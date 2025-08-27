Une influenceuse complotiste pro-Trump alimente la purge des services de renseignement US

La cheffe de l'agence chargée de superviser et contrôler les 18 services de renseignement états-uniens a lancé une purge visant à licencier tous ceux qui ne seraient pas « loyaux » envers Donald Trump, et à les remplacer par des contrats passés avec des entreprises et fondations privées. 37 responsables ont déjà été licenciés, dont le chef du renseignement militaire, le « chief data scientist » de la NSA, en charge de l'IA, et deux des principaux experts de la CIA sur la Russie.

Franchement, je me demande comment vont finir les EU...
guerre civile? accident très grave à cause des purges? attentat? coup d'état en 2028?
Si Trump prépare un coup, il s'y prendrait pas mieux en brisant les personnes et démantelant les institutions. Et en 2028, il y a aura ptre moins de monde au Capitol que la dernière fois...
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=300282.html
Peut-être que ce film pourra être vu comme un documentaire bientôt
Tous les empires s'effondrent un jour ou l'autre. Ce qui m'inquiète le plus c'est comment le reste du monde va réagir à leur chute. Et les puissances que sont la Chine (et dans une certaine mesure la Russie) vont effectivement s'en donner à cœur joie.
vont bientôt créer des droits de douane sur les informations en provenance de l'étranger…
Cette nouvelle lubie débilitante de la "désadministration" trumpienne est une mauvaise nouvelle pour les USA, mais vu les dégâts causés à l'internationale par ces agences, pas impossible que ce soit une bonne nouvelle pour le reste du monde
C'est sans doute une bonne nouvelle pour ceux qui auraient été les cibles des USA. Mais laisser le champ libre à la Russie, ce n'est sans doute pas une bonne nouvelle pour l'Europe.
Sans doute qu'avec un peu d'intelligence, les services de renseignements européens, à l'image de la défense qui se mue (trop) doucement, pourraient également en profiter pour se détacher de leur dépendance aux américains.
Que là aussi on en profite pour reprendre un peu de souveraineté et par la même nous renforcer vis à vis de nations hostiles ou au contraire nouer de nouvelles diplomaties en nous émancipant de notre vassalité volontaire aux US, à l'image de ce que De Gaulle avait entrepris pour la France. l'Europe si elle veut être réellement forte et respectable doit s'émanciper de sa vassalité americaine. Rappelons que les nations n'ont pas d'amitié, seulement des intérêts, à nous européens de les faire converger pour faire un bloc solidaire et non amalgame (espérons, de moins en moins) boiteux répondant aux désidératas de Washington.
MAWA : Make America Weak Again
La mauvaise nouvelle est que d'ici un an, les USA ne seront plus qu'une dictature dangereuse et inhumaine avec comme objectif de soumettre toutes les autres nations.

La bonne nouvelle est qu'ils ont RFK Jr en charge de la santé, donc on pourra les battre façon "guerre des mondes" .
"Les USA ne seront plus sont qu'une dictature dangereuse et inhumaine avec comme objectif de soumettre toutes les autres nations"
Le futur ? Si les manœuvres de Trump continuent et des soupçons de fraudes électorales interviennent aux élections de mi-mandat, on devrait voir un début de sécession de la part des principaux états démocrates.

Il n'y pas si longtemps, je pensais qu'une guerre civile était inconcevable, mais plus cela vient, plus cela semble réalisable.
Rien que de l'imaginer, montre l'état des USA actuellement.
J'ai vu Civil War l'an dernier, et il n'y a pas grand chose de dystopique dans ce film malheureusement.
Sais t'on si des groupes de personnes s'organisent pour montrer leur désaccord avec toutes ces mesures ? A part quelques réactions de politiques démocrates, j'ai l'impression (peut être fausse) que le peuple américain ne réagit pas. Tous les américains ne sont pourtant pas des partisans de Trump :duel1:

