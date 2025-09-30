Meta, OpenAI et YouTube se lancent dans le doomscrolling de vidéos générées par IA

Meta, OpenAI et YouTube se lancent dans le doomscrolling de vidéos générées par IA

Les deux entreprises d'IA générative mettent en place des projets très similaires où il sera proposé à l'utilisateur un fil de vidéos générées par IA. Meta a annoncé la sortie de Vibes, un flux de vidéos dans son application Meta AI, tandis qu'OpenAI prépare une application dédiée. Comme dans toutes les utilisations d'IA générative, des questions de respect du droit d'auteur se posent.

Le 30 septembre à 14h50

Commentaires (7)

Quel gâchis de ressources...

J'ai de plus en plus hâte que cette bulle éclate.
Perso j'ai envie que ces entreprises débiles éclatent et que la techno puisse enfin être utilisée intelligemment.
Au secours
Je sais que je suis censé équilibrer mon "bordel je suis vieux" avec une touche de "c'est bien de la merde tout ça" avec du "c'est les jeunes tu peux pas comprendre"... mais les dégâts à la planète (et tous les autres dégâts bien connu de l'IA générative actuelle) rendent ça bien futile.
J'ai eu le même genre de réaction en lisant le début de la news : j'ai juste envie de crier "STOP ! STOOOOOOP !"

Déjà que les vidéos sont une catastrophe écologique, si en plus les vidéos sont générées et en plus pour n'avoir potentiellement que quelques viewers, mais c'est juste monstrueux !

Le pire, c'est si ça prend bien, leur histoire : on aura des générations d'humains complètement cassés du cerveau.
lève les yeux au ciel si fort que l'on peut entendre un grincement
Qui a laissé les commandes de ce monde aux imbéciles?...
Overdose...

Meta, OpenAI et YouTube se lancent dans le doomscrolling de vidéos générées par IA

  • TikTok mais avec des vidéos générées par IA

  • Quasiment le même projet arrive, en application, chez OpenAI

  • Des restrictions par défaut contre les deep fake, par opt-out pour le copyright

  • YouTube aussi

