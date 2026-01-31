Meta et Microsoft accélèrent leur trajectoire d’investissements au nom de l’IA

Le MOAT de l'IA ?

Meta et Microsoft accélèrent leur trajectoire d’investissements au nom de l’IA

La publication, cette semaine, des résultats financiers trimestriels de Meta et de Microsoft révèle que les deux groupes ont largement dépassé leurs dépenses d'investissement programmées en 2025. Ils prévoient d'accélérer encore la cadence en 2026, au risque de soulever des inquiétudes, en bourse, quant à leur capacité à générer un retour sur investissement tangible. Chez Microsoft se pose aussi la question de la dépendance à OpenAI.

Le 30 janvier à 17h43

Commentaires (8)

votre avatar
Quand ça va éclater...
votre avatar
Et si ça n'éclate pas, on préfère quoi : minority report, aeon flux, ou idiocratie ?
votre avatar
Tenter de faire fléchir ces boîtes en utilisant pas où beaucoup moins leurs outils.
votre avatar
Et si ça n'éclate pas, on préfère quoi : minority report, aeon flux, ou idiocratie ?
Pourquoi choisir quand on peut avoir tout à la fois ?
votre avatar
Peut être est-il temps de se projeter dans l'avenir et se poser des questions sur les dégâts à venir.

Si les boites d'IA chutent qu'advient-t-il ?

Microsoft, Oracle, Nvidia etc. sont des acteurs de gros sur ce marché. Mais aussi ils fournissent produits et services standards. On sait qu'en tout état de cause cela fera perdre des plumes.

- Est ce que cela pourrait les faire tomber ?

- Est-ce une opportunité pour des fabricants de produit équivalent (OS, BDD, etc.) de prendre du galon voire de prendre la place ?

- Est-ce qu'un état avec des étoiles plein le drapeau va renflouer ces boites en mode 'to big to fail' ?


- Est-ce que le public va adhérer à la démarche ? CAD continuer à payer des licences à des boites qui produisent des gros gâchis de pognon. Et que par le fait, le prix de la licence va monter...

- L'image de ces boites va-t-elle se ternir gravement ? Et que même des vidéo titrées 'j'ai quelque chose à vous dire' n'y feront rien.


A suivre. Quand les bilans ne sont pas folichons et que les marchés le voit... C'est le signe que la tempête murit.


Jusqu'ici tout va bien...
Jusqu'ici tout va bien...
Jusqu'ici tout va bien...
votre avatar
Et encore, ça c’est le scénario positif où la bulle éclate.

L’autre scénario c’est celui où le truc prend bon gré mal gré et où l’IA remplace l’informatique personnelle en consommant bien plus de ressources que cette dernière, dans un monde qui se réchauffe déjà plus que trop.

Enfin pour être honnête le scénario probable c’est : les deux. Une gigantesque correction boursière dans la gueule ne tuera pas la technologie en elle même.
votre avatar
J'ai vu passer cette semaine une info disant que Facebook et toute la clique allaient avoir une partie payante pour utiliser l'IA, vu qu'elle coûte très cher. C'est une fake news ?
votre avatar
Comme tout ce qui touche les hoax du même genre : WhatsApp et consorts devant payants (par exemple).

Meta et Microsoft accélèrent leur trajectoire d’investissements au nom de l’IA

  • Le poids de l'investissement

  • La contribution d'OpenAI en question

  • Les dépenses de Meta s'envolent, mais le cours suit

Fermer