Deepl, Cloudflare et GitLab coupent dans leurs effectifs au nom de l’IA

Deepl, Cloudflare et GitLab ont tour à tour annoncé des restructurations significatives de leurs équipes ces derniers jours. Et dans le discours de ces trois acteurs, qui évoluent pourtant dans des secteurs assez distincts de la tech (la traduction, le réseau, le développement logiciel), on retrouve un paradoxe en passe de devenir une antienne : l’IA est utilisée pour justifier à la fois les ambitions de croissance de l’entreprise et les coupes franches qu’elle déclenche au sein des effectifs.

« Nous sommes nous-mêmes notre client le plus exigeant »

La communication de Cloudflare est sans doute la plus éloquente à ce niveau. L’entreprise a publié le 7 mai dernier des résultats qui font état d’une activité en hausse de 34 % sur un an, avec un chiffre d’affaires de 640 millions de dollars sur le premier trimestre 2026.

« Nous avons connu un excellent début d’année 2026. L’IA est à l’origine d’une refonte fondamentale d’Internet et d’un changement de paradigme dans la création et l’utilisation des logiciels ; elle s’annonce comme le plus grand atout que nous ayons jamais connu dans l’histoire de Cloudflare », déclare à cette occasion Matthew Prince, CEO de Cloudflare.

Quelques lignes plus tard, il annonce la mise en place d’un plan de restructuration qui doit conduire au départ de 1 100 personnes, soit environ 20 % de l’effectif, au nom de l’évolution vers un modèle opérationnel axé sur l’IA agentique.

Le propos est développé dans une lettre ouverte :

« Notre activité ne consiste pas qu’à développer et vendre des plateformes et des outils assistés par IA. Nous sommes nous-mêmes notre client le plus exigeant. L’utilisation de l’IA par Cloudflare a augmenté de plus de 600 % au cours du seul dernier trimestre (…). La décision d’aujourd’hui n’a pas pour objectif de réduire les coûts ni d’évaluer individuellement les performances de nos collaborateurs. Il s’agit pour Cloudflare de définir la manière dont une entreprise d’envergure mondiale en forte croissance fonctionne et crée de la valeur à l’ère de l’IA agentique. »

La rhétorique employée, et cette idée selon laquelle Cloudflare réfléchirait à une transformation structurelle plutôt qu’à une réduction de coûts motivée par des objectifs de court terme, rappellent l’annonce formulée fin février par Block, le groupe de Jack Dorsey, qui avait soudainement décidé de supprimer 40 % de ses effectifs.

À l’époque, certains commentateurs observaient que le fondateur de Twitter mettait sans doute la charrue avant les bœufs : l’IA n’a pas encore fait la preuve de sa capacité à remplacer 40 % de la main-d’œuvre humaine dans les secteurs financiers. Ils y voyaient donc une volonté de plaire aux marchés financiers plutôt qu’une décision véritablement motivée par des considérations opérationnelles.

Dans le cas de Block, l’annonce avait été accueillie favorablement, avec un sursaut de l’action à Wall Street. Chez Cloudflare, dont la rentabilité n’est pas aussi évidente, la publication du 7 mai a été sanctionnée par une baisse immédiate de 20 %.

GitLab inaugure son « acte 2 »

Chez GitLab, le couperet est tombé lundi 11 mai, là aussi sous forme de lettre ouverte annonçant l’entrée de la célèbre forge logicielle dans son acte 2. « L’ère des agents offre à GitLab la plus grande opportunité de notre histoire en tant qu’entreprise, et nous prenons les décisions structurelles et stratégiques nécessaires pour la saisir », attaque l’entreprise, avant d’annoncer la révision à la baisse de son « périmètre opérationnel ».

GitLab annonce ainsi se retirer d’un tiers des marchés dans lesquels l’entreprise entretient une présence physique, en ciblant les pays où les équipes sont les plus réduites, qui seront désormais gérés commercialement par un réseau de partenaires revendeurs. L’entreprise annonce également travailler à supprimer jusqu’à trois niveaux hiérarchiques dans son organisation, et à remodeler ses effectifs R&D en équipes à la fois plus petites et plus spécialisées.

Après l’acte 1, qui a vu l’entreprise traverser la période Covid et s’introduire en bourse, GitLab annonce son acte 2, dessiné par l’IA agentique – capture d’écran

Cette nouvelle structure devrait être sous-tendue par de nouveaux outils. « Nous sommes en train de repenser nos processus internes grâce à des agents d’IA, d’automatiser les révisions, les approbations et les transferts afin d’accélérer notre travail, et nous prévoyons d’adapter la taille des postes dans toute l’entreprise en conséquence », écrit GitLab. Le périmètre exact des départs n’est pas spécifié, mais l’entreprise s’engage à communiquer plus précisément sur le sujet d’ici le 1er juin.

Au-delà de l’annonce proprement dite, le discours de Bill Staples, CEO de GitLab, illustre lui aussi l’ambigüité de la situation :

« Ce processus de restructuration est différent de ceux dont vous avez pu entendre parler dans l’actualité. Bien sûr, l’IA transforme nos méthodes de travail et fait partie intégrante de notre plan de transformation, mais il ne s’agit pas ici d’une optimisation liée à l’IA ni d’une opération de réduction des coûts. »

Les trois fondamentaux de ce fameux Acte 2 ne sonnent pourtant pas radicalement différemment des discours lus ou entendus chez d’autres grands noms de la tech engagés dans des licenciements. Outre la nécessité d’investir dans des infrastructures, il évoque ainsi la nécessité de combiner plus efficacement rapidité d’exécution et qualité (notamment grâce à l’automatisation de tout ce qui peut l’être), le renforcement des responsabilités individuelles et l’attention primordiale accordée aux clients.

D’après son dernier rapport d’activité (PDF), GitLab comptait 2 375 salariés dans 60 pays au 31 janvier 2025. Le groupe a réalisé 260 millions de dollars de chiffre d’affaires sur le quatrième trimestre de son exercice fiscal 2026, clos le 31 janvier dernier. Il avait annoncé à cette occasion un plan de rachat d’actions à hauteur de 400 millions de dollars, une opération qui vise à doper le cours en bourse et donc à augmenter la valeur du titre pour les actionnaires.

Pionnier de l’IA, DeepL licencie au nom de l’IA

C’est via LinkedIn que Jarek Kutylowski, CEO de DeepL, a lui aussi annoncé le 7 mai un plan de licenciement à grande échelle, puisque 250 employés sont concernés, soit environ un quart des effectifs de cette entreprise allemande, pionnière de la traduction automatisée, notamment grâce aux grands modèles de langage. Il invoque la nécessité de s’adapter face à une technologie qui évolue nettement plus vite que ne peut le faire son entreprise.

« Comment assurer la pérennité d’une entreprise mondiale spécialisée dans l’IA face à ce rythme d’évolution ? Sommes-nous prêts à relever ce défi ? La réponse honnête était non. Ce qui nous a permis d’en arriver là ne nous mènerait pas là où nous devons aller. Nous avons donc choisi d’agir. »

Kutylowski a peut-être inspiré Staples chez GitLab. Le patron de DeepL annonce lui aussi sa volonté de transformer l’entreprise vers de petites équipes plus agiles, au sein desquelles l’IA gèrerait les tâches courantes pour que l’humain se concentre sur ce qui amène le maximum de valeur.

En creux, le CEO de DeepL révèle tout de même que cette restructuration vise à soutenir les capacités d’investissement de l’entreprise : il annonce coup sur coup l’intégration de la startup Mixhalo, spécialisée dans la diffusion audio, et l’ouverture d’un bureau à San Francisco.

Lui aussi convoque enfin l’argument de l’urgence, qui présente l’avantage de déporter une partie de la responsabilité sur une contrainte conjoncturelle. « Nous n’attendons pas que le changement soit parfaitement évident pour tous les acteurs du marché ; le bon moment pour agir ainsi, c’est avant d’y être contraint. »