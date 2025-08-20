Palantir profite à fond de l’élection de Donald Trump

En quelques mois, Palantir a multiplié sa valorisation en bourse, jusqu’à rejoindre le club fermé des sociétés les mieux cotées des États-Unis. Retour sur les activités de ce spécialiste discret de l’analyse de données au service des gouvernements, de leurs armées, mais aussi de la traque des populations immigrées aux États-Unis.

Rien de nouveau sous le soleil, on fait croquer les copains...
Un libetarien, donc a priori une personne censée promouvoir la liberté totale pour tous, qui fonde une société de surveillance de masse, ca a quelque chose d'assez savoureux...
C'est un peu à ça qu'on reconnaît un libertiarien, d'ailleurs: la liberté, seulement pour les gens qui pensent comme moi.
Cette opposition totale entre leurs grands discours et ce qu'ils pensent et font réellement me fait toujours marrer :)
La liberté des riches hommes blancs*

Les libertarien, la plupart du temps, c'est juste un faux nez pour les neonazis. Cf Musk & cie

  • Des activités qui gardent une aura de mystère

  • Trump en faveur du mélange de données

  • Employés et représentants politiques inquiets

