Sites porno : la solution AgeGo enregistre les contenus auxquels accèdent les internautes

AgeGo, une solution espagnole déployée sur plusieurs sites pornographiques pour opérer de la vérification d'âge, enregistre les sites visités par les internautes avant même que ceux-ci n'aient lancé le processus de validation de leur majorité.

Le 04 septembre à 11h00

Commentaires (5)

miam miam ça donne envie

quelle belle usine à gaz pour un truc facilement contournable avec un VPN
Je suis incroyablement surpris que cela puisse arriver.
Le prochain data leak va être marrant :D
« L'information c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons » (J-E. Moustic)

Les grandes plateformes web l'ont bien compris comme la TV des années 1990.
Ajoutons que leur politique de confidentialité est en anglais ce qui nuit forcément à l'obligation d'informations contenue dans le RGPD.

