À Austin, les robotaxis de Tesla enregistrent quatre fois plus d’accidents que les humains 

Le 02 mars à 17h23

Les humains conduisent mieux que les robotaxis de Tesla. C’est du moins ce que le dernier « rapport sur la sécurité des véhicules » soumis par la société aux autorités et obtenu par Electrek suggère.  Sur le seul mois de janvier, plusieurs de ses véhicules utilisés à Austin ont reculé par erreur dans des objets fixes, heurté des arbres, des poteaux, d’autres véhicules.

Parmi les accidents : une collision à 27 km/h dans un objet fixe, alors que la voiture avançait en ligne droite, une autre avec un bus alors que le véhicule était arrêté, une collision avec un camion à 6 km/h, et deux cas de recul dans un poteau et un arbre à très faible vitesse.

Site de Tesla / Capture d’écran

Alors que toutes les autres marques du marché fournissent des informations sur les accidents constatés, Tesla les enregistre sous le sceau d’« informations commerciales confidentielles », ce qui empêche d’accéder au détail.

Néanmoins, en s’appuyant sur les données relevées à Austin depuis que la société y a lancé ses robotaxis, en juin 2025, et qui permettent de relever un total de 14 accidents, Electrek calcule une moyenne d’un accident tous les 91 000 kilomètres parcourus.

Rapporté aux données publiées par l’entreprise elle-même sur sa page dédiée à vanter son système « Full Self-Driving » (sous supervision), cela suggère que les véhicules semi-autonomes se retrouvent quatre fois plus souvent dans un accident que des voitures conduites par des humains.  

En effet, Tesla indique que le conducteur moyen de Tesla se retrouve dans une collision mineure tous les 368 000 km. Ramené aux distances parcourues par les robotaxis dans la région d’Austin, cela aurait dû se traduire par environ 4 accidents sur les neuf derniers mois.

L’Agence des États-Unis en charge de la sécurité routière (NHTSA) évalue de son côté que la population des États-Unis se retrouve dans un accident en moyenne une fois tous les 800 000 kilomètres.  Rapporté à ce chiffre, le risque d’accident d’un robotaxi de Tesla serait huit fois plus élevé que celui des conducteurs américains.

À l’inverse, les véhicules totalement autonomes de Waymo déployés sur les routes américaines permettraient de réduire de 80 % les risques de collisions provoquant des blessures, et de 91 % ceux provoquant des blessures graves, selon la communication de l’entreprise.

Commentaires (24)

votre avatar
L'IA, autant performante soit-elle, ne remplace pas un Lidar, ni même un simple capteur à ultrason...
votre avatar
Full self driving, mais ça n'implique pas si l'IA est bourrée ou pas.
votre avatar
Tiens, j'ai fait le lien avec la news sur les neurones qui jouent à Doom... Si jamais il vient à l'idée de quelqu'un d'en mettre dans un "autopilot"; je me demande la tête le test d’alcoolémie...
votre avatar
Le fait que les tesla n’ont pas de LIDAR n’aide pas..
votre avatar
Le génie autoproclamé a décidé que ça ne servait à rien (de voir loin et en 3d)
votre avatar
Ton commentaire me fait penser: est-ce qu'ils ne pourraient pas mettre 2 caméras pour que l'IA ai une vision stéréo de l’environnement et donc mieux estimer les distances. Après je sais pas ce que ca implique niveau puissance de calcul, mais ca pourrait peut-être améliorer le Tesla Vision.

Bon évidement, ca ne remplacera pas un Lidar (au même titre qu'un Lidar seul ne peut pas remplacer les caméras) pour "bien" voir dans le brouillard ou la nuit.
votre avatar
La comparraison avec "un accident en moyenne une fois tous les 800 000 kilomètres" me semble douteuse.
On compte pour tesla les petites accochages (type reculer sans regarder) mais pas pour les humains là.

Après ca doit etre difficile d'avoir les chiffres du nombre de km moyen avant un petit acrochage (type pneu dans le trotoir, mal reculé, se prendre un mur/poteau en se garant). Mais vu l'état des voitures en france, personne ne fait 800 000 km avant d'avoir un pète.
votre avatar
Autant je déteste Musk et sa politique assumée du "fake it till you make it", autant je te rejoins sur ton commentaire.

J'ajouterais même : 800 000 / 8 = 368 000 ????
En effet, Tesla indique que le conducteur moyen de Tesla se retrouve dans une collision mineure tous les 368 000 km. L'agence des États-Unis en charge de la sécurité routière (NHTSA) évalue de son côté que la population des États-Unis se retrouve dans un accident en moyenne une fois tous les 800 000 kilomètres. Rapporté à ce chiffre, le risque d’accident d’un robotaxi de Tesla serait huit fois plus élevé que celui des conducteurs américains.
votre avatar
Il faut relire l'article. Le ratio de 8 concerne les Robotaxis qui ont une estimation d' un accident tous les 91 000 kms.
votre avatar
Les Tesla sont les voitures qui ont le plus d'accidents aux US, il est donc normal que leur chiffre soit moins bon que la moyenne nationale.

Ces chiffres ont un autre biais, la moyenne nationale correspond probablement à l'ensemble des routes du pays alors que les taxis roulent en milieu urbain uniquement. L'accidentologie n'est pas la même.
votre avatar
Il est en effet probable que là bas comme ici pas mal de petits dégâts de carrosserie soient réparés sans déclaration donc non comptés.
Alors si côté Tesla on compte idem via les capteurs embarqués x4 est sans doute plus proche de la vérité même si les capacités d'accélération d'un VE doivent pénaliser ce dernier niveau sinistralité.
Mais cela reste un chiffre absolument déplorable surtout quand en prime in prétend l'inverse.
votre avatar
Surtout que ca semble assez facilement évitable vu les descriptions des accidents.
votre avatar
Autre point foireux on compare un taxi (quasi exclusivement en ville dans un trafic dense), avec l'ensemble de la population; il me semble (je me trompe peut-être) que conduire un taxi est plus dangereux que la conduite d'un lambda allant chercher son pain en campagne.
votre avatar
Parmi les accidents : une collision à 27 km/h dans un objet fixe, alors que la voiture avançait en ligne droite,
Faute de l'objet qui aurait du être en mouvement.
une autre avec un bus alors que le véhicule était arrêté,
Faute du bus qui aurait du se déplacer à l'arrivée du robot taxi.
une collision avec un camion à 6 km/h,
Faute du camion qui ne roulait pas assez vite.
et deux cas de recul dans un poteau et un arbre à très faible vitesse.
Les poteaux et les arbres seront abattus.

Voilà.
votre avatar
Faute du camion qui ne roulait pas assez vite.
Clairement à 6km/h, ça devait être un piéton qui était avec des gros cartons autour de lui.
Donc un choc était totalement acceptable car un corps humain percuté a 6km/h ne provoque pas de dégât à la voiture
votre avatar
« informations commerciales confidentielles », ça et il me semble bien qu’il y a des affaires où l’on soupçonne l’ auto pilote de s’être déconnecté avant un accident… ça donne vraiment envie Tesla décidément. Dès que j’en vois une je me méfie perso…
votre avatar
Je suis monté dans une voiture de cette marque à l’arrière. Je n’étais pas rassuré car en cas de problème on ne peut pas ouvrir la portière (sauf à lire le manuel pour trouver comment sortir..)
votre avatar
Vu tout le bs de tech sur ce sujet dirigé par le marketing, il n'y a aucune chance pour que je monte dans ces boîtes sur roues conçues sous pptx.:non:
votre avatar
Pour en avoir une, je suis d'accord qu'à moins que le conducteur t'ait fait une démo avant ça ne se devine pas. Par contre je me dis que gamin dans les voitures on avait un verrouillage enfant mécanique qui empêchait également d'ouvrir les portières arrières, et personne n'a rien dit. D'ailleurs je ne suis pas sûr que ce soit mieux avec les voitures actuelles, où le verrouillage enfant est commandé par le calculateur, puisqu'on parle d'un cas où le calculateur est coupé. Et mes voitures précédentes étaient toutes des 3 portes... Donc idem en cas de choc le passager arrière devait dégager le conducteur et se glisser à l'avant pour sortir.

Bref, je trouve que cette histoire est une tempête dans un verre d'eau, le problème existe, mais il n'est propre à Tesla, ni propre aux V.E., ni même propre aux voitures modernes.
votre avatar
Sur ma voiture neuve, les portes se déverrouillent en cas de détection d'un choc important (d'après la notice).
votre avatar
Ce qui est quelque chose de parfaitement normal et logique. Sauf chez Tesla...
votre avatar
Pareil chez Tesla. Le risque mis en avant dans la presse, c'est si l'accident a endommagé le système chargé de déverrouiller en cas de choc. Mais c'est vrai pour toutes les voitures...
votre avatar
"À l’inverse, les véhicules totalement autonomes de Waymo déployés sur les routes américaines permettraient de réduire de 80 % les risques de collisions provoquant des blessures, et de 91 % ceux provoquant des blessures graves"

On ne compare pas la même chose là. Donc ce n'est pas "à l'inverse".

Les accidents relevés pour Tesla semblent en majorité, voir tous sans blessures ou blessures graves. Cette dernière phrase sur Waymo ressemble plutôt à un opportunisme commercial qu'à une réalité factuelle.

Quand bien même on comparerait le taux d'accident avec blessures entre un conducteur lambda et un robot, il faudrait aussi comparer l'environnement. Un taxi en ville (surtout s'il est contraint à une petite zone géographique) roule probablement moins souvent sur une voie rapide, et si c'est le cas, alors les accidents ont bien moins de chance de provoquer des blessures ou des blessures graves.
votre avatar
Je pense que Waymo devrait faire profil bas
https://korben.info/waymo-operateurs-philippines.html

