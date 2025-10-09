Règles de modération, suppression d’app : Apple renforce la protection des agents de l’ICE

Après les applications de signalement des services d’immigration, celles d’enregistrements de vidéos de violences commises par les agents de l’administration états-unienne.

Apple vient de supprimer de son magasin d’application Eyes Up, une application dédiée à enregistrer des vidéos TikTok, des Reels Instagram, des vidéos et des clips d’informations revenant sur des cas de violences commises par le personnel de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE, le service des douanes états-unien).

DeICER, une autre application dédiée à enregistrer les activités de forces de l’ordre affiliées à l’ICE, a elle aussi été supprimée. D’après Migrant Insider, le motif utilisé pour justifier ce retrait est habituellement utilisé pour protéger les populations minorisées des discours de haine.

Pression accrue du gouvernement Trump

La suspension d’Eyes Up suggère que la pression exercée par le gouvernement des États-Unis sur les géants numériques prend un tour plus large que le retrait déjà obtenu d’outils pour partager en temps réel la localisation d’agents de l’ICE.

En début de semaine, Apple et Google suspendaient en effet ICEBlock, une application disponible depuis le mois d’avril pour permettre à qui le souhaitait de surveiller et de s’échanger des informations de localisation sur les équipes de l’ICE.

Eyes Up se contentant de fonctionner comme un agrégateur de contenu – certes, spécifique –, son créateur affirme à 404 Media : « je pense que l’administration est simplement trop embarrassée par le nombre de vidéos incriminantes que nous avons ».

Agents de l'ICE, nouvelle catégorie protégée ?

Quelles que soient les raisons du gouvernement local, elles influent visiblement sur les conditions d’utilisation des sociétés numériques. Apple a en effet utilisé des règles initialement écrites afin de protéger des minorités des discours de haine pour justifier la suppression d’une autre application. De fait, l’entreprise fait de la catégorie professionnelle des agents de l’ICE une minorité demandant une protection spécifique.

Pour le créateur de DeICER, le risque n’est pourtant pas que ces agents soient discriminés. « Enregistrer des fonctionnaires n’est pas du harcèlement, c’est la démocratie », souligne-t-il auprès de Migrant Insider.

Au quotidien, l’ICE recourt de son côté à un outil de surveillance de la localisation de centaines de millions de téléphones mobiles. L’outil permet aux agents de fouiller dans des masses de données de localisation et en provenance des réseaux sociaux et s’appuierait notamment sur les solutions Tangles et Webloc, historiquement produites par la société israélienne Cobwebs et désormais vendues par Penlink.