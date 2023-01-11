La DGSI accusée de bloquer l’adoption d’une loi renforçant la cybersécurité
Direction générale de la sécurité inférieure
Deux parlementaires, ayant sanctuarisé le chiffrement de bout en bout dans le projet de loi transposant la directive européenne NIS2, accusent la DGSI d’en empêcher l’adoption au Parlement. La DGSI ne parviendrait en effet à pirater que 25 à 30 % des smartphones seulement. Un problème amené à empirer, alors que le protocole RCS va généraliser le chiffrement de bout en bout.
Le 25 février à 13h24
La directive NIS 2 (pour Network and Information Security 2), censée renforcer la cybersécurité des infrastructures critiques et des services essentiels dans l’Union européenne, impose aux États membres qu’elle soit transposée dans leur droit national avant le 17 octobre 2024.
Un projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité avait bien été déposé et adopté en première lecture au Sénat le 15 octobre 2024, mais il est bloqué à l’Assemblée depuis septembre 2025.
Le député (Les Démocrates) Philippe Latombe et le sénateur (centriste) Olivier Cadic, présidents de la commission spéciale de ce projet de loi, accusent le ministère de l’Intérieur, et plus particulièrement la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), d’en bloquer la transposition.
Dans une conférence de presse conjointe, début février, ils ont expliqué que c’est « clairement » l’introduction de l’article 16 bis dans le projet de loi qui en bloquerait, depuis, l’inscription à l’ordre du jour par le gouvernement.
Initialement introduit et défendu par Olivier Cadic afin d’ « inscrire dans la loi un principe clair de sécurité numérique », et depuis renforcé par un amendement de Philippe Latombe adopté en septembre dernier, il sanctuarise le chiffrement de bout en bout :
« Il ne peut être imposé aux fournisseurs de services de chiffrement, y compris aux prestataires de services de confiance qualifiés, l’intégration de dispositifs techniques visant à affaiblir volontairement la sécurité des systèmes d’information et des communications électroniques tels que des clés de déchiffrement maîtresses ou tout autre mécanisme ou processus permettant un accès non consenti aux données protégées. »
À l’époque, Olivier Cadic l’avait justifié au motif que « certaines initiatives législatives et réglementaires, tant au niveau national qu’international, ont cherché à imposer aux fournisseurs de services de chiffrement des obligations visant à insérer des dispositifs techniques permettant un accès aux données protégées par des tiers, notamment par les autorités publiques » :
« Ces dispositifs, communément appelés « portes dérobées » (backdoors), « clés de déchiffrement maîtresses » ou autres mécanismes d’affaiblissement volontaire de la sécurité, présentent des risques considérables pour la sécurité informatique et la protection des droits fondamentaux. »
La DGSI a un problème, la France aussi
La DGSI ne parvient à pirater que 25 à 30 % des smartphones
Modifié le 25/02/2026 à 14h40
