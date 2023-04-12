Cinq mois de prison pour un crime commis dans un état dans lequel elle n’est jamais allée : c’est l’erreur judiciaire dont Angela Lipps, 50 ans, affirme avoir été victime. Arrêtée le 14 juin dans sa maison d’Elizabethton, dans l’état du Tennessee, cette mère et grand-mère de famille était visée par un mandat d’arrêt émis à 2 000 km de là, par la police de Fargo, dans le Dakota du Nord.

Au fil de l’été, la ville a subi plusieurs cas de fraude bancaire, rapporte CNN, ce qui a conduit la police à recourir aux « technologies de reconnaissance faciale de notre partenaire » et à plusieurs « autres étapes d’enquêtes indépendantes du recours à l’IA pour aboutir à une identification », a indiqué le chef du département de police de Fargo au média.

Si ses équipes ont reconnu « quelques erreurs », aucune excuse n’a été présentée à Angela Lipps, dont les conseils déclarent qu’elle a été victime d’une erreur d’identification, notamment provoquée par le recours des forces de police aux outils de Clearview AI, et par un manque d’enquête supplémentaire.

Illustration : Flock

Utilisé par la police de West Fargo, l’outil « a identifié un suspect potentiel présentant des traits similaires à ceux d’Angela Lipps », images transmises ensuite aux équipes de Fargo. À ce moment-là, aucune charge n’était retenue dans la mesure où la police de West Fargo ne disposait pas de suffisamment de preuve pour inculper quiconque.

Le 1er juillet 2025, néanmoins, un juge du Dakota du Nord signait un mandat d’arrêt avec demande d’extradition à l’échelle des États-Unis à l’encontre de Mme Lipps. 13 jours plus tard, celle-ci était arrêtée sous les yeux de ses petits-enfants. Gardée trois mois dans les prisons du Tennessee, Angela Lipps n’a ensuite été envoyée au Dakota du Nord que le 30 octobre. « C’était la première fois que je prenais l’avion, écrit-elle en description d’une campagne GoFundMe. J’étais terrifiée. »

Ce n’est qu’à partir de ce moment qu’un avocat lui a été assigné, puis a démontré, en obtenant ses relevés bancaires, qu’elle n’avait jamais quitté le Tennessee pendant la période des fraudes. Le 23 décembre, le détective de Fargo, le procureur de l’état et le juge se sont « mis d’accord pour classer l’affaire sans préjudice », indique la police de Fargo.

Les avocats d’Angela Lipps cherchent encore à comprendre pourquoi cette dernière a été retenue autant de temps avant d’avoir accès à un conseil et aux éléments de l’enquête la visant. À Fargo, le directeur des forces de l’ordre Dave Zibolski indique que ses services n’utilisent pas d’IA de manière générale, mais que ses collègues de West Fargo le font. Un membre de ses équipes aurait considéré que les éléments envoyés par les équipes de West Fargo contenaient des images de surveillance, et non un résultat renvoyé par une machine de reconnaissance faciale.

Ses équipes n’utiliseront plus les résultats des systèmes utilisés par la police de West Fargo, faute de bien connaître leur fonctionnement. Dave Zibolski a par ailleurs indiqué considérer des mesures disciplinaires pour les policiers impliqués. Les bureaux du procureur du Dakota se sont par ailleurs déclarés « très intéressés » par des formations sur les risques d’utilisation de la reconnaissance faciale.