ».

Dans sa longue délibération publiée sur Légifrance, le nom des entités est donc anonymisé… mais le texte contient suffisamment d'éléments pour remonter à la source : il s’agit d’Intersport pour la société qui a « transmis les données » et de Facebook (Meta) pour le « réseau social Z ».

Comment en sommes-nous arrivés à cette conclusion ? Avec un rapide « voyage dans le temps » et en lisant attentivement la décision de la CNIL. Vous embarquez avec nous ?

La CNIL en mode petit poucet…

Il reste 73% de l'article à découvrir.

Commentaires (10)

votre avatar
SI une entreprise fait n'importe quoi avec mes données personnelles, alors oui, j'aime bien savoir, en tant que consommateur, à qui j'ai affaire. Si ça fait du tord à l'entreprise, et bien tant mieux, ça la fera réfléchir la prochaine fois. Du coup, les raisons données par la CNIL ne me semblent pas justifiées. À moins que la CNIL considère que les entreprises fautives rentreront dans le rang après la paiement de l'amende.
votre avatar
Ça va dans la logique des discours après une fuite. "Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de coordonnées bancaire"
En fait si je m'inquiète, et après je le vois que ces données sont utilisées, notamment par le spam. :censored:
votre avatar
c'est dans la logique du "secret des affaires".. lamentable
votre avatar
La CNIL prise au jeu de la réidentification de données anonymisées :pciwin:
votre avatar
La formation restreinte rappelle aussi que « la fonction de hachage SHA-256 ne permettait pas un stockage sécurisé des mots de passe ».
Je découvre ça.
Pourtant, sur le site de la CNIL, ils disent bien d'utiliser SHA-2, dont fait partie SHA-256 si je ne m'abuse...

Ils reprochent quoi à SHA-256 ?
C'est pas plutôt un manque de salage qui aurait posé problème ?
votre avatar
Disons que la fonction première de SHA-256 n'est pas de stocker des mots de passe, car il s'agit d'une fonction de hashage étudiée pour être notamment la plus rapide possible et donc permettre le plus grand nombre d'opération possible en une durée donnée. Celà facilite les opération de découverte en bruteforce et surtout on peut utiliser une table qui se sera chargée au préalable de traduire tous les mots de passe courants (quelques millions) en hash sha256, même pas besoin de bruteforce, on a juste à lire la table pour trouver un hash et le mot de passe qu lui correspond.

Donc oui si on ajoute un sel ça permet déjà de dégager la méthode de la table, mais le bruteforce reste possible pour la plupart des mots de passe courants, dès lors qu'on connait le sel. Ce sera juste plus long.

Bref, on utilise blake, bcrypt ou argon de nos jours, qui sont faits justement pour être très lents pour sortir un hash. Ce sont des fonctions faites pour le stockage des mots de passe.
votre avatar
OK, merci pour l'explication.
On utilise effectivement BCrypt de notre côté pour les mots de passe, mais je savais pas que SHA-256 était déconseillé pour ça. Avec ton explication, c'est limpide. 😉

:inpactitude:
votre avatar
Non, ils disent d'utiliser autre chose :
bcrypt, scrypt, Argon2 ou PBKDF2 pour stocker les mots de passe
votre avatar
Ben c'est exactement ces protocoles que j'ai recommandé dans mon message... (Blake n'est pas nommé mais c'est bien dommage).
votre avatar
histoire de rajouter des cas d'usage:
bcrypt est le plus ancien (et toujours pas cassé), utilisé a l'origine pour chiffrer les mots de passes des comptes sous linux ou les pages d'auth basic dans apache
scrypt j'ai pas vu passer de mémoire
Argon2 et PBKDF2 sont un peu plus récent et sont utilisés dans des trousseaux comme bitwarden ou keepass par exemple

