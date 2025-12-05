Leroy Merlin et Médecin Direct piratés, des données médicales dans la nature

Alors que France Travail annonçait une nouvelle fuite de données il y a quelques jours, deux nouveaux piratages ont été confirmés en France. Pour le magasin de bricolage, SaxX a averti d’une fuite le 2 décembre. À ce moment, l’enseigne commençait à envoyer des e-mails pour prévenir les clients concernés que leurs données avaient été piratées. Dans la capture du courrier, on pouvait lire que celles-ci comprenaient le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail, l’adresse postale et la date de naissance. Leroy Merlin précisant également que les coordonnées bancaires et les mots de passe n’étaient pas touchés.

Ce 4 décembre, Leroy Merlin a confirmé l’information au Monde, via l’AFP. « Les clients concernés ont été informés dès que nous avons pris connaissance de l’attaque », a ainsi indiqué l’enseigne, qui a ajouté que des vérifications étaient « en cours » pour mesurer l’étendue du problème. Comme toujours dans ce genre de cas, la CNIL a été prévenue (les entreprises y sont tenues par la loi) et une plainte va être déposée. Il est demandé aux clients, encore une fois, d’être vigilants sur l’usage frauduleux qui pourrait être fait de leurs données.

Médecin Direct : des données médicales dans la nature

Dans le cas de Médecin Direct, une plateforme de téléconsultation, le problème est plus grave. SaxX a publié hier la capture du courrier envoyé aux clients concernés. On peut y lire que des informations ont pu être dérobées. D’abord à caractère personnel, avec globalement les mêmes données que pour Leroy Merlin, auxquelles s’ajoute le numéro de sécurité sociale, s’il a été donné.

Surtout, des données de santé ont pu être exfiltrées : « l’objet de la téléconsultation, les données renseignées dans le questionnaire de pré-consultation, les données échangées par écrit avec le professionnel de santé », précise le courrier. « En revanche, les documents que vous avez pu transmettre ou recevoir à l’occasion de la téléconsultation ne sont pas concernés ». Le pire semble évité, mais les informations décrites peuvent quand même s’avérer très sensibles, selon les cas. On apprend également dans l’e-mail que l’intrusion aurait été détectée le 28 novembre.

À 01net, l’entreprise française a confirmé la fuite, sans développer : « Nos services fonctionnent normalement et nous avons renforcé nos mécanismes de surveillance et de protection. Notre plateforme dispose des niveaux de sécurité conformes au cadre réglementaire strict applicable à la télémédecine. Une enquête sur l’origine de cet incident a été diligentée et nous ne pouvons pas partager davantage de détails à ce stade ».

Dans les deux cas, SaxX affirme que c’est le groupe de pirates Dumpsec qui aurait revendiqué l’attaque. Ils seraient à l’origine d’une grande vague de piratages ces derniers mois, dont les 1 300 mairies que nous évoquions il y a peu.

Les risques sont toujours les mêmes. Ces informations, même quand elles ne sont pas sensibles comme peuvent l’être les données médicales, peuvent être utilisées dans le cadre de campagnes de phishing. Plus les pirates ont d’informations, plus ils peuvent personnaliser leurs tentatives. Avec suffisamment d’informations, le risque peut grimper jusqu’à l’usurpation d’identité.