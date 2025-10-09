Règles de modération, suppression d’app : Apple renforce la protection des agents de l’ICE
De nouvelles applications dédiées aux activités des agents de l'ICE ont été supprimées de l'Apple Store. Dans un cas, l'entreprise a justifié sa décision par ses règles de protection des minorités contre les discours de haine – assimilant de fait les fonctionnaires concernés à une minorité.
Le 09 octobre à 12h03
Après les applications de signalement des services d’immigration, celles d’enregistrements de vidéos de violences commises par les agents de l’administration états-unienne.
Apple vient de supprimer de son magasin d’application Eyes Up, une application dédiée à enregistrer des vidéos TikTok, des Reels Instagram, des vidéos et des clips d’informations revenant sur des cas de violences commises par le personnel de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE, le service des douanes états-unien).
DeICER, une autre application dédiée à enregistrer les activités de forces de l’ordre affiliées à l’ICE, a elle aussi été supprimée. D’après Migrant Insider, le motif utilisé pour justifier ce retrait est habituellement utilisé pour protéger les populations minorisées des discours de haine.
Pression accrue du gouvernement Trump
La suspension d’Eyes Up suggère que la pression exercée par le gouvernement des États-Unis sur les géants numériques prend un tour plus large que le retrait déjà obtenu d’outils pour partager en temps réel la localisation d’agents de l’ICE.
En début de semaine, Apple et Google suspendaient en effet ICEBlock, une application disponible depuis le mois d’avril pour permettre à qui le souhaitait de surveiller et de s’échanger des informations de localisation sur les équipes de l’ICE.
Eyes Up se contentant de fonctionner comme un agrégateur de contenu – certes, spécifique –, son créateur affirme à 404 Media : « je pense que l’administration est simplement trop embarrassée par le nombre de vidéos incriminantes que nous avons ».
Agents de l'ICE, nouvelle catégorie protégée ?
Quelles que soient les raisons du gouvernement local, elles influent visiblement sur les conditions d’utilisation des sociétés numériques. Apple a en effet utilisé des règles initialement écrites afin de protéger des minorités des discours de haine pour justifier la suppression d’une autre application. De fait, l’entreprise fait de la catégorie professionnelle des agents de l’ICE une minorité demandant une protection spécifique.
Pour le créateur de DeICER, le risque n’est pourtant pas que ces agents soient discriminés. « Enregistrer des fonctionnaires n’est pas du harcèlement, c’est la démocratie », souligne-t-il auprès de Migrant Insider.
Au quotidien, l’ICE recourt de son côté à un outil de surveillance de la localisation de centaines de millions de téléphones mobiles. L’outil permet aux agents de fouiller dans des masses de données de localisation et en provenance des réseaux sociaux et s’appuierait notamment sur les solutions Tangles et Webloc, historiquement produites par la société israélienne Cobwebs et désormais vendues par Penlink.
Aujourd'hui à 13h27
Donc les vraies minorités, qui elles sont exposées publiquement quotidiennement soit via Fox News, soit via X/Twitter soit directement via la maison blanche n'ont aucun droit.
Par contre les robocops surarmés et/ou qui viennent en pleine rue encagoulés enlever (il n'y a pas d'autres termes) des personnes pour les enfermer dans des camps... Ces robocops sont donc une minorité en danger aux Etats Désunis.
Quand l'ère Trump arrivera à sa fin, car elle finira par arriver à sa fin, j'espère simplement que tous les collabos seront aussi jugés avec le premier cercle de ceux qui ont bafoué la démocratie américaine.
Aujourd'hui à 13h46
Modifié le 09/10/2025 à 14h12
Aujourd'hui à 14h27
Aujourd'hui à 17h07
Aujourd'hui à 14h18
Aujourd'hui à 15h42
Aujourd'hui à 17h43
Aujourd'hui à 23h42
Pour le moment, Trump est occupé à jouer à un jeu dangereux où ils font la surenchère de la violence dans l'espoir de provoquer une réaction violente en face et de pouvoir passer en mode guerre civile.
Il est peu probable que les "midterms" de l'année prochaine se déroulent dans un contexte apaisé et respectueux des principes démocratiques. Je ne serais pas étonné de voir l'ICE (ou des gens prétendant être de l'ICE) s'attaquer aux gens qui font la file dans les districts à majorité démocrate.
Aujourd'hui à 14h42
Car après faut pas se plaindre quand c'est utilisé par le camp d'en face.
Aujourd'hui à 16h30
Le FAMEUX male blanc chrétien hétéro est effectivement une minorité à protéger aux Etats Désunis.
Par contre sous les mandats de Biden ou d'Obama je n'ai vu aucune persécution contre eux.
A part peut être quand ils appelaient à "s'occuper" des latinos / blacks / arabes (il n' y a aucune mention à barrer). Car enfin qui n'a pas envie de se faire une bonne ratonade, hein ?
En ce moment, plus besoin de porter une capuche blanche pour se faire plaisir: il suffit de s'enroler dans l'ICE et c'est happy hour tous les jours.
Aujourd'hui à 19h15
US unauthorized immigrants: 14 millions.
Comme je le disais, il faut réfléchir davantage avant de créer de la novlang comme "minorité" car ca pourra être utilisé par le camp d'en face .
Aujourd'hui à 20h21
Aujourd'hui à 14h45
Merci au haut chancelier Adam Sutter et son bras armé Creedy (même s'il s'est officiellement retiré du
Dogepardon, du "Doigt")
Aujourd'hui à 16h47