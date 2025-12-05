Leroy Merlin et Médecin Direct piratés, des données médicales dans la nature

Coup sur coup, deux entreprises françaises ont reconnu des fuites de données. La quantité d’informations a priori dans la nature n’est cependant pas la même dans les deux cas, la fuite chez Médecin Direct étant la plus grave.

Le 05 décembre à 10h50

Tiens, je n'ai pas été notifié par Leroy-Merlin. Est-ce à dire que je ne suis pas concerné ?
Moi, c'est Medecin Direct qui ne m'a pas contacté...
pareil, ils ont perdu mon mail pour me notifier ?
ya une sauvegarde sur le darknet si besoin hein :-D
Je les reçois toujours plus tard, je pense que c'est envoyé par vague.
🎶 c'est que le début d'accord d'accord 🎶
Je me suis dit que tout le monde avait besoin d'une petite ritournelle à se répéter en boucle aujourd'hui :D
Quelque chose vient de fuiter
C'est encore la base de données
Ah pas mal 😹
Leroy Merlin qui en rayon t'annonce que pour pouvoir sortir une dremel du stock, t'es OBLIGÉ de leur donner ton adresse email (et genre sur l'écran du vendeur, t'as un champ email, obligatoire !!!). Alors que pas de compte chez eux, pas de stupide carte de fidélité, rien.

Donc collecte parfaitement abusive: check
Fuite pour faire comme tous les copains: check

(Et toujours Valiuz au-dessus de ce cirque à priori...)

Tout. Va. Bien.
Et si tu donnes un email bidon ?
votre avatar
Ah ben bien sûr ça marche.

Mais 1. faut l'avoir sous le coude au moment où ils te le demandent et 2. la pratique elle-même est juste scandaleuse. Depuis quand il est obligatoire d'avoir et de fournir une adresse email pour acheter un outil ? Ils sont cintrés!
mail.bidon@passmail.net :D
votre avatar
Oui, oui, c'est sûr.

Perso j'ai un mail très neutre qui sert à ça qui laisse penser que la boîte sert à quelque chose.

Mais tiens, j'essaierai de me payer la tête du prochain gars qui me demande ça.

savouregardepas@indiscret.mdr
cellelapeufuiter@menfou.lol

Ça pourrait être marrant. :D
mail : jevousemmerde@vafanculo.it
J'utilise souvent,
Si vous voulez me joindre tel ou sms : c'est le 0123456789 ou le 0612345789, ma date de naissance le 1/04/1904 et mon adresse je vous laisse deviner, c'est a Moncuq.
ma date de naissance le 1/04/1904
Celle-là, je l'ai déjà faite (avec 1900). J'ai reçu un mail de promo de Décathlon pour l'anniversaire de mes 125 ans ! En forme, la Jeanne Calment !
les sites qui refusent les mails poubelle de proton j'ai un mail en mode genre "site_a_chier@protonmail.com"
Pour les numéros de téléphone, il existe un truc vicieux qui n'est visiblement pas assez connu: « Les numéros alloués aux œuvres audiovisuelles sont ceux ayant les racines suivantes : 01 99 00, 02 61 91, 03 53 01, 04 65 71, 05 36 49, 06 39 98 »

Legifrance , chercher le 2.5.12 de l'annexe 1 :mdr:
Et si tu donnes un truc qui n'existe (probablement) pas, genre a@a.com , ça passe pas ? Ils utilisent le mail pour envoyer le seul exemplaire de la facture ?
Pas pour l'envoyer : pour l'imprimer. Sur place. Via une borne dédiée à ca.
Il faut aussi rappeler en ce qui concerne les enseignes de l'AFM qu'ils ont leur programme de mutualisation des données clients avec les autres (Auchan, Leroy Merlin, Boulanger, Electro Depot, Kiabi, Decathlon, Norauto, Jules, Rougegorge, Oney, Flunch, Tape à l'oeil, St Maclou, Alinea - peut-être bientôt de l'histoire ancienne lui -, BZB, Nhood, et Chronodrive).

Déjà que Auchan et Boulanger ont été concernés (2x pour le zozio rouge d'ailleurs), je n'ai pas souvenir d'une autre enseigne, mais ça fait un beau terreau à risque aussi.
Le quantité de fuite de données en France est assez ahurissante depuis 1 ou 2 ans.

La question que je me pose est : Est-ce la même chose dans les autres pays ?
votre avatar
votre avatar
Surtout, des données de santé ont pu être exfiltrées
Mais rien de grave vu que ces données, très sensibles, étaient chiffrées.

.
..
...

Non ?
Ne faudrait-il pas envisager un tag "fuite" sur Next?

Non parce que vu la quantité, ça devient une rubrique à part entière là.

Comme ça, on pourrait plus facilement les retrouver.

Et puis pour rigoler, ce tag, on l'appellerait 'groundhogday' :D
Sinon il y a "bonjour la fuite" :D

