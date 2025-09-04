Harvard récupère en justice les 2,2 milliards de dollars de subventions confisqués par Trump

« Tous les gels et résiliations de financement à Harvard effectués conformément aux ordonnances de gel et aux lettres de résiliation à compter du 14 avril 2025 sont annulés et ignorés », a décidé la juge Allison D. Burroughs dans un jugement rendu ce mercredi 3 septembre. Les décisions que Donald Trump a prises pour punir financièrement l'université d'Harvard sont donc jugées illégales.

Dès les premiers mois de son mandat, le président étasunien avait fait pression sur plusieurs universités pour qu'elles abandonnent leurs programmes en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) et en s'appuyant sur des accusations d'antisémitisme visant le mouvement étudiant pro-palestinien.

Tout le réseau des universités étasuniennes attaqué

Columbia a été l'une des premières universités à courber l'échine dès mars 2025, comme l'expliquait le Guardian. En juillet, elle avait accepté un accord imposé par l'administration Trump : suite à des accusations selon lesquelles elle n'aurait pas protégé ses étudiants juifs, l'université a accepté de lui payer 200 millions de dollars et d'arrêter ses programmes DEI.

Du côté de l'Université de Californie, c'est 1 milliard de dollars que réclame l'administration Trump après les manifestations pro-palestiniennes de 2024.

Les attaques des républicains contre ces programmes ne datent pas du second mandat de Donald Trump. Ainsi, la Cour suprême, à majorité conservatrice, a rendu en 2023 un avis qui épinglait la politique d’admission de l’université d'Harvard comme de la « discrimination positive raciale ».

Les répercussions de ces attaques dépassent les seuls campus étasuniens. Les programmes DEI (diversité, équité et inclusion) sont des politiques extrêmement ciblées par le régime trumpiste et les républicains. Ainsi, depuis janvier, les géants de la tech ont tous rapidement abandonné ce genre de politiques d'inclusion, et de nombreuses administrations sont elles aussi affectées, au point de voir certains mots censurés.

Si Columbia a décidé de ne pas se battre, Harvard a voulu aller en justice en s'appuyant notamment sur les compétences de ses chercheurs en droit.

L'antisémitisme utilisé « comme écran de fumée »

« Les lois qui ont été promulguées pour mettre fin à certaines formes de discrimination servent aujourd'hui d'armes dans la guerre menée par le gouvernement contre l'enseignement supérieur, car les efforts passés visant à protéger les droits constitutionnels – liberté d'expression, initiatives en faveur de la diversité et de l'équité, et protection des personnes transgenres – sont eux-mêmes présentés comme des formes de discrimination », expliquait Jeannie Suk Gersen, enseignante à l'école de droit de l'université d'Harvard, dans le New Yorker.

Dans sa décision [PDF], la juge Allison D. Burroughs leur donne raison : « l'examen du dossier administratif ne permet guère de conclure autrement que les accusés ont utilisé l'antisémitisme comme écran de fumée pour mener une attaque ciblée et motivée par des considérations idéologiques contre les meilleures universités du pays, et ce d'une manière qui enfreint l'APA [ndlr : Administrative Procedure Act], le premier amendement et le titre VI [ndlr: Title VI of the Civil Rights Act of 1964] ».

« La décision confirme les droits procéduraux et ceux garantis par le Premier amendement dont jouit Harvard, et valide nos arguments en faveur de la liberté académique de l'université, de la recherche scientifique critique et des principes fondamentaux de l'enseignement supérieur américain », a réagi le président de l'Université d'Harvard, Alan M. Garber, souhaitant en même temps une bonne rentrée à toute la communauté de son université.

Quant à l'accusation d'antisémitisme, le Boston Globe a révélé que l'un des avocats de l'administration Trump dans cette affaire a, lorsqu'il était étudiant, rendu un devoir pour un cours de latin rédigé du point de vue d'Adolf Hitler.

Mais une politique d'inclusion qui s'infléchit quand même

Si cette université est allée en justice contre les décisions de coupes budgétaires unilatérales de Donald Trump, elle a cependant quand même amendé sa politique sur la diversité, équité et inclusion. L'université a, par exemple, récemment fermé les sites de son Centre pour les femmes et de son Bureau pour la vie étudiante LGBTQ pour ouvrir un « Bureau de la culture et la communauté académiques ».

De plus, l’administration Trump peut encore contester la décision de la juge Allison D. Burroughs devant la Cour suprême. Si c'est le cas, peut-être qu'Harvard considérera la proposition faite par un chercheur en économie norvégien : Nathan Warren affirmait cet été dans le journal économique de son pays Dagens Næringsliv : « La Norvège pourrait acheter l'ensemble de la Harvard Corporation [l'organisation à but non lucratif qui gère Harvard] et la transférer en Norvège. Le moment est certainement propice pour l'obtenir à un bon prix. La Norvège dispose des fonds nécessaires et sa culture correspond parfaitement à celle de Harvard ».