Meta, OpenAI et YouTube se lancent dans le doomscrolling de vidéos générées par IA

La semaine dernière, Meta a annoncé la sortie de Vibes, un flux de vidéos dans son application Meta AI, lançant par la même occasion la course d'un nouveau type de réseau social proposant un flux infini de vidéos générées par IA qui peuvent être remixées par les utilisateurs. OpenAI semble prête à lui emboiter le pas.

L'annonce de Meta était accompagnée par la publication sur Instagram par Mark Zuckerberg de 5 vidéos générées par IA montrant des exemples de ce que pourront visionner les utilisateurs de Meta AI :

TikTok mais avec des vidéos générées par IA

Dans son communiqué, l'entreprise présente sa fonctionnalité comme une manière de « faciliter la recherche d'inspiration créative et l'expérimentation des outils multimédias de Meta AI ». Mais son design s'inspire grandement des plateformes de réseaux sociaux qui poussent au doomscrolling (ou « défilement anxiogène ») et notamment de TikTok. Meta explique que « le flux deviendra plus personnalisé au fil du temps, et si quelque chose attire votre attention, vous pourrez créer votre propre vidéo, remixer ce que vous voyez et le partager avec vos amis et vos abonnés ». Le partage peut se faire en public, en DM ou via des posts Instagram, des stories et réels Facebook, alimentant de contenus ainsi opportunément les plateformes de Meta.

Sur Threads, le responsable de l'IA chez Meta, Alexandr Wang, a précisé que la première version de Vibes avait été développée en partenariat avec Midjourney et Black Forest Labs, tout en affirmant que son entreprise continue « à développer [ses] propres modèles en coulisses ». Il ajoutait que « ce n'est qu'un aperçu de ce que Meta AI nous réserve » et qu'il avait « hâte de voir comment les gens vont l'utiliser ».

Sous son thread, cette nouvelle fonctionnalité a recueilli plusieurs commentaires très négatifs. « Quelque chose dont personne n'avait besoin », réagit un utilisateur, tandis qu'un autre estimait que c'était « inutile », demandant à l'ancien CEO de Scale AI s'il avait rejoint « Meta juste pour que l'IA crée de meilleures vidéos ? ». Le post Instagram de Mark Zuckerberg subit aussi des critiques, l'un des utilisateurs commentant le fait qu'il « publie des contenus médiocres générés par IA sur sa propre application ».

Quasiment le même projet arrive, en application, chez OpenAI

Si l'accueil des utilisateurs ne semble pas unanimement enthousiaste, il semble que d'autres entreprises d'IA générative aient pensé au même genre de façon d'intégrer les vidéos générées par IA dans le grand jeu des réseaux sociaux. Ainsi, OpenAI serait en train de mettre au point une application sociale autour de ce genre de contenus. Selon Wired, l'entreprise de Sam Altman développerait une application « qui propose un flux vidéo vertical avec une navigation par glissement, ressemble beaucoup à TikTok, à l'exception près que tout le contenu est généré par l'IA ». De la même façon, les utilisateurs pourront créer de petites vidéos de 10 secondes via de l'IA générative. Contrairement à Meta, OpenAI prévoit de lancer son application avec un modèle maison : Sora 2.

Des restrictions par défaut contre les deep fake, par opt-out pour le copyright

L'application, qui est disponible en test pour les employés de l'entreprise, dispose d'une fonctionnalité censée limiter les deepfakes : l'application a une fonctionnalité de vérification d'identité qui permet de contrôler qui utilise l'application pour générer une vidéo d'une personne. Si l'utilisateur a vérifié son identité, il peut utiliser son image dans des vidéos. Quelqu'un peut tagguer un ami dans une vidéo et ainsi utiliser son image, mais la personne sera notifiée de cette utilisation même si la vidéo reste en brouillon, selon des sources de Wired. Selon le Wall Street Journal, cette politique devrait s'appliquer aussi aux personnalités publiques.

L'application d'OpenAI refuserait souvent de générer des vidéos pour certaines raisons comme le viol du copyright. Le Wall Street Journal explique qu'OpenAI aurait pris contact avec diverses agences de création et des studios de production pour leur informer qu'ils devraient explicitement lui signaler ne pas vouloir que leurs contenus soient utilisés (opt-out) pour ne pas qu'ils apparaissent dans les vidéos générées par cette nouvelle application.

Comme l'écrit le journal économique étasunien, « cette politique est emblématique de la position agressive adoptée par les entreprises d'IA vis-à-vis du contenu qui sous-tend et est créé par leurs outils en pleine expansion, alors qu'elles se livrent à une course effrénée pour attirer de nouveaux utilisateurs ».

YouTube aussi

YouTube, qui fête ses 20 ans, lorgne aussi sur l'idée de se transformer en réseau social autour de la vidéo générée par IA. L'entreprise s'appuie sur le modèle Veo 3 de Google pour proposer des outils qui permettront aux créateurs d'utiliser l'IA pour améliorer ou produire des vidéos. Ici, pas de vérification d'identité, mais selon Wired, la possibilité, pour l'utilisateur, de créer des vidéos le représentant ou représentant ses amis dans des positions acrobatiques étonnantes ou, pour les podcasters, de recréer des émissions de TV à partir de leurs simples discussions autour d'un micro.