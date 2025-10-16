F5 piratée (et pas qu’un peu) par un État-nation : des mises à jour à installer d’urgence !

F5, reload !

F5 piratée (et pas qu’un peu) par un État-nation : des mises à jour à installer d’urgence !

L’entreprise spécialisée dans la gestion de réseau et la cybersécurité a été infiltrée pendant une longue période par un État-nation. Dans la besace des pirates, du code source et des informations sur des failles non encore corrigées. Plus que jamais, il est urgent de se mettre à jour !

Le 16 octobre à 11h26

Commentaires (9)

votre avatar
Pauvre touche F5 à force de se faire taper dessus pour rafraîchir la page..
votre avatar
> vérifiez les sommes de contrôle MD5

Pour une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, ce n'est pas un peu léger, voir irresponsable d'utiliser l’algorithme MD5 en somme de contrôle ? C'est pas comme si SHA256 était utilisé depuis un moment déjà par beaucoup d'acteurs pour cet usage ...
votre avatar
Cordonniers, chaussures tout ça tout ça ?
votre avatar
Effectivement, MD5 n'est plus un algorithme de hachage considéré comme cryptographique.

Cependant, l'exploitation de collisions sur la signature nécessite de s'intéresser à la possibilité de créer une telle collision, en temps de calcul raisonnable, aboutissant à un fichier modifié contenant une charge utile exploitable par l'attaquant.
De préférence, on souhaiterait aussi conserver les propriétés d'origine du document (fonctionnement d'un patch, même fonctionnement apparent d'un exécutable ou d'une bibliothèque, etc.) pour ne pas lever directement une alerte.
Enfin, on parle ici probablement de ressources binaires.

La réalité d'une telle exploitation me semble hors de portée. Elle n'a par ailleurs jamais été démontrée dans de tels cas.
Le mieux que l'on ait pu avoir est l'exploitation par Rainbow Tables sur des signatures de mots de passe, sur des ressources texte & assimilées (PDF), ou encore sur des programmes de démonstration modifiés à la source et pas à destination.

Ainsi :
- affirmer que MD5 n'est plus cryptographique par possibilité de collision est vrai
- affirmer qu'utiliser MD5 pour la signature de fichiers est irresponsable est abusif
votre avatar
Disons qu'il y a une différence entre un l'utilisation du MD5 pour vérifier l'intégrité d'un fichier (surtout de taille conséquente), pour lequel créer un fichier modifié avec la même somme de contrôle est quasi impossible vu l'improbabilité de collisions sur un calcul aussi gros.
Par contre, pour de petites chaînes comme un mot de passe, c'est bien plus problématique, mais pas du tout pour les mêmes raisons (parce que, là, on ne cherche pas à altérer une information en faisant croire qu'elle est bonne, mais à la déchiffrer). Le MD5 est, du coup, déconseillé surtout parce qu'on peut faire du bruteforce et/ou utiliser des rainbow table de façon plus efficace qu'avec du SHA256 (ou plus) parce que le temps processeur pour les calculs est bien moindre. Sans compter que le MD5 est rarement salé là où (pour l'enregistrement des mots de passes - contrairement aux sommes de contrôle de fichiers) il l'est avec le SSHA*, ce qui rend le brute force et l'utilisation de tables bien plus gourmand en calcul.
votre avatar
nginx est mort, que vive freenginx !
votre avatar
Si la société a fait appel à ClownStrike pour l'aider, on est rassuré :troll:
votre avatar
Dans la besace des pirates, du code source et des informations sur des failles non encore corrigées. Plus que jamais, il est urgent de se mettre à jour !
Si les failles sont non corrigés, les mises à jour ne changeront rien du coup :reflechis:
votre avatar
Les failles ont été dérobées avant le 9 aout, les correctifs publiés maintenant corrigent le tir

F5 piratée (et pas qu’un peu) par un État-nation : des mises à jour à installer d’urgence !

  • Quatre mots : exfiltration, État-nation, longue durée, persistant

  • 50 CVE, près d’une trentaine à au moins 8,7 sur 10

  • Mettez-vous à jour, sans attendre (vraiment !)

  • Michael Montoya quitte le conseil et devient directeur des opérations

Fermer