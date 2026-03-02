À Austin, les robotaxis de Tesla enregistrent quatre fois plus d’accidents que les humains 

Les humains conduisent mieux que les robotaxis de Tesla. C’est du moins ce que le dernier « rapport sur la sécurité des véhicules » soumis par la société aux autorités et obtenu par Electrek suggère. Sur le seul mois de janvier, plusieurs de ses véhicules utilisés à Austin ont reculé par erreur dans des objets fixes, heurté des arbres, des poteaux, d’autres véhicules.

Parmi les accidents : une collision à 27 km/h dans un objet fixe, alors que la voiture avançait en ligne droite, une autre avec un bus alors que le véhicule était arrêté, une collision avec un camion à 6 km/h, et deux cas de recul dans un poteau et un arbre à très faible vitesse.

Site de Tesla / Capture d’écran

Alors que toutes les autres marques du marché fournissent des informations sur les accidents constatés, Tesla les enregistre sous le sceau d’« informations commerciales confidentielles », ce qui empêche d’accéder au détail.

Néanmoins, en s’appuyant sur les données relevées à Austin depuis que la société y a lancé ses robotaxis, en juin 2025, et qui permettent de relever un total de 14 accidents, Electrek calcule une moyenne d’un accident tous les 91 000 kilomètres parcourus.

Rapporté aux données publiées par l’entreprise elle-même sur sa page dédiée à vanter son système « Full Self-Driving » (sous supervision), cela suggère que les véhicules semi-autonomes se retrouvent quatre fois plus souvent dans un accident que des voitures conduites par des humains.

En effet, Tesla indique que le conducteur moyen de Tesla se retrouve dans une collision mineure tous les 368 000 km. Ramené aux distances parcourues par les robotaxis dans la région d’Austin, cela aurait dû se traduire par environ 4 accidents sur les neuf derniers mois.

L’Agence des États-Unis en charge de la sécurité routière (NHTSA) évalue de son côté que la population des États-Unis se retrouve dans un accident en moyenne une fois tous les 800 000 kilomètres. Rapporté à ce chiffre, le risque d’accident d’un robotaxi de Tesla serait huit fois plus élevé que celui des conducteurs américains.

À l’inverse, les véhicules totalement autonomes de Waymo déployés sur les routes américaines permettraient de réduire de 80 % les risques de collisions provoquant des blessures, et de 91 % ceux provoquant des blessures graves, selon la communication de l’entreprise.