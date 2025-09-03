Cyberattaque Infomaniak : a priori pas de fuite, mais changez quand même de mot de passe
Le 02 septembre à 16h28
Infomaniak vient d’envoyer un email à ses clients pour les informer d’« un acte malveillant » qui visait l'un de ses systèmes de gestion. « Grâce à nos systèmes de protection et l’intervention de nos équipes de sécurité, nous l'avons détecté et bloqué. Rien n’indique que des données aient pu être compromises ». La société ne précise pas quand l’attaque s’est déroulée.
Le but de l’attaque était, selon Infomaniak, de récupérer des informations liées aux comptes : « nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, données contractuelles ainsi que les mots de passe (stockés de manière chiffrée et donc inutilisables) ».
Bref, le chapelet malheureusement habituel de données personnelles dérobées par des pirates lors d’attaques réussies, comme c’est le cas trop régulièrement ces derniers mois. Infomaniak se veut rassurant : « Dans tous les cas, les données que vous avez confiées à nos services (Mail, kDrive, kChat, Hébergements, etc.) ainsi que vos moyens de paiement sont protégés et en sécurité ».
L’hébergeur continue par contre son message avec une demande surprenante en l’absence de fuite : « Nous ne prenons aucun risque : c’est pourquoi nous vous invitons, par précaution, à modifier le mot de passe de votre compte (besoin d'aide ?) ».
L’entreprise rappelle enfin les règles de bonne conduite : activez la double authentification, utilisez des mots de passe différents pour chaque site/service et « ne communiquez jamais un mot de passe ou des données bancaires ou personnelles par e-mail, SMS ou téléphone ».
Hier à 16h49
Ce mail n’est vraiment pas clair.
Hier à 17h03
Et puis ils peuvent pas dire « on est attaqués mais ils n'ont rien pris », ça fait trop flambeur, donc ils donnent un petit conseil pour faire passer le reste ;)
Hier à 17h10
Résumé en 3 lignes, c'est peut-être plus clair ?
Hier à 16h53
De toute façon, il y a la double authentification d'activée.
Modifié le 03/09/2025 à 09h30
N.B. Moi aussi, j'ai finalement recu le mail dans la soiréé. Merci a l'équipe pour ca réactivité! On a été avertis plus vite que par infomaniak
Hier à 17h25
Hier à 17h15
Des attaques il y en a plusieurs par jour qui échouent, on ne communique pas à chaque fois...
Pas très rassurant au final je trouve.
Modifié le 02/09/2025 à 21h34
NB: Mail identique finalement reçu dans la soirée.
Hier à 17h46
Ne connaitriez vous pas quelques personnes qui ont le même mot de passe partout, pour tout ?
Perso, j'en connais, hélas, bien trop à mon goût.
Outre le côté suspicieux, c'est aussi un petit message pour dire "pensez à ne pas avoir le même mot de passe chez nous qu'ailleurs".
Si les données ont fuitées ça va se savoir rapidos de toute manière, donc aucun intérêt pour eux de le cacher.
D'autant plus qu'une déclaration CNIL est obligatoire sinon la douille pour faire bobo au CA de la boite.
Hier à 18h13
Hier à 18h18
Hier à 18h43
Hier à 18h36
Hier à 18h44
Hier à 19h35
Malheureusement, je ne peux pas vérifier.
Hier à 22h32
Clairement, ça ne va pas contribuer à redorer le blason d'Infomaniak
Modifié le 03/09/2025 à 09h20
Pour aller dans votre sens, mon avis sur infomaniak est que leur politique de communication se veut grand public mais parfois je me suis trouvé perdu dans des approches techniques que je ne maitrise pas (je suis utilisateur de services web et très loin de maitriser la technique). Par ex, j'étais abonné à leur service de sauvegarde « Swiss Backup » et un jour ils m'ont informé qu'ils changeaient d'infrastructure, il y avait des choses à faire pour conserver ses sauvegardes, je ne m'en suis pas occupé et je n'ai pas pris le temps de prendre contact avec le service client, j'ai laissé tombé. C'est un peu le défaut de Infomaniak à mon avis : concevoir leurs services et en parler comme si leurs services conviennent à un large public, et dans le même temps, avoir une réalité un peu plus destinée à des professionnels. OVH, j'ai eu une expérience pire, ils laissent le client en errance quand un service n'est plus suffisamment maintenu (je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui mais la communication, c'est pas le point fort d'OVH devenu OVHcloud).
Hier à 21h04
Hier à 21h30
Hier à 22h33
Hier à 22h59
N'empêche je viens d'avoir un spam pour une soit disante transaction de 2800€ sur Amazon... tombé sur l'alias de Boulanger.
Vive infomaniak (et autre) qui permettent d'avoir des alias. C'est plus facile de se débarrasser de l'adresse fautive.
Hier à 23h27
J'avais lu il y a quelques dans des commentaires sur Next, des sociétés qui proposent des adresses avec alias et, facile à gérer dans des gestionnaires de mots de passe (dont keepass).
Je ne retrouve plus cette information, mais je suis en recherche d'informations à ce sujet :)
Modifié le 03/09/2025 à 00h29
Aujourd'hui à 01h31
Aujourd'hui à 09h28
Les 2 solutions sont intéressantes. Après, parfois Mozilla arrête certains produits... 😅
Vous avez des soucis avec l'une ou l'autre des solutions ? 🙂
L'avantage de Mozilla Relay serait aussi pour le numéro de téléphone.
Aujourd'hui à 09h33
Aucun soucis avec Simple Login. L'avantage est que tu peux connecter un/des domaine(s) personnalisé(s). Si un jour Simple Login me saoule, je change de crémerie et garde mes alias.
Sur Mozilla relay, l'alias téléphonique n'est disponible qu'au USA/Canada.
Aujourd'hui à 10h54
Pour le numéro de téléphone, ça serait intéressant partout :).
Grâce à vous, j'ai aussi trouvé ''addy.io''.
Tout cela va demander de la comparaison :)
Allez, Next, un sujet ?! 😁
Hier à 23h17
Aujourd'hui à 00h04
Quand vous détectez une attaque mais ne disposez pas de trace d'accès, pouvez-vous garantir cette absence d'accès ?
Il est logique qu'Infomaniak ne prenne pas de risque, et cette communication ne porte pas à confusion sauf si on attend des garanties absolues.
Ils indiquent bien n'avoir rien détecté, et explique demander un changement de mot de passe pour ne prendre aucun risque.
Je ne sais pas ce qu'il faut aux éternels ergoteurs pour être satisfaits…
Modifié le 03/09/2025 à 09h46
Dans mon mail (reçu hier à 18h10), j'ai aussi ça (non présent dans la version publiée par Next) :
*"De plus, pour vous garantir le plus haut niveau de sécurité, nous allons générer automatiquement de nouveaux certificats SSL DV/EV (Sectigo):
Si vous utilisez vos certificats uniquement avec des services Infomaniak dans le même compte, nous prendrons tout en charge. Aucune action n’est requise de votre part.
Si vous utilisez un certificat Infomaniak à l’extérieur (par exemple sur un NAS Synology, un serveur local ou un autre compte Infomaniak), vous devrez télécharger et installer le nouveau certificat à la place de l’ancien (besoin d'aide ?). Les nouveaux certificats seront disponibles d'ici ce vendredi."*
Ils ont déjà refait mon Sectigo, et même le 29 août 2025 (c'est un indice).