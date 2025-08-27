Une influenceuse complotiste pro-Trump alimente la purge des services de renseignement US

Le directeur par intérim de la NSA a tenté, en vain, de protéger son tout premier « responsable en chef de l'IA » au sein du service de renseignement technique états-unien, a appris le New York Times. Vinh Nguyen figure en effet dans la liste des 37 actuels et anciens responsables de services de renseignements états-uniens à s'être vu retirer leurs habilitations de sécurité, précise le NYT.

Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national (ODNI), a publié la liste de leurs noms sur X, les accusant d'avoir « abusé de la confiance du public en politisant et en manipulant des renseignements, en divulguant des renseignements classifiés sans autorisation et/ou en commettant des violations intentionnelles et graves » en violation des standards de la profession :

« Les professionnels de la communauté du renseignement doivent rester non partisans, axés sur les faits et attachés à la vérité avant tout. Toute trahison de ces normes compromet non seulement notre mission, mais aussi la sécurité et la sûreté du peuple américain. »

Avant d'être nommée à la tête de l'agence chapeautant les 18 services de renseignement états-uniens, Tulsi Gabbard, une ancienne élue démocrate progressiste ralliée à Donald Trump en 2024, s'était notamment illustrée en refusant de condamner les crimes de Bachar el-Assad, et s'être fait l'écho de fake news du Kremlin au sujet des prétendus laboratoires d'armes biologiques financés par les USA en Ukraine.

Depuis cet été, elle n'a de cesse de vouloir démontrer que les accusations d'ingérence russe dans les élections présidentielles états-uniennes de 2016 étaient un « hoax » fabriqué à la demande des administrations Obama et Biden afin de nuire à Donald Trump, qu'elle qualifie même de tentative de « coup d'État » préparé depuis des années. Une théorie qualifiée de conspirationniste par de nombreux observateurs et qu'elle-même a peiné à justifier sur Fox News.

--> Le NYT ne détaille pas le CV des 37 membres de la communauté du renseignement sanctionnés, mais note qu'y figurent « un analyste principal de la CIA actuellement en mission d'infiltration », sans plus de précision, ainsi que Shelby Pierson. Responsable de la sécurité des élections au sein de la communauté du renseignement US, celle-ci avait alerté le Congrès en 2020 de l'ingérence de la Russie dans les élections et qu'elle cherchait à favoriser la réélection de Donald Trump.

L'ex-responsable du renseignement pour la Russie et l'Eurasie y figure également, d'après The Economist. Celui-ci avait supervisé le rapport décrivant l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016. Avec 20 ans d'expérience, il comptait parmi les analystes les plus réputés de la CIA pour ce qui est des questions relatives à la Russie et à l'ex-Union soviétique.

Les deux médias notent cela dit que nombre des 37 fonctionnaires concernés « n'ont que des liens indirects, voire aucun lien, avec l'analyse initiale des opérations d'influence malveillante de la Russie ». Et que si « certains, mais pas tous, avaient critiqué l'administration Trump », la plupart s'étaient contentés de publiquement commenter des questions de sécurité nationale.

Le NYT souligne en outre que la plupart des analyses au sujet des ingérences russes avaient été effectuées par la CIA, et non la NSA, pas plus que par le bureau du directeur du renseignement national, où M. Nguyen avait alors été détaché pour superviser les problématiques cyber.

Le patron de la NSA et son adjointe, virés à cause d'une influenceuse complotiste