À Austin, les robotaxis de Tesla enregistrent quatre fois plus d’accidents que les humains
Le 02 mars à 17h23
Les humains conduisent mieux que les robotaxis de Tesla. C’est du moins ce que le dernier « rapport sur la sécurité des véhicules » soumis par la société aux autorités et obtenu par Electrek suggère. Sur le seul mois de janvier, plusieurs de ses véhicules utilisés à Austin ont reculé par erreur dans des objets fixes, heurté des arbres, des poteaux, d’autres véhicules.
Parmi les accidents : une collision à 27 km/h dans un objet fixe, alors que la voiture avançait en ligne droite, une autre avec un bus alors que le véhicule était arrêté, une collision avec un camion à 6 km/h, et deux cas de recul dans un poteau et un arbre à très faible vitesse.
Alors que toutes les autres marques du marché fournissent des informations sur les accidents constatés, Tesla les enregistre sous le sceau d’« informations commerciales confidentielles », ce qui empêche d’accéder au détail.
Néanmoins, en s’appuyant sur les données relevées à Austin depuis que la société y a lancé ses robotaxis, en juin 2025, et qui permettent de relever un total de 14 accidents, Electrek calcule une moyenne d’un accident tous les 91 000 kilomètres parcourus.
Rapporté aux données publiées par l’entreprise elle-même sur sa page dédiée à vanter son système « Full Self-Driving » (sous supervision), cela suggère que les véhicules semi-autonomes se retrouvent quatre fois plus souvent dans un accident que des voitures conduites par des humains.
En effet, Tesla indique que le conducteur moyen de Tesla se retrouve dans une collision mineure tous les 368 000 km. Ramené aux distances parcourues par les robotaxis dans la région d’Austin, cela aurait dû se traduire par environ 4 accidents sur les neuf derniers mois.
L’Agence des États-Unis en charge de la sécurité routière (NHTSA) évalue de son côté que la population des États-Unis se retrouve dans un accident en moyenne une fois tous les 800 000 kilomètres. Rapporté à ce chiffre, le risque d’accident d’un robotaxi de Tesla serait huit fois plus élevé que celui des conducteurs américains.
À l’inverse, les véhicules totalement autonomes de Waymo déployés sur les routes américaines permettraient de réduire de 80 % les risques de collisions provoquant des blessures, et de 91 % ceux provoquant des blessures graves, selon la communication de l’entreprise.
Commentaires (24)
Bon évidement, ca ne remplacera pas un Lidar (au même titre qu'un Lidar seul ne peut pas remplacer les caméras) pour "bien" voir dans le brouillard ou la nuit.
On compte pour tesla les petites accochages (type reculer sans regarder) mais pas pour les humains là.
Après ca doit etre difficile d'avoir les chiffres du nombre de km moyen avant un petit acrochage (type pneu dans le trotoir, mal reculé, se prendre un mur/poteau en se garant). Mais vu l'état des voitures en france, personne ne fait 800 000 km avant d'avoir un pète.
J'ajouterais même : 800 000 / 8 = 368 000 ????
Ces chiffres ont un autre biais, la moyenne nationale correspond probablement à l'ensemble des routes du pays alors que les taxis roulent en milieu urbain uniquement. L'accidentologie n'est pas la même.
Alors si côté Tesla on compte idem via les capteurs embarqués x4 est sans doute plus proche de la vérité même si les capacités d'accélération d'un VE doivent pénaliser ce dernier niveau sinistralité.
Mais cela reste un chiffre absolument déplorable surtout quand en prime in prétend l'inverse.
Faute du bus qui aurait du se déplacer à l'arrivée du robot taxi.
Faute du camion qui ne roulait pas assez vite.
Les poteaux et les arbres seront abattus.
Voilà.
Donc un choc était totalement acceptable car un corps humain percuté a 6km/h ne provoque pas de dégât à la voiture
Bref, je trouve que cette histoire est une tempête dans un verre d'eau, le problème existe, mais il n'est propre à Tesla, ni propre aux V.E., ni même propre aux voitures modernes.
On ne compare pas la même chose là. Donc ce n'est pas "à l'inverse".
Les accidents relevés pour Tesla semblent en majorité, voir tous sans blessures ou blessures graves. Cette dernière phrase sur Waymo ressemble plutôt à un opportunisme commercial qu'à une réalité factuelle.
Quand bien même on comparerait le taux d'accident avec blessures entre un conducteur lambda et un robot, il faudrait aussi comparer l'environnement. Un taxi en ville (surtout s'il est contraint à une petite zone géographique) roule probablement moins souvent sur une voie rapide, et si c'est le cas, alors les accidents ont bien moins de chance de provoquer des blessures ou des blessures graves.
https://korben.info/waymo-operateurs-philippines.html