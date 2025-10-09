Règles de modération, suppression d’app : Apple renforce la protection des agents de l’ICE

De nouvelles applications dédiées aux activités des agents de l'ICE ont été supprimées de l'Apple Store. Dans un cas, l'entreprise a justifié sa décision par ses règles de protection des minorités contre les discours de haine – assimilant de fait les fonctionnaires concernés à une minorité.

Le 09 octobre à 12h03

Commentaires (15)

Intéressant comme inversion des roles.

Donc les vraies minorités, qui elles sont exposées publiquement quotidiennement soit via Fox News, soit via X/Twitter soit directement via la maison blanche n'ont aucun droit.

Par contre les robocops surarmés et/ou qui viennent en pleine rue encagoulés enlever (il n'y a pas d'autres termes) des personnes pour les enfermer dans des camps... Ces robocops sont donc une minorité en danger aux Etats Désunis.

Quand l'ère Trump arrivera à sa fin, car elle finira par arriver à sa fin, j'espère simplement que tous les collabos seront aussi jugés avec le premier cercle de ceux qui ont bafoué la démocratie américaine.
Les USA renouent avec leurs vieux démons du début du XXème siècle.
la chasse aux sorcières c'était plutôt XVIIème ...
Je pense qu'il fait plutôt référence aux vieux démons en tenue blanche, avec une capuche pointue ... Le parallèle commence effectivement à être assez évident 😓
Entre autres :-)
Ce qu'il y a aussi, avec tout ce manque de transparence (pour rappel, les agents de l'ICE ne s'identifient pas, se masquent le visage, ...), c'est que les cas de faux agents de l'ICE qui rackettent ou violentent les minorités se multiplient. Pas moyen de distinguer le vrai du faux puisque l'ICE n'adhère pas aux standards minimum d'identification qu'on attend d'une force de l'ordre d'une démocratie.
Justement : les Etats-Unis sont-ils toujours une démocratie?
L’état de droit a en tout cas pris un sacré coup depuis la réélection de Trump. Pour la démocratie, on verra aux élections de mi-mandat, mais quelques réformes, notamment de la carte électorale, ne donnent pas les signaux favorables.
Ils en présentent encore certaines caractéristiques, mais c'est occupé à fondre rapidement. Je ne pense pas que l'on puisse tabler encore longtemps sur le fonctionnement des institutions pour protéger ce qu'il reste de démocratique.

Pour le moment, Trump est occupé à jouer à un jeu dangereux où ils font la surenchère de la violence dans l'espoir de provoquer une réaction violente en face et de pouvoir passer en mode guerre civile.

Il est peu probable que les "midterms" de l'année prochaine se déroulent dans un contexte apaisé et respectueux des principes démocratiques. Je ne serais pas étonné de voir l'ICE (ou des gens prétendant être de l'ICE) s'attaquer aux gens qui font la file dans les districts à majorité démocrate.
Fallait réfléchir davantage avant de créer le rôle "catégorie protégée".
Car après faut pas se plaindre quand c'est utilisé par le camp d'en face.
Mais suis-je bête: la définition d'une minorité n'est pas suffisamment clair.
Le FAMEUX male blanc chrétien hétéro est effectivement une minorité à protéger aux Etats Désunis.

Par contre sous les mandats de Biden ou d'Obama je n'ai vu aucune persécution contre eux.
A part peut être quand ils appelaient à "s'occuper" des latinos / blacks / arabes (il n' y a aucune mention à barrer). Car enfin qui n'a pas envie de se faire une bonne ratonade, hein ?

En ce moment, plus besoin de porter une capuche blanche pour se faire plaisir: il suffit de s'enroler dans l'ICE et c'est happy hour tous les jours.
US ICE personnel: 20,000.
US unauthorized immigrants: 14 millions.

Comme je le disais, il faut réfléchir davantage avant de créer de la novlang comme "minorité" car ca pourra être utilisé par le camp d'en face .
Donne nous donc la définition d'une minorité avant de tordre le sens de ce mot.
"l'Angleterre Vaincra"
Merci au haut chancelier Adam Sutter et son bras armé Creedy (même s'il s'est officiellement retiré du Doge pardon, du "Doigt")
C'est pas plutôt "l'Angleterre prévaut" ?

  • Pression accrue du gouvernement Trump

  • Agents de l'ICE, nouvelle catégorie protégée ?

