Sur GitHub, la promotion de l’IA fait fuir certains utilisateurs

Le langage de programmation Zig quitte GitHub, alors que la fondation qui le promeut s’agace du déclin du site web. Le projet rejoint Codeberg, un service d’hébergement Git à but non lucratif.

Ce cas spécifique n’est qu’un exemple d’un mouvement plus large de protestations quelquefois suivies de départs de GitHub. Alors qu’en août, le CEO de GitHub Thomas Dohmke appelait les utilisateurs à « utiliser l’IA ou quitter leur carrière », certains préfèrent quitter la plateforme phare de gestion et d’hébergement de logiciels, déçus des effets de son adoption accélérée d’outils d’intelligence artificielle et de sa dépendance réaffirmée à Microsoft.

« Excellence technique » en baisse

« Il est évident que l’excellence technique qui a longtemps tiré le succès de Github n’est plus le moteur de son développement », écrivait le président et directeur du développement de la Zig Software Foundation, Andrew Kelly, dans un article détaillant les raisons du déplacement du langage. Et de citer des « bugs inexcusables », dont l’un avait été signalé en avril 2025 et n’a été réglé que début décembre, après sa très publique critique. Andrew Kelly fustige par ailleurs l’accent mis sur la « vibe-planification » des tâches du runner GitHub Actions, ou encore la « poussée agressive » de l’usage de Copilot.

Outre ce projet, le créateur du moteur de recherche Dillo, Rodrigo Arias Mallo, déclarait lui aussi fin novembre prévoir une migration hors de GitHub. Il regrette que la plateforme s’appuie trop sur JavaScript et que ses performances décroissent. Il critique aussi la politique de GitHub consistant à « se sur-focaliser sur les grands modèles de langage et l’IA générative, qui détruisent le web ouvert (ou ce qu’il en reste), entre autres problèmes ».

Eldred Jabber, un autre développeur, a indiqué migrer en septembre pour les mêmes raisons. Sur Reddit, des internautes se plaignent de la poussée générale vers l’IA générative, ou d’outils spécifiques, comme la génération de tickets à l’aide de l’IA, impossible à désactiver, qui conduit à la multiplication de retours de faible qualité. Annoncée en juin, cette dernière fonction avait été si critiquée que GitHub l’avait un temps suspendue.

Alternatives à Microsoft

Régulièrement, le fait que GitHub ait été racheté (pour 7,5 milliards de dollars en 2018) par Microsoft réapparaît comme point de friction à part entière. La société est par exemple accusée par le programmeur Daniel Andrlik d’être experte de la stratégie du « Embrace, Extend and Extinguish » (Adopter, étendre et éliminer) envers les standards open source.

En l’occurrence, le dernier CEO de GitHub, Thomas Dohmke, quittera son poste fin décembre sans être remplacé. GitHub, elle, sera intégrée plus avant à l’équipe CoreAI de Microsoft.

Si elles sont mécaniquement moins courues, diverses alternatives existent, de GitLab à Gitea en passant par Sourcehut ou Codeberg, qui a séduit plusieurs des développeurs cités précédemment. Gérée par l’association allemande du même nom créée en 2019, la plateforme fonctionne grâce au logiciel libre Forgejo, et amasse régulièrement de nouveaux utilisateurs.

Les ordres de grandeur restent néanmoins loin d’être comparables : fin novembre, Codeberg annonçait 1 000 membres dans son association, plus de 200 000 comptes et plus de 300 000 dépôts, Gitlab déclare plus de 50 millions de comptes et GitHub plus de 150 millions de comptes pour 420 millions de dépôts.