Une « bombe à retardement », c’est ainsi que Photon, un service qui connecte des agents IA à iMessage d’Apple, qualifie sa découverte sur Mac. L’image est parlante, mais un rien exagérée car il suffit d’un redémarrage pour que tout revienne à la normale. Néanmoins, cette « date d’expiration » peut représenter un sérieux problème dans les organisations qui ont besoin de faire tourner des Mac en continu.

Une horloge interne en panique

Le noyau XNU de macOS en charge des ressources du Mac, s’appuie sur un compteur interne pour suivre le temps dans la gestion des connexions réseau, sous la forme d’un entier non signé sur 32 bits. Il peut donc contenir des valeurs allant de 0 à 4 294 967 295 (2³²). Si on se sert d’un entier non signé de 32 bits pour compter le temps en millisecondes, le compteur peut donc aller jusqu’à 4 294 967 secondes, soit 49 jours, 17 heures, 2 minutes et 47 secondes. Au-delà ? Ça dépend des cas : retour à zéro, plantage…

Photon a découvert que sur Mac, une vérification mal conçue dans le noyau empêche le système de reconnaître correctement ce basculement après les 49 jours, 17 heures… Tant que le compteur peut augmenter, tout fonctionne normalement. Mais quand il atteint sa limite et repart de zéro, la machine se grippe. macOS considère alors, à tort, que le nouveau temps est « inférieur » à l’ancien et refuse de l’enregistrer.

Le sujet n’est pas nouveau et largement documenté. On le trouve par exemple donc le bug de l’an 2038 sur Linux. Un petit changement sur Debian depuis la version 13 a permis de résoudre le souci : la distribution utilise le format 64 bits (au lieu de 32 bits), de quoi repousser l’échéance de… 292 milliards d’années. Si on remonte dans le temps à l’époque de Windows 95, certains se souviendront peut-être que le système plantait aussi après 49,7 jours d’utilisation.

Résultat, l’horloge TCP reste figée à sa dernière valeur valide. Tous les mécanismes qui dépendent du temps, à l’image de la suppression des connexions fermées, cessent de fonctionner normalement. Il en va ainsi des ressources réseau qui dépendent des connexions TCP : elles s’accumulent jusqu’à saturation, ce qui rend impossible l’ouverture de nouvelles connexions.

Le redémarrage, ultime solution pour l’instant

Photon s’est rendu compte du problème en surveillant sa flotte de Mac qui font tourner plusieurs services iMessage. Des machines qui fonctionnent 24/7 et ne redémarrent qu’en cas de nécessité absolue. Plusieurs de ces Mac ont cessé d’établir de nouvelles connexions TCP 49,7 jours après leur dernier redémarrage.

« Les pings continuaient de fonctionner. Les connexions existantes restaient actives. Mais toute tentative nécessitant l’ouverture d’un nouveau socket TCP échouait », écrit le service. Seule solution : un redémarrage. Cela concerne donc les Mac fonctionnant en continu pendant plus de 49 jours et 17 heures sans redémarrer et qui ont une activité réseau TCP (tous les Mac connectés, au fond).

Selon Tidbits, il semblerait que le bug soit circonscrit à macOS Tahoe, la dernière version du système d’exploitation (macOS 26). Les précédentes moutures de l’OS ne seraient pas affectées, ce qui explique pourquoi le problème n’a jamais été remonté auparavant. Photon de son côté laisse entendre que le bug pourrait remonter à Catalina… Apple ne s’est pour le moment pas exprimé.

Par ailleurs, un Mac en veille devrait aussi repousser l’échéance fatale. De plus, sur un ordinateur peu sollicité, l’épuisement des ports peut aussi mettre beaucoup plus de temps pour devenir perceptible. Pour le grand public, ce n’est pas nécessairement un bug handicapant : même si l’habitude d’éteindre son ordinateur tous les soirs en partant du bureau s’est perdue, il arrive tout de même assez régulièrement de devoir redémarrer sa machine. Ne serait-ce que pour installer une mise à jour du système.

Pour savoir depuis quand un Mac est allumé, il suffit de saisir la commande uptime dans un Terminal :

Ce compteur défectueux posera davantage de problème dans des environnements professionnels, comme c’est le cas chez Photon mais aussi dans des entreprises qui se servent de Mac Pro ou de Mac Studio pour des tâches très longues (rendu, compilation, simulation…) ou au sein de structures hébergeant des Mac en colocation administrés à distance.

Ou encore dans les fermes de Mac mini pour le partage de calcul ou les infrastructures de test. Néanmoins, ces services évitent de faire tourner leurs serveurs Mac avec la version la plus à jour de macOS, pour des questions de sécurité et de fiabilité. Il n’empêche qu’il s’agit tout de même là d’un bug qu’Apple serait avisée de corriger rapidement.